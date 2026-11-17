Nvidia bate previsiones y mejora su beneficio un 137% en plena tormenta por el escándalo de Jensen Huang
La compañía logra un resultado de 183.297 millones de dólares.
Nvidia logró un beneficio neto de 183.297 millones de dólares en los primeros nueve meses de su ejercicio, un 137 % más interanual.
En el tercer trimestre, la compañía ingresó 115.800 millones de dólares, un 103 % más, impulsada principalmente por el área de centros de datos.
Las ganancias del tercer trimestre alcanzaron los 65.300 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street al crecer un 105 %.
Los resultados se presentan tras la dimisión del CEO Jensen Huang por un escándalo de relaciones extramatrimoniales con una presunta espía china.
Los incrementos de ventas en su división de centros de datos han impulsado los márgenes y la rentabilidad, con ingresos que explican la mayor parte del crecimiento. Este alza refleja la fuerte demanda de chips para IA en servidores y servicios en la nube.
En el tercer trimestre Nvidia registró 65.300 millones de beneficio y 115.800 millones de facturación, con crecimiento anual superior al 100%, principalmente por su negocio de centros de datos. Esos números explican la mayor parte del beneficio acumulado en el año fiscal.
Jensen Huang fue el director ejecutivo de Nvidia durante 33 años y líder del impulso hacia la IA; ha dimitido recientemente tras un escándalo sobre relaciones extramatrimoniales que incluye una supuesta vinculación con una espía china. Su salida ha abierto una etapa de sucesión en la cúpula de la empresa.
Ya ha provocado una crisis reputacional y movimiento en la dirección de la compañía; a futuro podría generar cambios en la gobernanza, revisiones internas y presión regulatoria si aparecen implicaciones de seguridad. Los efectos operativos inmediatos en ventas y producto no se han anunciado.
Los clientes que dependen de sus chips de centros de datos mantienen la demanda por la capacidad de IA que ofrece Nvidia, pero socios y gobiernos pueden exigir más controles de seguridad y transparencia. Eso podría traducirse en renegociaciones comerciales o requisitos adicionales de cumplimiento.
El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia logró un beneficio neto de 183.297 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % más interanual.
En el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, Nvidia tuvo un beneficio de 65.300 millones, un 105 % más interanual, y una facturación de 115.800 millones, un 103 % más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos, según un comunicado.
Estos resultados son anteriores a la reciente crisis en Nvidia, que ha desembocado en la dimisión del que fuera su director ejecutivo los últimos 33 años, Jensen Huang, por un escándalo en torno a sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una presunta espía china