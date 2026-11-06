Bruselas prepara una multa millonaria contra TikTok por el "efecto madriguera" de su algoritmo adictivo

La acción de la Comisión forma parte de una mayor presión europea para proteger a menores en Internet, que incluye propuestas como verificar la edad y debatir límites de acceso de menores a redes sociales.

¿Cómo conecta la investigación contra TikTok con las iniciativas de la UE sobre protección de menores en redes sociales?

La Comisión señala que la exposición reiterada puede aumentar sentimientos de tristeza o ansiedad, producir insatisfacción con la imagen corporal, reducir la autoestima y agravar trastornos alimentarios o problemas mentales preexistentes.

Si las conclusiones preliminares se confirman, la Comisión puede imponer una multa de hasta el seis por ciento del volumen de negocio mundial anual de la empresa.

Bruselas exige que TikTok dé más peso a las preferencias expresas del usuario, deje de usar solo el tiempo de visualización como indicador, mejore las herramientas de control y someta su algoritmo a pruebas periódicas.

La Comisión considera que el algoritmo de TikTok prioriza el tiempo de visualización y replica contenidos similares, lo que puede atrapar a los usuarios en espirales de vídeos sobre pérdida de peso o imagen corporal que dañan la salud mental.

El Ejecutivo comunitario considera ineficaces las medidas actuales de TikTok y le exige primar las preferencias de los usuarios sobre el tiempo de visualización.

TikTok se enfrenta a una multa de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial si no modifica el diseño y funcionamiento de su sistema de recomendación.

Bruselas denuncia que la plataforma promueve contenidos dañinos para la salud mental que aumentan la ansiedad, la insatisfacción corporal y los trastornos alimentarios.

La Comisión Europea ha enviado un pliego de cargos a TikTok por vulnerar la Ley de Servicios Digitales con el "efecto madriguera" de su algoritmo adictivo.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha enviado este viernes un pliego de cargos a TikTok en el que le acusa de vulnerar la Ley de Servicios Digitales por el "efecto madriguera" que provoca el diseño adictivo de su algoritmo.

En concreto, Bruselas sostiene que la plataforma china no ha tomado suficientes medidas para impedir que su sistema de recomendación potencie contenidos dañinos para la salud mental, como sentimientos de tristeza o ansiedad, insatisfacción con la propia imagen, una menor autoestima o el agravamiento de trastornos alimentarios.

Si sus conclusiones preliminares se confirman, Bruselas podría imponer a TikTok una sanción millonaria de hasta el 6% de su volumen de negocio mundial anual, además de exigirle que cambie su algoritmo. La compañía podrá ahora acceder al expediente de la investigación y presentar alegaciones.

"Cada vez que un usuario desliza la pantalla o da a 'me gusta' a un vídeo en TikTok, el algoritmo le ofrece más contenidos similares y lo conduce por espirales de las que no puede salir fácilmente", ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, la finlandesa Henna Virkkunen.

"Las conclusiones preliminares de hoy vuelven a demostrar que TikTok debe redoblar sus esfuerzos para proteger el bienestar de los usuarios, incluidos los menores", avisa Virkkunen.

Tras una investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha concluido en primer lugar que TikTok no evaluó adecuadamente cómo su algoritmo de recomendación puede atrapar a los usuarios en estas "espirales" de contenido dañino que ponen en peligro su bienestar.

El sistema utiliza información sobre la interacción de los usuarios, como los vídeos que ven o a los que dan 'me gusta', para personalizar los contenidos que les recomienda. Por ejemplo, cuando un usuario ve o marca repetidamente como favoritos vídeos relacionados con la pérdida de peso o la imagen corporal, el sistema interpreta esas interacciones como señales positivas de interés y le recomienda más contenidos del mismo tipo.

"La exposición reiterada a estos contenidos puede tener graves efectos negativos sobre el bienestar de los usuarios, entre ellos un aumento de los sentimientos de tristeza o ansiedad, insatisfacción con la propia imagen, una menor autoestima o el agravamiento de trastornos alimentarios y problemas de salud mental preexistentes", denuncia la Comisión.

Aunque TikTok ya ha adoptado algunas medidas para mitigar el riesgo del denominado "efecto madriguera", Bruselas considera que no son eficaces. "Las medidas destinadas a recomendar contenidos más variados no reducen suficientemente la frecuencia con la que se sugieren vídeos similares, incluidos aquellos relacionados con problemas de salud mental y con la imagen corporal", dice el Ejecutivo comunitario.

Las herramientas de control "tampoco permiten a los usuarios gestionar eficazmente los contenidos que reciben". Por ejemplo, utilizar el botón 'No me interesa' puede no ser suficiente para modificar el flujo de vídeos recomendados. El algoritmo da prioridad al tiempo de visualización a la hora de seleccionar los contenidos que muestra a los usuarios, por encima de su decisión de recibir menos vídeos de un determinado tipo.

En esta fase de la investigación, la Comisión considera que TikTok debe modificar el diseño del apartado 'Para ti'. Entre otras medidas, debería dar más peso a las preferencias expresas de los usuarios, dejar de utilizar el tiempo de visualización como indicador para recomendar contenidos, mejorar la accesibilidad y facilidad de uso de las herramientas de control y someter periódicamente a prueba su algoritmo.