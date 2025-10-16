El Gobierno establece el 018 como teléfono gratuito y anónimo para la atención de víctimas de siniestros de tráfico

La iniciativa busca ofrecer una respuesta integral a las víctimas, abordando tanto las consecuencias físicas como los impactos emocionales y sociales.

Las llamadas al 018 no aparecerán en las facturas y serán tratadas como cobro revertido automático para asegurar la privacidad de los usuarios.

El servicio será gestionado por la Dirección General de Tráfico y ofrecerá asistencia de profesionales en trabajo social, psicología y derecho.

El Gobierno lanza el número 018 como línea gratuita y anónima para víctimas de accidentes de tráfico, accesible desde todo el país.

El Gobierno ha propuesto destinar el número 018 para la prestación de un nuevo servicio de atención a víctimas de siniestros de tráfico. Una línea que será gratuita, anónima y accesible desde cualquier parte del país.

Así se recoge en la consulta pública que acaba de lanzar el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública y en la que se propone asignar esta numeración para ofrecer atención telefónica a cualquier víctima directa o indirecta de un siniestro de tráfico.

En el texto que se ha dado a conocer este miércoles, Transformación Digital explica que el pasado 1 de octubre la Subsecretaría del Ministerio del Interior le solicitó la atribución de un número corto de tres cifras para este servicio que será gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Tras esta petición, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha propuesto atribuir el número corto 018 del Plan nacional de numeración telefónica a este servicio que se denominará Línea de atención a víctimas de siniestros de tráfico y será considerado "de interés social".

En este sentido, el ministerio explica que las llamadas telefónicas al 018 serán gratuitas. Por ello, no figurarán en la factura de los usuarios y serán tratadas por los operadores, a efectos de precios, como llamadas de cobro revertido automático.

Anónima y accesible

Asimismo, añade que la línea se podrá usar desde todo el Estado español y será anónima, confidencial y accesible. De hecho, se deberá velar porque los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispongan de las facilidades que "permitan su adecuada atención, teniendo en cuenta sus necesidades específicas".

Respecto a la puesta en marcha del servicio, la entidad que se encargue de prestarlo designará al operador telefónico que se encargará de terminar las llamadas dirigidas al número 018 y fijará la fecha de inicio del mismo.

Dicho operador deberá enviar cada mes de enero una estadística de las llamadas recibidas durante el año anterior, la duración media de las mismas y el porcentaje de llamadas no atendidas, para que el ministerio pueda llevar a cabo un adecuado seguimiento sobre la disponibilidad del servicio.

El resto de operadoras dispondrán de dos meses desde la publicación en el BOE de la fecha de inicio (o a partir de la misma si ésta es posterior) para garantizar su prestación en las condiciones establecidas en esta resolución.

Objetivos

El objetivo de este servicio es proporcionar a las víctimas de un siniestro de tráfico atención con profesionales de trabajo social, psicólogos y juristas especializados, así como orientación y seguimiento de los casos, y coordinación con asociaciones de víctimas y otros organismos.

En el preámbulo de la consulta, Transformación Digital recuerda que los siniestros de tráfico constituyen una de las principales causas de mortalidad y de lesiones graves en España.

En concreto, indica que el número anual de víctimas mortales se aproxima a 1.800, mientras que el de personas hospitalizadas supera las 9.500 y el de víctimas de cualquier gravedad supera los 130.000.

No obstante, incide en que, más allá de sus consecuencias físicas, estos siniestros generan "impactos emocionales, sociales y económicos de enorme magnitud para las víctimas y sus familias".

En este sentido, remarca que la Estrategia de Seguridad Vial 2030 recoge la necesidad de garantizar una "respuesta integral" a las víctimas y de promover políticas de apoyo. Y éstas deben incluir acompañamiento psicológico, jurídico y social a través de un servicio de atención telefónica.

Una estrategia y una medida que buscan, en definitiva, situar la atención a las víctimas de un siniestro de tráfico "como una política pública prioritaria".