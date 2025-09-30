El fundador de Spotify, Daniel Ek, pasará de director ejecutivo a presidente ejecutivo en 2026

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Ek, fundador de Spotify, será presidente ejecutivo desde el 1 de enero de 2026. Spotify adoptará una estructura de co-directores ejecutivos con Gustav Söderström y Alex Norström. Ek se centrará en la asignación de capital y planificación a largo plazo en su nuevo rol. La Junta de Spotify ha estado planificando esta transición de liderazgo durante varios años.

Spotify ha anunciado este martes que su fundador Daniel Ek pasará de director ejecutivo a presidente ejecutivo a partir del 1 de enero de 2026.

El gigante del streaming musical implementará una estructura de co-directores ejecutivos, promoviendo a los actuales copresidentes Gustav Söderström y Alex Norström para liderar la compañía.

Ambos ejecutivos han estado en Spotify durante más de 15 años y reportarán a Ek mientras se incorporan a la Junta Directiva de la compañía, pendiente de la aprobación de los accionistas.

Este cambio de liderazgo formaliza una estructura operativa que ha estado en vigor desde 2023, con los copresidentes ya manejando el desarrollo estratégico y las operaciones diarias.

En su nuevo rol, Ek centrará la atención en la asignación de capital y la planificación a largo plazo, mientras proporciona orientación al liderazgo senior.

"Durante los últimos años, he transferido gran parte de la gestión diaria y la dirección estratégica de Spotify a Alex y Gustav, quienes han dado forma a la compañía desde nuestros primeros días y ahora están más que listos para guiar nuestra próxima fase", ha destacado Ek.

Woody Marshall, director independiente principal de la Junta de Spotify, ha expresado confianza en el nuevo acuerdo de liderazgo, señalando que la junta ha estado planificando esta transición durante varios años.

Los co-directores ejecutivos emitieron un comunicado conjunto diciendo: "Aunque aportamos diferentes experiencias y perspectivas al rol de CEO, ambos tenemos una fuerte inclinación hacia la acción y estamos ansiosos por comenzar, sabiendo que contaremos con la asociación completa y el apoyo continuo de Daniel".