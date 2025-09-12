La CNMC pide al Gobierno más medios para hacerse cargo de la regulación de servicios digitales y medios de comunicación

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado al Gobierno que le dote de más medios para hacerse cargo de las nuevas funciones y responsabilidades que le atribuye la nueva regulación de servicios digitales y medios de comunicación.

En su informe sobre el anteproyecto de ley aprobado a finales de julio en Consejo de Ministros, la CNMC valora positivamente su designación como coordinador de servicios digitales y autoridad de supervisión de los medios de comunicación.

No obstante, también advierte de "carencias en la atribución de medios organizativos y personales" para llevar a cabo estas nuevas funciones y pone de manifiesto la importancia de articular mecanismos que la garanticen.

Asimismo, la CNMC estima que los costes derivados del personal que necesita para realizar las nuevas funciones atribuidas, unas 50 personas, ascienden a alrededor de 2,24 millones de euros anuales.

Por otro lado, la institución presidida por Cani Fernández añade que, dado que se contempla un esquema institucional de gobernanza de cierta complejidad, parece conveniente contemplar mecanismos de coordinación interna.

Mejoras

Respecto al contenido del anteproyecto, la CNMC indica que, en líneas generales, no detecta en la futura norma "restricciones injustificadas a la competencia". Sin embargo, en su informe identifica algunos aspectos "susceptibles de mejora".

Entre ellos, sugiere ciertos ajustes en algunas definiciones y funciones, así como en cuestiones como la realización de inspecciones, la tramitación de medidas cautelares o la aceptación de compromisos.

Asimismo, la CNMC propone la incorporación completa en el ordenamiento jurídico español del articulado del Reglamento sobre libertad de medios de comunicación.

En concreto, considera que se debe hacer a través de la modificación tanto de la Ley General de Comunicación Audiovisual como de la Ley de la CNMC, "y en especial de todas aquellas disposiciones que prevén la atribución de nuevas competencias a una autoridad independiente".