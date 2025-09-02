El Gobierno lanzará una consulta con nuevas medidas para reforzar las redes de telefonía frente a apagones

El Gobierno está trabajando con las compañías de telecomunicaciones en la puesta en marcha de nuevas medidas destinadas a reforzar la seguridad y la resiliencia de las infraestructuras frente a grandes eventos y catástrofes como fueron la dana de Valencia o el gran apagón del 28 de abril.

Así lo ha indicado este martes Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, durante su intervención en la segunda jornada del 39 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic.

Hernando ha señalado que uno de los retos más importantes a los que se enfrenta España en materia de conectividad es "mejorar la seguridad y la resiliencia de las redes de telecomunicaciones ante grandes eventos y ante grandes catástrofes".

Un hecho que, según ha señalado el secretario de Estado, se ha puesto de relieve en los últimos tiempos durante dos acontecimientos relevantes: la dana del 29 de octubre de 2024 y el apagón que dejó sin luz a prácticamente toda España durante varias horas el pasado 28 de abril.

En este último incidente, especialmente, se pudo comprobar la dependencia de las infraestructuras de telecomunicaciones del suministro eléctrico, ya que a medida que se fueron acabando las baterías de respaldo instaladas en las torres, fue disminuyendo el acceso a conectividad.

Consulta pública

Ante estos hechos, Hernando ha anunciado que próximamente el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública va a lanzar una consulta de cara a la adopción de posibles medidas en este ámbito.

De hecho, ha remarcado que en la Secretaría de Estado están manteniendo conversaciones con el sector porque quieren mejorar la seguridad y, sobre todo, la resiliencia del sistema de comunicaciones "ante eventos de esta magnitud".

"La conectividad es lo primero que echamos en falta cuando estas cosas empiezan a pasar", ha remarcado.

A este respecto, Hernando ha querido incidir en que todo este proceso se está llevando a cabo "en colaboración y en contacto" con el sector, con el que, ha asegurado, en el Ministerio se ven "constantemente".