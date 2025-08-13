La CNMC libera a Telefónica de la obligación de compartir su red de fibra con sus rivales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido liberar a Telefónica de la obligación de compartir su red de fibra óptica con sus rivales a un precio regulado en las zonas del país consideradas no competitivas.

En concreto, la CNMC ha dado su visto bueno a la desregulación total de los mercados mayoristas de acceso de banda ancha fija tras los avances que se han producido en los despliegues de redes en los últimos años y los cambios registrados en el sector.

Competencia abrió el pasado mes de diciembre una consulta pública en la que planteaba la eliminación de las obligaciones mayoristas a Telefónica. Ahora, tras recabar la opinión de las partes interesadas, ha decidido aprobar de forma definitiva esta medida.

Esta decisión supone que el grupo español de telecomunicaciones podrá dejar de ofrecer los servicios mayoristas NEBA Local y NEBA fibra en condiciones reguladas.

No obstante, para garantizar una transición ordenada al nuevo entorno regulatorio, la CNMC ha establecido un periodo transitorio de seis meses, durante el cual se mantendrán las obligaciones actuales sobre ambos servicios.

Un mercado más competitivo

A la hora de tomar esta decisión, la CNMC ha constatado "una mejora significativa" en las condiciones de competencia en los mercados de banda ancha fija, "lo que justifica la retirada de las obligaciones regulatorias para los servicios NEBA local y NEBA fibra".

Por ejemplo, señala que el aumento de la cobertura de redes de fibra óptica (FTTH). Telefónica ha alcanzado una cobertura próxima al 90% en la zona regulada, muy similar a la cobertura de la zona competitiva, que cubre el 70% de la población.

Asimismo, subraya la reducción de la cuota de mercado de Telefónica en el negocio de la banda ancha fija. En concreto, apunta que en la zona regulada, su cuota minorista ha bajado del 50%.

A todo esto añade la entrada y consolidación de nuevos operadores y modelos de negocio. "La creación de Masorange, la compra de Vodafone por Zegona, el crecimiento de Digi y el papel de operadores mayoristas como Onivia o Lyntia han diversificado la oferta y reforzado la competencia", remarca.

Por último, la CNMC destaca el desarrollo de acuerdos comerciales entre operadores, que ha impulsado el despliegue de redes de alta capacidad y ampliado las opciones minoristas para los consumidores.

Tras la desregulación de los mercados mayoristas de banda ancha fija que la CNMC aprueba ahora y el cierre de las centrales de cobre en mayo de 2025, el acceso a la infraestructura física (canalizaciones, postes, etc.) será el único servicio mayorista que Telefónica deberá seguir prestando en condiciones reguladas por la CNMC para el mercado residencial.