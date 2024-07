Netflix registra un beneficio neto de 1.970 millones de euros en el segundo trimestre, un 44,2% más

Netflix ha registrado un beneficio neto de 2.147 millones de dólares (1.970 millones de euros) en el segundo trimestre, un 44,2% más. Además, ha anticipado que en el conjunto de 2024 sus ingresos crecerán entre un 14% y un 15%.

La compañía ha detallado en comunicado que sus ingresos crecieron de abril a junio un 17% hasta 9.559 millones de dólares. Para el tercer y cuarto trimestre del año, Netflix prevé unos ingresos de 9.727 millones de dólares y unos beneficios netos de 2.237 millones de dólares.

"Los ingresos crecieron un 17% en el segundo trimestre, impulsados principalmente por un aumento interanual del 16% en el promedio de membresías pagas", ha señalado la empresa.

Este "sólido" crecimiento de los ingresos de la plataforma de streaming fue achacado en parte por los avances en la ampliación del servicio de negocio publicitario.

Netflix ha remarcado que gracias a éxitos como la tercera temporada de 'Bridgerton', 'Baby Reindeer', 'Queen of Tears' y películas como 'Under Paris' y 'The Roast of Tom Brady', "la membresía del nivel de anuncios creció un 34% trimestre tras trimestre".

Fotograma de 'Los Bridgerton'

Y ha adelantado que "estamos construyendo una plataforma de tecnología publicitaria interna que probaremos en Canadá en 2024 y lanzaremos de manera más amplia en 2025".

Por su parte, el número de suscriptores ha aumentado un 16,5% hasta alcanzar los 277,6 millones.

Netflix ha anunciado también que ha comenzado a probar "un nuevo diseño de página de inicio de TV más intuitivo", en lo que supone la mayor actualización en una década.

"Esta nueva interfaz proporciona información del título más visible de un vistazo, incluida la sinopsis, el género y las calificaciones. Las vistas previas de los títulos también son más grandes y dinámicas, con avances más inmersivos y cuadros más grandes para facilitar la navegación", ha destacado.