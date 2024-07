Bruselas acusa a Meta de vulnerar las normas de competencia de la UE con su modelo 'consiente o paga'

La Comisión Europea ha enviado este lunes un pliego de cargos al gigante estadounidense Meta en el que le acusa formalmente de vulnerar la nueva Ley de Mercados Digitales con su modelo 'consiente o paga'. Un sistema que obliga a los usuarios de Facebook o Instagram a aceptar que la compañía combine sus datos personales sin ofrecer una auténtica alternativa menos invasiva, según el examen de Bruselas.

A partir de ahora, la compañía de Mark Zuckerberg tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa examinando los documentos que figuran en el expediente de Bruselas y presentando alegaciones escritas. De confirmarse sus conclusiones preliminares, la Comisión podría imponer sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de la compañía, que pueden subir hasta el 20% en caso de reincidencia. El plazo legal máximo para adoptar una decisión es el 25 de marzo de 2025.

"Nuestra opinión preliminar es que el modelo publicitario de Meta no respeta la Ley de Mercados Digitales. Queremos empoderar a los ciudadanos para que puedan tomar el control de sus propios datos y elegir una experiencia menos personalizada en materia de anuncios", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

La Ley de Mercados Digitales obliga a las grandes plataformas a solicitar el consentimiento de los usuarios para combinar los datos personales que obran en su poder pero que proceden de diferentes servicios. Si un usuario rechaza el consentimiento, tiene derecho a acceder a una alternativa menos personalizada pero equivalente. Los gigantes de internet no pueden condicionar el uso del servicio o de determinadas funcionalidades al consentimiento de los usuarios.

En respuesta a esta norma, Meta introdujo en noviembre de 2023 un sistema binario de 'consiente o paga' por el que los usuarios de Facebook e Instagram de la UE tienen que elegir entre dos opciones. La primera es la suscripción mediante una cuota mensual a una versión sin publicidad de estas redes sociales. La segunda es el acceso gratuito a una versión de estas redes sociales con publicidad personalizada.

En sus conclusiones preliminarles, Bruselas sostiene que el modelo publicitario de 'consiente o paga' no cumple la Ley de Servicios Digitales. En particular, el sistema de Meta no permite a los usuarios optar por un servicio que utilice menos datos personales pero que sea hasta cierto punto equivalente. Además, este modelo "no permite a los usuarios ejercer su derecho a dar su consentimiento libre a la combinación de sus datos personales".