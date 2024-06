Bruselas acusa a Microsoft de abusar de su posición dominante para imponer su programa 'Teams'

La Comisión Europea ha enviado este martes a Microsoft un pliego de cargos en el que le acusa de abusos monopolíticos por incluir por defecto Teams, su herramienta de comunicación y colaboración a distancia, dentro de sus populares paquetes de programas para empresas Office 365 y Microsoft 365, asfixiando así la competencia en este mercado.

La intervención de Bruselas responde a una denuncia planteada por la compañía Slack Techologies, que es rival directa de Teams. El Ejecutivo comunitario ha recibido con posterioridad una segunda queja sobre Teams de la compañía Alfaview GmbH. El pliego de cargos cumbre ambas investigaciones.

De confirmarse los cargos, Bruselas podría imponer al gigante estadounidense una sanción multimillonaria de hasta el 10% de su volumen de negocios anual en todo el mundo. El Ejecutivo comunitario también puede obligar a Microsoft a adoptar las medidas correctivas que considere necesarias para poner fin a la infracción a la normativa de competencia de la UE. No hay plazos legales para concluir la investigación.

"Nos preocupa que Microsoft pueda estar dando a su propia herramienta de comunicación Teams una ventaja indebida sobre sus rivales, al vincularlo a sus populares paquetes de productividad para empresas. Preservar la competencia para las herramientas de comunicación y colaboración a distancia es esencial porque impulsa la innovación en estos mercados. Si se confirma, la conducta de Microsoft sería ilegal bajo nuestras reglas de competencia. Microsoft tiene ahora la oportunidad de contestar a nuestras preocupaciones", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

En su investigación preliminar, Bruselas ha constatado que Microsoft ocupa una posición dominante a nivel mundial en el mercado de las aplicaciones de productividad para uso profesional. Desde al menos abril de 2019, el gigante estadounidense ha vinculado Teams a sus paquetes más populares, restringiendo así la competencia en el mercado de herramientas de comunicación a distancia y defendiendo la posición dominante de su modelo basado en paquetes frente a los proveedores rivales de software individual.

En particular, la Comisión considera que Microsoft podría haberle dado a Teams una ventaja en materia de distribución al no ofrecer a los clientes la opción de adquirir o no el acceso a Teams cuando se suscriben a sus paquetes de productividad para empresas. Esta ventaja se ha visto todavía más exacerbada por las limitaciones de interoperabilidad entre los rivales de Teams y los paquetes de Microsoft.

La conducta del gigante estadounidense podría haber impedido a los rivales de Teams competir en igualdad de condiciones y seguir innovando, en detrimento de los clientes del espacio económico europeo. Si se confirman, estas prácticas vulnerarían el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe el abuso de posición dominante.

Después de que el Ejecutivo comunitario lanzara su investigación en julio de 2023, Microsoft introdujo cambios en la forma en la que distribuye Teams. En concreto, empezó a ofrecer algunos paquetes sin Teams. Pero Bruselas considera que estos cambios son insuficientes para resolver sus preocupaciones que se necesitan más cambios en la conducta de Microsoft para restablecer la competencia.