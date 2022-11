El contenido es la clave: Netflix, Disney+ y HBO Max crecen en usuarios, pero preocupa su rentabilidad

El estreno de series como Stranger Things o La Casa del Dragón ha ayudado a que todas las grandes plataformas de streaming hayan logrado crecer en usuarios en los meses de verano. Sin embargo, generar un contenido lo suficientemente atractivo para atraer usuarios supone también un alto nivel de inversión que está lastrando las cuentas de algunas de estas compañías.

De hecho, pese a que tanto Disney+ como HBO Max incrementaron su base de suscriptores en el tercer trimestre de 2022, las empresas matrices de ambas plataformas registraron fuertes caídas en bolsa tras presentar resultados. En concreto, The Walt Disney Company se dejó un 13,6% y Warner Bros Discovery descendió un 12,87%.

A los inversores ya nos les basta con que estas compañías logren engordar trimestre a trimestre su base de usuarios, sino que también buscan que sean rentables. Y ambas más que duplicaron sus pérdidas operativas en este periodo: Disney hasta los 1.474 millones de dólares (1.425 millones de euros) y la matriz de HBO hasta los 634 millones de dólares (613 millones de euros).

Los directivos de todas estas plataformas destacan en sus intervenciones la importancia de contar con un contenido "increíble y atractivo" para los usuarios y defienden todas las inversiones realizadas para este fin. Sin embargo, también están tomando medidas para ser, al mismo tiempo, más rentables.

Por un lado, están las destinadas a controlar el gasto, como puede ser el recorte de producción anunciado por HBO o la decisión de "suavizar" el ritmo de estrenos de Netflix. Por otro, las dirigidas a impulsar los ingresos, como los nuevos modelos con publicidad de Netflix o Disney+ o las medidas para evitar la compartición de cuentas.

Resultados de Disney+

Disney+ cerró septiembre con un total de 162,2 millones de suscriptores en todo el mundo tras sumar alrededor de 44 millones de usuarios en doce meses. Si se tienen en cuentan los datos de ESPN+ y Hulu, la cifra total de suscriptores de los servicios de streaming del gigante del entretenimiento asciende a 235,7 millones.

Sin embargo, sus cuentas también recogen el impacto de unos mayores costes de producción y programación, marketing y tecnología, así como la ausencia de estrenos 'Premier Access' este trimestre. Aspectos negativos que se vieron compensados por unos mayores ingresos de suscripción.

Logo de Disney+ en una pantalla de televisión.

Bob Chapek, consejero delegado de Disney, defendió que el rápido crecimiento de su plataforma es el "resultado directo de invertir enormemente en crear un contenido increíble y en el despliegue internacional". No obstante, avanzó que las pérdidas operativas han alcanzado sus máximos y el servicio de steaming será rentable en 2024.

En declaraciones a Reuters, Paolo Pescatore, analista de PP Foresight, destaca que la evolución de Disney+ "se parece un poco" a la senda que siguió Netflix. Por ello, avanza que es de esperar nuevos baches en este camino y más pérdidas en el negocio del streaming porque "no hay una bala de plata para la rentabilidad".

Josh Gilbert, analista de mercado de eToro, califica como "dispares" estos resultados de Disney, aunque cree que los inversores no deberían ser demasiado pesimistas. "Disney ha sido transparente en cuanto a que su negocio de streaming no será rentable hasta 2024 y seguimos viendo un crecimiento estelar con Disney+, que está a sólo 60 millones de nuevos suscriptores de su rival Netflix", añade.

Por su parte, desde Goldman Sachs advierten de que Disney+ se enfrenta a riesgos como una menor penetración del streaming de la esperada, un aumento de los costes de los contenidos tanto de entretenimiento como deportivos, una mayor competencia o la debilidad macroeconómica. No obstante, esperan que siga ganando suscriptores este trimestre, aunque prevé que esta cifra se ralentice a 1,1 millones.

Netflix

Por su parte, Netflix concluyó septiembre con 223,09 millones de abonados, un 4,5% más que hace un año. En los meses de verano, la plataforma logró poner fin a dos trimestres de caída tras sumar 2,41 millones de suscriptores, una cifra superior tanto a las expectativas del mercado como de la propia compañía, que esperaba solo un millón de nuevos abonados.

Detrás de este crecimiento se encuentra, según los expertos y la propia compañía, la fortaleza de los lanzamientos del tercer trimestre, incluidas algunas de las series y películas más vistas de su historia. Destacan, por ejemplo, la cuarta temporada de Stranger Things; Monster: La historia Jeffrey Dahmer Story; Woo, una abogada extraordinaria; The Gray Man y Corazones malheridos.

"El contenido ha vuelto a ser el rey y la razón por la que Netflix ha tenido un rendimiento tan fuerte este trimestre, con producciones como Stranger Things o Cobra Kai", destaca Gilbert, quien resalta que aunque Netflix no está creciendo al mismo ritmo que hace unos años, "vuelve a tener una trayectoria positiva".

No obstante, añade que las previsiones del cuarto trimestre no han sido un éxito, "lo que demuestra que no todo será de color de rosa en el futuro". En este contexto, los inversores estarán muy atentos al dato de suscriptores, con unas previsiones de 4,5 millones de altas netas en el cuarto trimestre, así como a la evolución de su plan de publicidad, que no se espera tenga "impacto significativo" hasta 2023.

HBO y Lionsgate+

En el caso de HBO, HBO Max y Discovery+, el número de suscriptores de las plataformas de Warner Bros Discovery se incrementó en el tercer trimestre en 2,8 millones, hasta los 94,9 millones. Esto apunta a un incremento de su base de clientes del 18,8% respecto a los 79,79 millones que tenía hace un año.

La compañía destaca el impacto de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, que se ha convertido en el mayor estreno de la historia de la plataforma. Sin embargo, la empresa también subraya el interés que despiertan otros contenidos de su catálogo, como Euphoria, Batman, Harry Potter, Friends o Big Bang Theory.

Imagen de la serie 'La casa del dragón' de HBO Max.

"La gente está consumiendo más contenido que nunca, pero tiene que ser un gran contenido. Ya no se trata de cuánto, se trata de lo bueno que sea", incidió David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros Discovery. Así, agregó que lo de buscar clientes "a toda costa" se acabó y llegó el momento crear un contenido por el que estén dispuestos a pagar los clientes y que genere valor.

Pero la guerra del streaming ya se está cobrando sus primeras víctimas. Lionsgate+ anunció en la presentación de los resultados del tercer trimestre que antes del próximo 31 de marzo dejará de operar en siete mercados: Francia, Alemania, Italia, Benelux, los países nórdicos, Japón y España. Una decisión que llega tan solo un mes después de que la plataforma cambiara de nombre, de Starzplay a Lionsgate+.

Su empresa matriz registró en el tercer trimestre unas pérdidas operativas de 1.750 millones de dólares (1.693 millones de euros), que llevaron a la empresa a caer casi un 6% en bolsa. Para volver a la rentabilidad más rápidamente, ha decidido concentrar sus esfuerzos en invertir en contenido atractivo para su mercado doméstico.

