A los españoles les gusta ser infieles a su compañía de teléfono: solo uno de cada cuatro tiene permanencia

Las cláusulas de permanencia son cada vez menos frecuentes en el mercado de la telefonía móvil en España. A los consumidores no les gusta estar atados a su compañía de teléfono y las operadoras han apostado en los últimos años por comercializar sus tarifas con la expresión "sin permanencia" como uno de sus principales reclamos.

Esto ha llevado a que solo uno de cada cuatro españoles afirme tener una cláusula de permanencia vigente en su contrato de telecomunicaciones móviles, tal y como recoge la edición del cuarto trimestre de 2021 del Panel de Hogares elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el porcentaje de consumidores que se ha comprometido a permanecer vinculado a su compañía de teléfono durante un periodo de tiempo determinado (que suele ser de entre 12 y 36 meses) ha descendido hasta el 24,4%, seis décimas menos que el 25% registrado a finales de 2020.

Este dato es, además, el más bajo desde que la CNMC comenzó a hacer este estudio a finales de 2015. En concreto, en comparación con el cuarto trimestre de aquel año, el descenso es de 9,8 puntos porcentuales, ya que por aquel entonces el porcentaje de clientes con cláusula de permanencia era del 34,2%.

La voluntad de los consumidores de no permanecer atados a su compañía se refleja, lógicamente, en el porcentaje de españoles que afirma no tener permanencia en su contrato de telefonía: un 59% del total. Esto supone que todavía haya un 16,6% de españoles que desconoce a día de hoy si tiene o no está cláusula en su contrato.

Telefonía fija

En la telefonía fija, el porcentaje de usuarios que tenía vigente una cláusula de permanencia en sus contratos volvió a ser un año más superior al que se registra en el caso las telecomunicaciones móviles, ya que a finales del cuarto trimestre de 2021 era del 29,2%.

Este dato es 1,8 puntos porcentuales más bajo que el 31% de 2020 y supone el cuarto año consecutivo a la baja en el porcentaje de usuarios con permanencia. Además, está muy alejado del 45,9% que se registró en el año 2015, cuando se comenzó a realizar la encuesta.

Los indicadores de cláusulas de permanencia correspondientes al mercado de la telefonía, tanto en el caso de las móviles como en el de las fijas, están muy por encima de los que se registran en el sector energético.

Así, en el caso de la electricidad el porcentaje de clientes que tenían algún tipo de compromiso en este sentido con su compañía era de solo el 9,3% y en el del gas natural, del 8,5%. En ambos casos, el porcentaje registrado el año anterior era del 8,9%.

Motivos para aceptar la permanencia

Pese a que cada vez hay menos tarifas con permanencia en el mercado y a que los consumidores parecen no estar por la labor de atarse a su compañía de teléfono, existe todavía un grupo de usuarios que decide aceptar las cláusulas de permanencia a cambio de algún tipo de ventaja.

La más habitual sigue siendo un año más una oferta con un descuento o mejores condiciones en su tarifa, motivo esgrimido por más de la mitad de los usuarios con permanencia. En concreto, para un 52,9% de los encuestados esta es la razón que les han llevado a aceptar está cláusula.

Aunque este porcentaje está muy por encima del 29,9% registrado en el cuarto trimestre de 2015, este año ha descendido 1,3 puntos porcentuales en comparación con el máximo histórico del 54,2% que alcanzó a finales del año 2020.

Por el contrario, en los últimos doce meses ha aumentado el número de consumidores que ha decidido comprometerse a permanecer como cliente durante un periodo determinado a cambio de que su operadora le proporcione un teléfono móvil con descuento.

En concreto, en el cuatro trimestre de 2021 el porcentaje de usuarios que aceptó un periodo de permanencia a cambio de un móvil rebajado aumentó al 35,1%, frente al 32,6% de 2021. Una cifra que sigue todavía muy por debajo del 57,5% que se llegó a registrar en el año 2015.

Sin embargo, la subida registrada el pasado año es posible que vuelva a repetirse en 2022, ya que los operadores han reforzado en los últimos tiempos su estrategia de ofrecer a sus clientes un smartphone (o incluso otro tipo de dispositivo electrónico) a un precio menor al que se paga en el mercado libre a cambio de permanencias de hasta 36 meses.

Más cambios de compañía

Pese a que se ha reducido el número de clientes con cláusulas de permanencia, el Panel de Hogares de la CNMC constata también que el porcentaje de hogares que cambiaron de compañía de telefonía se mantuvo en 2021 en niveles similares a los que se registraron en 2020.

En concreto, un 12,3% de los encuestados en el cuarto trimestre de 2021 aseguraron haber cambiado de operador en los últimos doce meses, frente al 12,4% de 2020. También se ha reducido el número de usuarios que comenzaron una portabilidad pero no la finalizaron (del 6,4% al 4,8%) y el de aquellos que se lo pensaron, pero no llegaron ni a iniciarla (del 9,9% al 9,1%).

La principal razón del cambio de operadora fue un año más la de abaratar la factura, aunque su porcentaje se redujo del 60,3% al 53,8%. Por el contrario, aumentó el número de personas que se fueron a otra compañía de teléfono en busca de más velocidad o mejor cobertura: del 13,5% al 19,9%.

