Ametic, preocupada por la gestión de los fondos europeos en España: "No están llegando a las empresas"

Los fondos europeos no están llegando a las empresas. Así de claro ha sido el presidente de Ametic, Pedro Mier, quien ha calificado de "preocupante" esta situación y ha criticado la postura adoptada desde el Gobierno para gestionar la aplicación del plan 'España puede', ya que no está teniendo suficientemente en cuenta al sector privado.

En un encuentro con la prensa para hacer balance de la actividad de la patronal de la industria digital, Mier ha remarcado que "ha costado mucho" arrancar las primeras convocatorias vinculadas a los fondos Next Generation y ha incidido en que lo importante no es el lanzamiento de estos procesos sino que "los fondos lleguen a las empresas".

"Preocuparse hay que preocuparse ya. Estamos mal, no estamos donde deberíamos estar", ha advertido Mier, quien, sin embargo, ha confiado en que todo este retraso se puede solucionar. "Una cosa es que la foto no esté donde tiene que estar, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar rápidamente", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno ha asegurado que está actuando con mucha velocidad para sacar adelante los planes vinculados a los fondos. "Vamos a ver si es verdad que en próximas semanas se activan, pero hasta ahora todo está yendo más lento de lo que debería", ha insistido.

Asimismo, el presidente de Ametic ha recordado que desde la asociación siempre incidieron en que los objetivos fijados en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de digitalización están "bien fijados", pero ha reiterado que "la clave está en la gestión".

A este respecto, ha vuelto a pedir la puesta en marcha de una oficina de gestión "ligera" que involucre a profesionales tanto del sector público como del privado en este proceso con el fin de darle "agilidad y buen enfoque". Sin embargo, ha criticado que hasta el momento se está gestionando todo con una visión "excesivamente endogámica e interna".

Por ello, ha incidido en que cuando se compara España con otros países que van "más rápido y mejor" en la gestión de los fondos europeos, se puede ver que estos han optado por estos mecanismos de colaboración público privada que proponen desde la asociación. Así, ha asegurado que el modelo de colaboración escogido por España, de crear comisiones con 60 miembros que se reúnen dos veces al año, "es insuficiente".

Nuevos asociados

En cuanto a la propia actividad de la asociación, Ametic señala que en 2021 se incorporaron un total de 72 socios, "casi el doble" en comparación con los 41 que se sumaron el año anterior. Estas altas elevan el número total de miembros de la patronal a 285, que representan a alrededor de 10.000 empresas.

Mier ha destacado que se trata de compañías "de todos los tamaños y colores", ya que, además de grandes empresas como Inetum, Evolutio o T-Systems, también se han incorporado clústeres enteros como los de educación (Iese y Esade), energía (Repsol, Cepsa y Acciona Energía) o finanzas (Evo banco, Bizum o American Express).

Además, ha agregado que esta tendencia creciente en el número de socios se ha mantenido en el inicio de 2022 con la suma de trece nuevos miembros en poco más de un mes, entre los que se encuentran Bosch, Ferrovial, Globant, Kyndryl o Salesforce.

Por otro lado, la asociación cuenta con 21 comisiones tras la puesta en marcha de dos nuevas, una centrada en la sostenibilidad y la agenda 2030 y otra dedicada a la conectividad inteligente, en la que se aborda el impacto de tecnología 5G y su aplicación en la industria. Además, también se han creado cuatro nuevos grupos de trabajo, que abordan temas como la digitalización de las pymes, smart energy, smart agro y smart water.

