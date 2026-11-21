Los expertos explican que los ciberdelincuentes buscan impactos en la operativa y servicios diarios, no solo cobrar rescates, porque las interrupciones generan efecto inmediato y visibilidad.

¿por qué ahora los ataques se centran más en actos disruptivos que en ransomware tradicional?

La IA permite automatizar ataques y detecta y explota vulnerabilidades mucho más rápido, de modo que ya no siempre requiere un autor humano y aumenta la velocidad y escala de las ofensivas.

Ya se han producido interrupciones operativas y costes operativos elevados, como el ejemplo citado de Estados Unidos con 2.000 dispositivos afectados y daños de 700.000 dólares; además aumenta la necesidad de copias de seguridad y doble autenticación.

¿qué consecuencias tiene para los hospitales que una de cada cinco notificaciones de ciberataque venga del sector salud?

Willis atribuye el aumento a la automatización con IA que acelera la explotación de fallos y a técnicas más creativas y variadas, especialmente phishing y explotación de VPN y firewalls.

Los expertos advierten que el coste del siniestro supera con frecuencia al del rescate, y recomiendan no pagar, usar doble autenticación y mantener copias de seguridad.

El objetivo de los ciberataques ha evolucionado del secuestro de datos con fin económico a acciones disruptivas que afectan la operativa diaria y la atención a pacientes.

El 46% de los incidentes se producen por la explotación de vulnerabilidades en sistemas como VPN o cortafuegos, además del uso creciente de la inteligencia artificial.

Los ciberataques han aumentado un 24% en 2026, y el sector sanitario representa el 20% de todas las notificaciones registradas.

En lo que va de 2026, los ciberataques han crecido un 24% respecto al mismo periodo del año pasado, y una de cada cinco notificaciones proviene del sector salud, según un informe del broker global de seguros Willis.

"Y la curva es ascendente", ha explicado su directora de ciberriesgos, Carolina Daantje, en una mesa redonda sobre ciberseguridad celebrada en el marco del XXXII Congreso de Derecho Sanitario, que ha tenido lugar en Madrid recientemente.

El pico del año había sido en agosto, pero el número de ataques en noviembre (que han incluido supermercados y bancos de sangre, entre otros objetivos) lo ha superado con holgura, de tal forma que Javier Hernández, partner de Clyde Abogados, lo ha resumido —en el mismo evento— en una frase corta: "Europa está colapsada".

Las principales causas de los ciberataques son los compromisos de credenciales mediante, por ejemplo, ataques de phishing pero en el sector sanitario "los hackers son mucho más creativos y utilizan técnicas más diferentes y novedosas", ha apuntado Daantje.

De hecho, el 46% de los siniestros se han dado por explotación de las vulnerabilidades del sistema a través de VPN o saltando un firewall.

En el caso sanitario importa mucho, también, las penetraciones a través de proveedores: más del 4% de los siniestros se producen a través de accesos remotos.

La irrupción de la IA es responsable de gran parte del auge de los ciberataques, sobre todo cuando, como se vio este verano, ni siquiera hace ya falta una persona detrás dirigiendo el ataque.

"El 40% de los condicionados que teníamos en las pólizas señalaban a que una persona tenía que estar detrás del ataque", ha indicado Daantje, "pero ahora hemos tenido que cubrir aquellos en los que puede participar la IA por sí sola".

No se trata tanto de la creación de nuevas amenazas como la capacidad de explotar las vulnerabilidades mucho más rápido. Como ha expuesto una ponente, "la IA la usamos tanto los que atacan como los que nos defendemos, pero ellos, con que tengan éxito una vez, ya es suficiente; nosotros necesitamos tener éxito todos los días".

También ha evolucionado su objetivo. Si antes estaban dirigidos al secuestro de datos por lucro económico —ransomware—, ahora se enfocan a actos disruptivos, que afectan al día a día de los usuarios, y por eso se notan más.

En cuanto al ransomware, la recomendación general es no pagar. Primero, porque incentiva nuevos ciberataques, pero también porque la entidad tiene que disponer de copias de seguridad y nada garantiza que el hacker no publique la información en la dark web.

El coste del ciberataque

Eso sí, el coste del rescate puede ser muy superior que el propio pago. "La principal preocupación antes era el pago del rescate; ahora, es el coste del siniestro", ha señalado Daantje.

Ha puesto el caso de un ataque de malware a una entidad de salud en Estados Unidos este año, que afectó a 2.000 dispositivos y dejó inutilizados los servidores: los atacantes no tuvieron acceso a las historias clínicas pero sí hubo un impacto en la administración y monitorización de medicamentos.

"El coste del rescate fue una mínima parte del siniestro: pidieron 500 dólares pero los daños fueron de 700.000".

Los expertos asistentes a la mesa de ciberseguridad han destacado la importancia de tener copias de seguridad actualizadas para no depender del rescate, y han recordado la importancia de mecanismos sencillos, como la doble autenticación, que pueden evitar una gran mayoría de los accesos indebidos.