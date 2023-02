El truco desconocido para pagar menos IRPF sin que te moleste Hacienda

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto que deben pagar todos los trabajadores en España. Por lo general, no hay muchas maneras de poder librarse de ese pago, ya que desde Hacienda se sabe el dinero que gana cada trabajador, al facilitarle la información tanto las entidades bancarias como tus propios pagadores.

Esto nos lleva a plantearnos si existe alguna manera a través de la cual es posible ahorrar dinero en impuestos sin que esto suponga tener un problema legal con Hacienda. Afortunadamente, existen algunos trucos legales para pagar menos IRPF sin que te moleste Hacienda, algunos de ellos muy conocidos y otros que no lo son tanto y que son poco explotados en la actualidad.

Deducciones autonómicas del IRPF

En España vivir en una Comunidad Autónoma o hacerlo en otra puede hacer que la situación varíe de manera considerable. Esto se debe a que cada una de ellas cuenta con diferentes tramos de impuestos, así como distintas deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entre estos, se pueden incluir los gastos derivados de guardería, abono de transporte público, alquileres, gastos educativos…

[Las novedades en materia de vivienda que hay que tener en cuenta en la próxima declaración de la renta]

Todo ello cambia de manera considerable en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, y según la Agencia Tributaria, las mayores deducciones se encuentran en Castilla y León, Asturias y Madrid, mientras que las menores están en Aragón, Extremadura y las Islas Baleares. Por ello, es importante conocer aquellas deducciones que se corresponden con tu comunidad autónoma y aprovecharte de ellas.

Deducciones de carácter familiar

Al hablar del IRPF, debemos saber que existen diferentes deducciones de carácter familiar. De esta manera, nos podemos encontrar con diversas deducciones en función del número de hijos que tengas, destacando las familias numerosas o formadas por padres y madres solteros con dos o más hijos. Aplicando las mismas, es posible llegar a ahorrar una importante cantidad de dinero si se aplica de la manera correcta.

[Estas son las nuevas personas que dejan de pagar el IRPF en 2023]

Asimismo, hay que hacer mención a las deducciones por discapacidad, quienes afectan tanto si la sufre quién tributa como si lo son sus familiares, pudiendo ser estos ascendientes, descendientes y cónyuges, en función del grado de discapacidad. Lo más importante en este sentido es el comunicar cualquier cambio en el momento en el que se produzca para poder disfrutar de las deducciones, tanto en el caso de que en la familia haya un nuevo nacimiento como si se padece algún tipo de discapacidad.

Salario en especie

Un truco para poder pagar menos en el IRPF es cobrar parte de lo que te corresponde en salario en especie. A pesar de que son rendimientos del trabajo y sí tributan, existen algunas excepciones, aunque con límites. Un ejemplo se encuentra en los vales de comida, que están exentos hasta los 11 euros al día, o el transporte colectivo de pasajeros hasta 1.500 euros al año. Además, existen algunos como el cheque de guardería que no tiene ningún tipo de límite.

Asimismo, existen excepciones de acciones de la empresa hasta 12.000 euros en el caso de que se mantengan los títulos durante tres años y no superan el 5%; los seguros de responsabilidad civil; y también algunas aportaciones a planes de pensiones. No obstante, debes tener en cuenta que esta retribución en especie no puede superar 30% del salario. Con los planes de pensiones solo es posible deducir hasta 1.500 euros.

Donaciones

Si eres una persona solidaria y donas a diferentes organizaciones, también podrás pagar menos a Hacienda. Además del valor humano que estarás aportando a la sociedad, también disfrutarás de beneficios en el IRPF, ya que desgravan. Las donaciones a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro tienen una deducción del 80% sobre los primeros 150 euros.

A partir de ahí, la deducción es del 35% sobre todo aquello que exceda dicha cantidad. Asimismo, al cuarto año en el que se done a la misma organización y la cantidad haya sido igual o superior al año anterior, el porcentaje sube al 40%.

Deducciones de vivienda

La deducción de vivienda se trata de un asunto un tanto complejo al hablar del terreno tributario. Se aplica sobre aquellas viviendas que fueron adquiridas antes del año 2013, deduciendo el 15% de lo pagado, hasta 9.040 euros. Esta cantidad se duplica si se compró la vivienda en pareja y se declara por separado. Lo habitual es amortizar para llegar a ese límite y así poder beneficiarse de la deducción, ya que de esta manera también se reducen las comisiones por cancelación.

Por su parte, aquellos que hayan comprado su vivienda después del año 2013, tienen otra oportunidad, como son las deducciones por obras de eficiencia energética para la residencia habitual o para el alquiler, siempre que se cumplan con una serie de requisitos. Además, te permitirá ahorrar tanto en aire acondicionado como en calefacción.

Pérdidas y ganancias

La pandemia sanitaria del coronavirus provocó graves problemas económicos para muchos negocios y trabajadores. Aunque en 2022 la situación mejoró y se hayan podido declarar beneficios del IRPF. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es posible compensar las pérdidas que se hayan tenido en inversiones en bienes para 2022, haciendo que haya que pagar menos dinero.

En este sentido, cabe recalcar que la ley permite compensar pérdidas pendientes en los cinco años anteriores, por lo que puede ser un gran momento para vender inversiones y compensar la ganancia patrimonial, ahorrando dinero en la Declaración de la Renta.

Evitar pagar la ganancia patrimonial del IRPF al vender una casa

Al vender una casa se debe declarar por la llamada ganancia patrimonial, es decir, los beneficios que se han obtenido a raíz de su venta. Sin embargo, es posible ahorrarse este impuesto, aunque para ello hay que tener 65 años o más. Los únicos requisitos son la edad y que haya sido la vivienda habitual en los dos años anteriores a la venta.

Sigue los temas que te interesan