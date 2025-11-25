La construcción acuerda que todas las empresas contribuyan al plan de pensiones del sector

Se prorroga la cláusula de garantía salarial para 2025 y 2026, con revisión adicional en 2027 si la suma del IPC supera el 7,25%, repartiéndose entre salario y plan de pensiones.

El acuerdo incluye incrementos salariales del 4% en 2025 y del 3,25% en 2026, parte de los cuales se destinarán al plan de pensiones.

Actualmente, más del 90% de los empleados del sector está dado de alta en el Plan de Pensiones de Empleo Simplificado, que ya suma más de 230 millones de euros en derechos consolidados.

A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas del sector de la construcción deberán contribuir al plan de pensiones por todos sus trabajadores, salvo los autónomos.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT-FICA han acordado eliminar la excepción prevista en el plan de pensiones del sector -gestionado por VidaCaixa- para obligar a contribuir por todos los trabajadores de la construcción, excepto a los autónomos, tal y como se ha informado en la jornada 'Experiencia práctica en la implementación del primer plan de pensiones de empleo simplificado sectorial', organizada este martes por la patronal de la construcción, CEOE y Unespa.

Así, la eliminación de la excepción del artículo 28.3 recogida en el acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio General del Sector de la Construcción implica que, a partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas deberán contribuir por todas las personas trabajadoras que tengan en plantilla. Una aportación que debe realizarse con independencia de su nivel salarial y de su fecha de alta en la empresa.

Hoy en día, los datos arrojan que hay 71.940 empresas adheridas al plan como entidades promotoras. Y hay 710.681 personas trabajadoras dadas de alta en el denominado Plan de Pensiones de Empleo Simplificado del Sector de la Construcción, más del 90% de los empleados del sector.

Estas aportaciones han generado ya más de 230 millones de euros de derechos consolidados. CNC recuerda que este plan es un hito, al tratarse del primero al nivel sectorial en España, y asegura que "su éxito se fundamenta, principalmente, en la voluntad de la patronal y los sindicatos de mantener un diálogo social constructivo, que proporciona certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores".

En un momento de transformación del sector y de necesidad de atraer talento, la patronal asegura que "avanzar de manera conjunta constituye la mejor estrategia para fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de España".

Este plan puede verse como un estímulo a la jubilación, pero no es el único atractivo para atraer a colectivos como los jóvenes, las mujeres o los migrantes a un sector en el que "se cobra notablemente más que la media de otros sectores".

Y es que, según el acuerdo entre patronal y sindicatos, los incrementos salariales serán del 4% en 2025 -integrando un 3,5% de subida directa más un 0,5% de aportación adicional al plan de pensiones- y del 3,25% en 2026 -un 3% de incremento salarial y un 0,25% adicional destinado también al plan de pensiones, ya líder en partícipes-.

Asimismo, se ha acordado prorrogar la cláusula de garantía salarial para los años 2025 y 2026, que operaría en el caso de que la suma del IPC general de diciembre de ambos años supere el 7,25%, y con un límite del 9,25%, y que se aplicaría a través de una revisión adicional en 2027, que se repartiría al 50% entre incremento salarial y aportaciones al plan de pensiones.