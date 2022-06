¿Por qué un jubilado puede no recibir la paga extra completa de verano?

Estos son los jubilados que no van a cobrar la paga extra completa de la pensión.

Los jubilados cobran su pensión de la Seguridad Social distribuida en 14 pagas. Esto implica que todos los meses, a mes vencido, vean ingresado el dinero que les corresponde. Pero hay dos pagas extras de las que se benefician la mayor parte de los pensionistas, que son la de verano y la de Navidad, que se cobra a finales de noviembre.

La cuantía de estas pagas extras es la misma que la del resto de cuotas que suelen ingresar de manera mensual. La persona que percibe 1.500 euros de pensión cada mes, recibirá otros dos pagos por esta cantidad. Pero hay que aclarar que no todo el mundo percibirá la extra de forma íntegra, ya que también dependerá del momento en que la persona en cuestión haya decidido jubilarse.

Por lo tanto, según el mes en que se haya retirado del mercado laboral, la pensión puede ser inferior o incluso no recibirse hasta el siguiente ejercicio.

¿Cuándo debo jubilarme para recibir las dos pagas extras?

El trabajador que tiene previsto retirarse y solicita la jubilación deberá aguardar a la respuesta de la Seguridad Social. Una vez que este organismo haya dado su visto bueno comenzará a recibir la pensión en mensualidades naturales vencidas. El Estado efectúa el abono de la pensión al primer día de cada mes, a mes vencido. Sin embargo, lo más probable es que el pago aparezca en la cuenta corriente unos días antes.

Suele ser entre el 25 y el 27 de cada mes en función de la entidad bancaria con la que se trabaje. Y es que los bancos suelen adelantar la prestación unos días. Eso sí, para percibir las dos pagas extraordinarias de manera íntegra es preciso que el pensionista se haya beneficiado a lo largo del ejercicio de las doce pagas completas. Por lo tanto, sería necesario que la jubilación se produjera al término del año anterior, antes del 1 de diciembre.

Lo más normal es que una persona decida apartarse del mercado laboral cuando cumple la edad de jubilación o se deja llevar por cuestiones familiares o personales. Se trata de una decisión que debe valorar cada persona pensando en lo mejor para su futuro. Posiblemente en el momento en que adopta esta postura no esté pensando en las pagas extraordinarias que recibirá en el futuro, ni en si se verán reducidas o incluso no las disfrutará del todo.

Cómo calcular el dinero de la paga extra si acabo de jubilarme

En este caso, una persona que opte por jubilarse antes de julio tendrá derecho a cobrar la parte proporcional de la paga extraordinaria que le corresponde desde el instante en que se le aprueba por parte de la Seguridad Social. Tal y como detalla este organismo, se abonará "en razón de una sexta parte por cada uno de los meses".

Cuando se trate de la de verano, habrá que tomar como referencia el periodo comprendido entre el 1 de diciembre del ejercicio anterior y el 31 de mayo del año en curso. Cuando se trate de un pensionista que haya decidido retirarse en abril, la paga de verano que le corresponde no será la total. Es preciso restar la parte proporcional de los meses en los que haya estado trabajando.

Pongamos el ejemplo de una persona que cobre una pensión de 1.160,69 euros al mes, que es la media que recoge en sus últimos informes la Seguridad Social. Debería restar a dicha cifra la parte proporcional de los meses comprendidos entre diciembre y marzo. Para ello habría que dividir la cantidad que cobra de la pensión entre seis, que resultaría 193,44 euros. En ese caso, a la pensión íntegra habría que quitarle cuatro veces esos 193,44 meses, que suman un total de 773,79 euros, y que correspondería a los meses en los que permaneció en activo, cotizando aún a la Seguridad Social. Por lo tanto, la paga extra de verano se elevaría a 385,9 euros.

Sin embargo, no todo son malas noticias para ese pensionista que se jubiló en abril. No podrá beneficiarse de la paga de verano entera, pero sí que lo podrá hacer con la de Navidad. Para dicha prestación el organismo dependiente del Gobierno tiene en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

Pensiones que carecen de paga extra

La paga extra en los jubilados estará condicionada a la fecha de retirada de la persona. Sin embargo, hay otras pensiones que no permiten la posibilidad de disfrutar de extras. Es lo que sucede en el caso de aquellas pensiones provocadas por enfermedad profesional o accidentes de trabajo, ya que se integran dentro de lo que se conoce como prestaciones por incapacidad permanente.

Dentro del sistema de la Seguridad Social son una excepción, ya que son la única prestación en donde sus beneficiarios únicamente perciben doce mensualidades, una por cada mes del año. En cualquier caso, hay que aclarar que eso no implica que ingresen menos dinero. En este caso, aunque no dispongan de pagas extras la cuantía que perciben al año no es inferior, ya que se les prorratean dichos pagas a lo largo de los distintos meses.

Como acabamos de comprobar, si tienes pensado jubilarte es necesario que también tengas en cuenta el mes de retirada para poder beneficiarte de las extras de verano y navidad. De lo contrario podrías perder algo de dinero.

