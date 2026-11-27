La decisión responde a la normativa UCITS que exige diversificación y a la convicción del gestor de que EE. UU. es el mercado más profundo; busca equilibrio entre concentración de las mejores ideas y cumplimiento legal, por eso la cartera apunta a 18‑20 posiciones con sesgo capital‑light.

¿Qué hay detrás de la decisión de concentrar la cartera en 18‑20 posiciones y apostar por empresas estadounidenses como DaVita o FICO?

Ya ocurrido: el fondo es accesible para minoristas con entrada baja y costes relativamente altos para la categoría; posible consecuencia: esos gastos pueden reducir la rentabilidad neta en horizontes cortos, pero la gestora promociona el interés compuesto a largo plazo para pequeños ahorradores.

¿Cómo afecta a los pequeños ahorradores que el fondo tenga un gasto corriente del 2% y una inversión mínima de 500 euros?

Pedro Escudero es el fundador y gestor del fondo Silverway Global‑Apex Equity; lidera un equipo con analistas como Andrés Miranda y José Blanco Sánchez y ha diseñado la estrategia centrada en acciones norteamericanas y compañías "capital light".

Lo ocurrido: alcanzar casi 30 millones en medio año demuestra tracción comercial y presencia en más de 15 puntos de venta; posible consecuencia: si mantiene ese ritmo y la captación institucional, podría acercarse al umbral necesario para la expansión europea.

¿Qué consecuencias tiene que Silverway Global‑Apex Equity tenga casi 30 millones en AUM para su objetivo de llegar a 300-400 millones?

Escudero pretende pasar de clientes minoristas a inversores institucionales europeos para captar mayor volumen y escalabilidad; calcula que necesita entre 300 y 400 millones para esa ofensiva.

¿Por qué Pedro Escudero quiere detener la comercialización en España y lanzar el fondo en Europa en 2028?

La cartera está formada actualmente por 17 acciones estadounidenses centradas en sectores como sanidad, tecnología y servicios básicos, con el objetivo de mantener entre 18 y 20 posiciones.

La estrategia cuenta con más de 15 puntos de venta en España y contempla la apertura de nuevas oficinas, además del refuerzo de su equipo de análisis a medio plazo.

La firma prevé alcanzar el equilibrio financiero a mediados de 2027 y planea dar el salto al mercado europeo en 2028 cuando alcance un volumen de entre 300 y 400 millones de euros.

El fondo Silverway Global-Apex Equity, gestionado por Pedro Escudero, alcanza casi 30 millones de euros en activos tras seis meses desde su lanzamiento y suma más de 1.000 inversores.

El fondo español de Pedro Escudero, Silverway Global-Apex Equity, cumple medio año desde su lanzamiento con casi 30 millones de euros en activos bajo gestión, la cartera hecha casi al completo y una hoja de ruta que contempla alcanzar el break even a mediados de 2027 y saltar a Europa un año después, a lo largo de 2028.

El gestor considera que, si se tiene en cuenta el tiempo medio que tardan los fondos activos de bolsa comparables con gastos totales de entre el 1,80% al 2%, el suyo -que tiene unos gastos corrientes del 2% con una inversión mínima de 500 euros- "quizá podría llegar al punto de equilibrio financiero entre el primer y el segundo trimestre del año que viene".

En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Escudero adelanta que su intención es, "en un par de años, parar comercialmente" el fondo en España para así empezar a distribuirlo entre los inversores institucionales europeos. Ofensiva para la que considera necesario alcanzar un volumen de "entre 300 y 400 millones de euros".

En la actualidad, el fondo de Silverway Asset Management está habilitado en más de 15 puntos de venta financieros que llegan al inversor privado o minorista. Algunos como A&G, Abanca, Andbank, MyInvestor, Creand WM, Santander, Openbank, CaixaBank, Bankinter Luxemburgo, Julius Baer, EBN, Caser Asesores, GVC Gaesco, Renta 4, Orienta Wealth o Caja Rural de Almendralejo.

En esta primera fase del proyecto, su ambición es extender las bondades del interés compuesto y la inversión a largo plazo en renta variable a los pequeños ahorradores. Más de 1.000 inversores ya confían en su fondo.

"Nuestro leitmotiv es dar un buen servicio, promover la educación financiera y atender con cercanía a los clientes. Tenemos muchos pequeños inversores. Estamos ayudando y aportando valor a las personas normales, no a los ricos", se congratula Escudero.

Al fundador de Silverway le gustaría escalar el fondo a un nivel en el "que haya miles y miles de personas para democratizar la inversión".

Más oficinas y analistas

Aunque desde su lanzamiento en junio pierde algo más de un 3,75%, su horizonte de inversión recomendado es de cinco a diez años.

En estos momentos, Silverway AM cuenta con oficinas físicas en Madrid, Bilbao y Sevilla. "Los inversores se sienten más cómodos, las oficinas generan estabilidad y confianza". Y se plantea abrir algunas más en la zona norte, el Levante o el sur.

También querría ampliar su equipo de análisis -donde ya están los españoles Andrés Miranda y José Blanco Sánchez- con un analista más a medio plazo, alguien que tenga "capacidad de pensamiento y adaptación" y que sea una "learning machine".