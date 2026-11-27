El fondo de Pedro Escudero cumple medio año con 30M, más de 15 puntos de venta y el plan de saltar a Europa en 2028
El gestor casi ha completado la cartera y vislumbra la ofensiva europea cuando consiga 300 o 400 millones de euros.
Prevé que, al ritmo actual, su proyecto español podría llegar al 'break even' a mitad de 2027.
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El fondo Silverway Global-Apex Equity, gestionado por Pedro Escudero, alcanza casi 30 millones de euros en activos tras seis meses desde su lanzamiento y suma más de 1.000 inversores.
La firma prevé alcanzar el equilibrio financiero a mediados de 2027 y planea dar el salto al mercado europeo en 2028 cuando alcance un volumen de entre 300 y 400 millones de euros.
La estrategia cuenta con más de 15 puntos de venta en España y contempla la apertura de nuevas oficinas, además del refuerzo de su equipo de análisis a medio plazo.
La cartera está formada actualmente por 17 acciones estadounidenses centradas en sectores como sanidad, tecnología y servicios básicos, con el objetivo de mantener entre 18 y 20 posiciones.
Escudero pretende pasar de clientes minoristas a inversores institucionales europeos para captar mayor volumen y escalabilidad; calcula que necesita entre 300 y 400 millones para esa ofensiva.
Lo ocurrido: alcanzar casi 30 millones en medio año demuestra tracción comercial y presencia en más de 15 puntos de venta; posible consecuencia: si mantiene ese ritmo y la captación institucional, podría acercarse al umbral necesario para la expansión europea.
Pedro Escudero es el fundador y gestor del fondo Silverway Global‑Apex Equity; lidera un equipo con analistas como Andrés Miranda y José Blanco Sánchez y ha diseñado la estrategia centrada en acciones norteamericanas y compañías "capital light".
Ya ocurrido: el fondo es accesible para minoristas con entrada baja y costes relativamente altos para la categoría; posible consecuencia: esos gastos pueden reducir la rentabilidad neta en horizontes cortos, pero la gestora promociona el interés compuesto a largo plazo para pequeños ahorradores.
La decisión responde a la normativa UCITS que exige diversificación y a la convicción del gestor de que EE. UU. es el mercado más profundo; busca equilibrio entre concentración de las mejores ideas y cumplimiento legal, por eso la cartera apunta a 18‑20 posiciones con sesgo capital‑light.
El fondo español de Pedro Escudero, Silverway Global-Apex Equity, cumple medio año desde su lanzamiento con casi 30 millones de euros en activos bajo gestión, la cartera hecha casi al completo y una hoja de ruta que contempla alcanzar el break even a mediados de 2027 y saltar a Europa un año después, a lo largo de 2028.
El gestor considera que, si se tiene en cuenta el tiempo medio que tardan los fondos activos de bolsa comparables con gastos totales de entre el 1,80% al 2%, el suyo -que tiene unos gastos corrientes del 2% con una inversión mínima de 500 euros- "quizá podría llegar al punto de equilibrio financiero entre el primer y el segundo trimestre del año que viene".
En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Escudero adelanta que su intención es, "en un par de años, parar comercialmente" el fondo en España para así empezar a distribuirlo entre los inversores institucionales europeos. Ofensiva para la que considera necesario alcanzar un volumen de "entre 300 y 400 millones de euros".
En la actualidad, el fondo de Silverway Asset Management está habilitado en más de 15 puntos de venta financieros que llegan al inversor privado o minorista. Algunos como A&G, Abanca, Andbank, MyInvestor, Creand WM, Santander, Openbank, CaixaBank, Bankinter Luxemburgo, Julius Baer, EBN, Caser Asesores, GVC Gaesco, Renta 4, Orienta Wealth o Caja Rural de Almendralejo.
En esta primera fase del proyecto, su ambición es extender las bondades del interés compuesto y la inversión a largo plazo en renta variable a los pequeños ahorradores. Más de 1.000 inversores ya confían en su fondo.
"Nuestro leitmotiv es dar un buen servicio, promover la educación financiera y atender con cercanía a los clientes. Tenemos muchos pequeños inversores. Estamos ayudando y aportando valor a las personas normales, no a los ricos", se congratula Escudero.
Al fundador de Silverway le gustaría escalar el fondo a un nivel en el "que haya miles y miles de personas para democratizar la inversión".
Más oficinas y analistas
Aunque desde su lanzamiento en junio pierde algo más de un 3,75%, su horizonte de inversión recomendado es de cinco a diez años.
En estos momentos, Silverway AM cuenta con oficinas físicas en Madrid, Bilbao y Sevilla. "Los inversores se sienten más cómodos, las oficinas generan estabilidad y confianza". Y se plantea abrir algunas más en la zona norte, el Levante o el sur.
También querría ampliar su equipo de análisis -donde ya están los españoles Andrés Miranda y José Blanco Sánchez- con un analista más a medio plazo, alguien que tenga "capacidad de pensamiento y adaptación" y que sea una "learning machine".
Cartera
Su fondo contendrá entre 18 y 20 posiciones para cumplir con la diversificación legal que exige la normativa europea de los fondos UCITS, pero, al mismo tiempo, concentrar lo suficiente sus mejores ideas. Puntualmente, la cartera podría irse hasta los 25 valores. En la actualidad, ya ha invertido en 17 acciones norteamericanas, ya que considera a EEUU como el mercado más profundo y eficiente del mundo.
"Las mejores compañías del mundo son aquellas que son capital light", esgrime Escudero. Sus sectores favoritos son la sanidad, la tecnología que no es fácilmente sustituible, los servicios básicos o las financieras en su modelo bancario más extremo.
Por ejemplo, el fondo contiene nombres como DaVita (cadena de atención médica con servicios de diálisis renal a través de casi 2.700 centros ambulatorios en EEUU), FICO (creadora del famoso índice de crédito que casi todas las grandes entidades financieras utilizan para conceder préstamos o hipotecas), Rollins (especializada en el control de plagas y fauna urbana) o Hingham Institution for Savings (un banco comunitario de Massachusetts que destaca en préstamos hipotecarios comerciales y residenciales, depósitos y gestión de tesorería).