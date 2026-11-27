Quedan autorizaciones regulatorias en varios países y la aprobación judicial en Reino Unido del scheme of arrangement; si se cumplen esos trámites, la operación se prevé que se complete en el primer trimestre de 2027.

¿Qué pasos quedan para que Deutsche Börse complete la adquisición de Allfunds y cuándo se prevé el cierre?

La subida en bolsa recupera parte del terreno perdido desde su salida a cotización y mejora el valor de mercado para los accionistas actuales, aunque la operación fija un precio de compra que marca el valor definitivo si la opa se ejecuta. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/fondos-de-inversion/20260121/allfunds-cierra-venta-deutsche-borse-millones-euros/1003744098960_0.html — "Los títulos de Allfunds... suben un 23,6% en lo que llevamos de año" y datos de la opa.

¿Cómo afecta a los inversores minoristas que las acciones de Allfunds suban tras la opa de Deutsche Börse?

Los accionistas que aprobaron la operación en marzo incluyen fondos como Hellman & Friedman, el fondo soberano GIC y BNP Paribas, entre otros inversores institucionales que respaldaron la venta el pasado marzo. Fuente de apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20260312/accionistas-allfunds-aprueban-compra-grupo-deutsche-borse-millones-euros/1003744167051_0.html — "los accionistas de Allfunds (incluidos Hellman & Friedman, GIC y BNP Paribas)".

¿Quiénes eran los accionistas que ya habían aprobado la opa de Deutsche Börse sobre Allfunds?

Lo ocurrido acelera el proceso al eliminar un obstáculo clave en la UE e incrementa la probabilidad de completar la operación en 2027; sin embargo, la compra sigue pendiente de aprobaciones regulatorias en otros países y del tribunal inglés para el scheme of arrangement.

¿Qué consecuencias tiene la autorización incondicional para el cierre de la compra de Allfunds por Deutsche Börse?

La Comisión concluyó en la fase I del control de concentraciones que la operación no plantea problemas de competencia en la UE y por eso autorizó la adquisición sin condiciones. Esta decisión permite avanzar en el cierre del acuerdo pero no sustituye otras autorizaciones regulatorias necesarias.

¿Por qué la Comisión Europea ha dado autorización incondicional a la compra de Allfunds por Deutsche Börse?

Las acciones de Allfunds cotizan cerca de los 10 euros en Ámsterdam, impulsadas por la operación tras acumular una subida del 23,6% en 2026.

Los accionistas de Allfunds y las firmas de capital riesgo ya respaldaron previamente el acuerdo alcanzado con el gestor bursátil alemán.

El cierre definitivo de la transacción se prevé para el primer trimestre de 2027, pendiente de autorizaciones regulatorias globales y del visto bueno del tribunal inglés.

La Comisión Europea da su autorización incondicional en Fase I para que Deutsche Börse adquiera la española Allfunds por 5.300 millones de euros.

El Grupo Deutsche Börse ha recibido la autorización incondicional de la Comisión Europea para la adquisición del banco mayorista de fondos de inversión y plataforma tecnológica de gestión patrimonial española Allfunds por 5.300 millones de euros.

Allfunds confirma por su parte que Deutsche Börse ha recibido la autorización incondicional, en el marco del control de concentraciones, por parte de la Comisión Europea para dicha adquisición, tras la revisión de la Fase I.

Se trata de un hito importante en el proceso de cierre de la operación. La adquisición sigue estando sujeta a las autorizaciones de diversos organismos reguladores en todo el mundo, así como a la aprobación del acuerdo (scheme of arrangement) por parte del tribunal inglés competente.

Actualmente, se prevé que la adquisición se complete en el primer trimestre de 2027.

La opa inicial se anunció a finales de noviembre de 2025, en enero de 2026 se formalizó el acuerdo vinculante por 5.300 millones y el pasado marzo recibió la aprobación de los accionistas de Allfunds (incluidos Hellman & Friedman, GIC y BNP Paribas).

Los títulos de Allfunds cotizan en Euronext Ámsterdam desde 2021. En estos momentos, rozan los 10 euros por acción y suben un 23,6% en lo que llevamos de año. Sin embargo, desde su salida a bolsa han perdido un 28% de su valor. La opa del gestor de la bolsa alemana ha propiciado que Allfunds recupere terreno en bolsa desde mediados de 2025.