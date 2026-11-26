El nombramiento refuerza el gobierno corporativo mientras Indexa expande sus carteras a Francia y prepara una cuenta europea de inversión, aportando experiencia de un inversor institucional que puede apoyar la internacionalización.

¿Cómo encaja este nombramiento en la estrategia de crecimiento internacional de Indexa, como su llegada a Francia?

Fides Capital posee el 5% de Indexa; esa participación convierte a su directora de inversiones en interlocutora directa en el consejo, lo que facilita alineación entre estrategia de gestión y los intereses del accionista.

¿Qué peso tiene Fides Capital dentro de Indexa y por qué importa ese 5%?

Cañete será consejera dominical y formará parte de la comisión de auditoría y cuentas y de la comisión de nombramientos y retribuciones. Su nombramiento se aprobó en junta el 20 de noviembre.

Indexa ha reforzado su consejo con una representante de un accionista significativo (Fides Capital) para aportar experiencia en inversiones y gobernanza de cara al proceso de salida al Mercado Continuo. El movimiento busca además consolidar apoyo accionarial y conocimiento en comités clave.

¿Por qué Indexa ha incorporado a Paloma Cañete como consejera dominical antes de su salto al Mercado Continuo?

Paloma Cañete es la directora de Inversiones de Fides Capital y accionista con un 5% de Indexa Capital Group. Ha sido nombrada consejera dominical con un mandato de cuatro años y entrará en las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

Indexa Capital gestiona o asesora más de 6.400 millones de euros de más de 187.000 clientes y recientemente ha expandido sus carteras de fondos a Francia.

Fides Capital posee una participación del 5% en Indexa Capital Group, firma que se prepara para dar el salto al Mercado Continuo.

El nombramiento fue aprobado por la junta de accionistas por un mandato de cuatro años y Cañete formará parte de las comisiones de auditoría y de nombramientos.

Paloma Cañete, directora de Inversiones de Fides Capital, se incorpora al consejo de administración de Indexa Capital Group como consejera dominical.

La directora de Inversiones de Fides Capital, Paloma Cañete, se suma como consejera dominical ante el previsto paso de Indexa Capital Group al Mercado Continuo de la bolsa española.

Cañete se ha incorporado al consejo de administración de Indexa Capital Group como consejera dominical. Es directora de Inversiones de Fides Capital, accionista con una participación del 5% de Indexa Capital Group.

La junta de accionistas aprobó su nombramiento el 20 de noviembre por un mandato de cuatro años. Cañete también formará parte de las comisiones de auditoría y cuentas y de nombramientos y retribuciones.

El consejo está integrado por Alberto Castañeda González, secretario no consejero; Almudena Sainz de la Cuesta Abbad, consejera independiente, presidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones; François Derbaix, cofundador, consejero ejecutivo y presidente; José Martín Gutiérrez de Cabiedes, consejero dominical; Paloma Cañete Romero, consejera dominical; Ramón Blanco Duelo, cofundador consejero ejecutivo; Soledad Fernández-Rañada López-Dóriga, consejera independiente, consejera coordinadora y presidenta de la comisión de auditoría y cuentas, y Unai Ansejo Barra, cofundador y consejero delegado.

Indexa Capital gestiona o asesora más de 6.400 millones de euros de más de 187.000 clientes a través de sus carteras automatizadas de fondos. Como informó este periódico, ahora ha llevado sus populares carteras de fondos a Francia como antesala de la cuenta europea de inversión, país donde tiene un ambicioso plan de crecimiento.