Consideran que la bolsa española está barata y que el avance vendrá más por valores distintos a los super pesos pesados. En particular, mantienen una apuesta por Grifols, el sector energético y otros valores ligados a la IA dentro de sus fondos value.

Su previsión parte de la lectura de los efectos de los eventos recientes en los mercados y de expectativas de recuperación a medio plazo; por eso estiman que la volatilidad actual no impide un revalorización hacia esos niveles en 2027.

¿Cómo han llegado Singular AM y su dirección a prever un S&P 500 en torno a 8.500-8.600 puntos para finales de 2027?

Ya ocurrido: la gestora ha ido incrementando exposición al sector tecnológico tras las recientes caídas del mercado. Podría ocurrir: esa estrategia aumentará la volatilidad de sus fondos en el corto plazo pero buscará rentabilidad si la recuperación del sector se confirma.

Porque en los últimos once meses ha registrado una fuerte entrada de capital que ha impulsado el crecimiento homogéneo en toda su gama de productos. Esta expansión la han explicado sus directivos durante el Investor Day de la firma.

Para el Ibex 35 proyecta un objetivo de 22.000 puntos en doce meses, impulsado por valores secundarios y destacando apuestas como Grifols o el sector energético.

La gestora mantiene una visión optimista sobre la renta variable y prevé que el S&P 500 alcance los 8.500-8.600 puntos a finales de 2027.

Singular AM hace un "balance positivo" de su 2026 y se muestra optimista con el futuro de la renta variable pese a las adversidades que han rodeado a los mercados este año. Así lo hacía ver Marta Raga, la directora general de la gestora, a las puerta del Investor Day de la firma.

Sobre el crecimiento de Singular, Raga ha destacado la fuerte entrada de capital que ha vivido la gestora en los últimos once meses, que le ha llevado a alcanzar los 3.814 millones de euros en activos bajo gestión.

Además, desde la gestora ponen en valor que la evolución ha sido homogénea y que se ha dado "en toda la gama de productos". Todo a pesar de que, como ha reconocido Luciano Díez-Canedo, su presidente, "no ha sido un año fácil".

En este sentido, y pese a las caídas que han rodeado a los mercados -especialmente en las últimas semanas-, se muestran positivos con el futuro de la renta variable. Desde Singular apuestar por aprovechar las caídas de los últimos días para construir posiciones en el sector tecnológico, un espacio en el que reconocen que se mantenían "por detrás".

Así, explican que los últimos eventos que ha sufrido el mercado añaden más volatilidad para el año que viene pero "no dejan mal terreno para 2027". Y bajo esta premisa exponen sus perspectivas para el año que está a punto de comenzar.

Desde la gestora estiman que el S&P 500 esté en torno a los 8.500-8.600 puntos para finales de 2027. El selectivo, que agrupa las 500 empresas cotizadas más grandes del país, está en estos momentos en torno a los 7.200 puntos.

Aunque reconocen ser "más optimistas con la bolsa americana" que con los mercados europeos, sí que ven sector potenciales en el Viejo Continente. Entre ellos destacan lla "fortaleza" de la banca europea y también de las entidades españolas.

El Ibex, en 22.000 puntos

En el plano nacional, desde Singular AM ven al Ibex 35 en los 22.000 puntos a doce meses vista, es decir, para finales del año que viene. Y en este punto hacen un matiz: "El protagonismo no vendrá tanto por el lado de los super pesos pesados del selectivos, si no por otros valores". A la vez que añaden que la bolsa española "está barata".

Y aquí, desde la gestora se inclinan por Grifols, una estrategia que han seguido en los últimos tres años y medio. Es una de sus grandes apuestas junto al sector energético y otros valores concretos, algo más ligados a la IA, como Alibaba, que encabezan las posiciones en sus fondos value, que están integrados actualmenre por 54 compañías.