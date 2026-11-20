El fondo, con enfoque en crédito corporativo, financiero y deuda pública de alta calidad, busca inversores interesados en renta fija de alta calidad y vencimientos cortos; la suscripción mínima es desde diez euros y la comercialización está abierta hasta julio de 2027.

La gestora señala oportunidades en bolsa, con preferencia por el sector bancario, compañías industriales y telecomunicaciones, además de pequeñas compañías europeas y tesis vinculadas a la transición energética y la inteligencia artificial.

¿Qué sectores y oportunidades favorece Mutuactivos en su posicionamiento de carteras tras el encuentro en Barcelona?

Dolz de Espejo explicó que el despliegue de la inteligencia artificial, la guerra entre Estados Unidos e Irán y los elevados déficits y deuda pública (como en Estados Unidos) han impulsado la inflación y justifican la política monetaria de tipos al alza.

¿Qué argumentos dio Ignacio Dolz de Espejo sobre por qué la política monetaria actual mantiene los tipos al alza?

El fondo puede invertir hasta 40% en deuda subordinada, hasta 10% en bonos contingentes convertibles y hasta 10% en emisiones de baja calidad o sin rating, con la exposición conjunta de CoCos y activos de baja calidad y sin rating limitada al 10% del patrimonio.

La gestora amplió el límite por la buena acogida del fondo y porque sigue encontrando oportunidades de inversión sin alterar la filosofía ni el perfil de riesgo, según la notificación enviada a la CNMV.

¿Por qué Mutuactivos ha elevado el importe patrimonial de Mutuafondo 2029 II hasta 100 millones de euros?

Debido a la alta demanda, Mutuactivos amplía el patrimonio del fondo de renta fija 'Mutuafondo 2029 II' de 30 a 100 millones de euros.

La gestora ve oportunidades en renta variable (sectores bancario, industrial y telecomunicaciones) y en activos de renta fija de alta calidad a plazos cortos.

Ignacio Dolz de Espejo analizó el contexto económico actual, marcado por la IA, la guerra en Oriente Medio y los altos niveles de deuda pública, justificando la política de tipos de interés al alza.

Mutuactivos ha reunido en Barcelona a cerca de un centenar de inversores en su encuentro anual para presentar su visión de mercados y posicionamiento de carteras.

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y de pensiones del Grupo Mutua Madrileña, reunió el pasado jueves 12 de noviembre a cerca de un centenar de inversores y ahorradores en su encuentro anual en Barcelona. La entidad presta servicio en Cataluña desde 2006, donde cuenta con una oficina en la Avenida Diagonal, 458.

Durante el evento, Mutuactivos presentó su visión de mercados y posicionamiento de carteras actual. Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión y Producto, aseguró que el contexto macroeconómico actual está marcado por tres factores: el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial, la guerra entre Estados Unidos e Irán y los elevados déficits y niveles de deuda pública de algunas de las principales economías, entre ellas Estados Unidos.

En su opinión, el despliegue de la IA y la guerra en Oriente Medio explican el aumento que ha experimentado la inflación, que se sitúa en torno al 4% en Europa y el 3,7% en Estados Unidos, por encima del objetivo de los bancos centrales.

“Esto, unido a la situación fiscal que presentan países como Estados Unidos (con elevado déficit y deuda pública), justifica la actual política monetaria de tipos de interés al alza”, afirmó.

En este contexto, el experto habló de la bolsa, como uno de los mercados que ofrece oportunidades de inversión. El sector bancario, el de compañías industriales y el de empresas de telecomunicaciones se encuentran entre los favoritos de la gestora de Mutua.

UniCredit, Santander, Schneider, Rheinmetall, Zegona y United Internet son algunos de los nombres que mencionó Dolz de Espejo durante su charla.

Las pequeñas compañías europeas y las oportunidades vinculadas a la transición energética y la inteligencia artificial figuran igualmente entre sus focos de interés. Sobre esta última, el experto sostuvo que la tesis de inversión sigue vigente, aunque el mercado exige cada vez más a las empresas que traduzcan sus inversiones en ingresos y beneficios.

Alta calidad en renta fija

En renta fija, Dolz de Espejo explicó que la gestora está identificando actualmente oportunidades en activos de alta calidad y, especialmente, en los vencimientos más cortos.

Precisamente, una de las propuestas de renta fija en las que Mutuactivos está volcada es Mutuafondo 2029 II, un fondo que invierte mayoritariamente en activos de crédito corporativo, crédito financiero y deuda pública de alta calidad crediticia, con una rentabilidad bruta anual estimada en su lanzamiento, no garantizada, superior al 4%.

La gestora acaba de notificar a la CNMV que eleva el importe del patrimonio de este vehículo hasta los 100 millones de euros, desde los 30 millones planteados inicialmente.

Desde Mutuactivos aseguran que esta decisión responde, por un lado, a la buena acogida que está teniendo el fondo (registrado en la CNMV en julio de este año) y, por otro, a que siguen encontrando suficientes oportunidades de inversión para incorporar ese volumen adicional sin alterar la filosofía ni el perfil de riesgo de la cartera.

Mutuafondo 2029 II tiene una cartera diversificada, tanto de activos de crédito corporativo como de deuda pública.

El fondo puede invertir hasta un 40% de su patrimonio en deuda subordinada, hasta un 10% en bonos contingentes convertibles y hasta un 10% en emisiones de baja calidad crediticia o sin 'rating'.

La exposición conjunta a bonos contingentes convertibles, activos de baja calidad crediticia y activos sin 'rating' no puede superar el 10% del patrimonio. Se puede invertir en él desde 10 euros. El periodo de comercialización estará abierto hasta el 14 de julio de 2027.

Gestora independiente líder

Mutuactivos es la primera gestora de fondos independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial gestionado. Administra más de 20.000 millones de euros en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro.