Los ETF ganan distribución porque Financia Europa los valida como activos invertibles para sus formatos Caife, Caife Reinversión y Sialpfe, pero esas cuentas exigirán invertir mayoritariamente en renta variable europea, lo que condiciona la elección de activos.

¿Cómo encaja el lanzamiento de estos ETF con la nueva cuenta europea de inversión Financia Europa y qué limitación impone?

Los bancos ya han comenzado a ofrecer ETF baratos y accesibles, ampliando la oferta para clientes minoristas. Podría elevar la competencia con gestoras como BlackRock y Vanguard y reducir comisiones, pero también concentrar el acceso a producto en plataformas bancarias.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que bancos como ING, Santander, UniCredit y Commerzbank lancen sus propias plataformas de ETF?

Santander AM tramita tres ETF: uno de deuda soberana en euros, otro de bonos corporativos en euros y uno de renta variable ligado al S&P 500; su proveedor externo será Carne Global Fund Managers y están pendientes de autorización en Irlanda.

El ING Global Equity UCITS ETF partirá del índice MSCI ACWI para acciones globales y el ING Global Fixed Income UCITS ETF incluirá bonos públicos europeos, corporativos con grado de inversión, emergentes y high yield; ambos tendrán unos gastos totales anuales del 0,20%.

ING seleccionó a Amundi como proveedor por su capacidad gestora y optó por Irlanda como jurisdicción por su marco regulatorio y fiscal favorable a los UCITS, lo que facilita la venta transfronteriza en Europa; los ETF se lanzan para la Altersvorsorge-Depot alemana desde el 1 de enero de 2027.

¿Por qué ING ha elegido a Amundi e Irlanda para lanzar sus ETF destinados a la Altersvorsorge-Depot en Alemania?

ING lanzará en Alemania sus primeros ETF activos en 2027 junto a Amundi, mientras que Santander Asset Management espera la aprobación regulatoria en Irlanda para sus tres primeros vehículos.

Los ETF destacan por sus bajos costes y su operativa ágil, impulsados además por la validación como activos invertibles en la nueva cuenta europea de inversión Financia Europa.

Entidades como ING, Santander, UniCredit y Commerzbank están impulsando la creación de sus propias plataformas de fondos cotizados (ETF) para competir con gestoras internacionales.

Los grandes bancos se lanzan a competir -o a colaborar, según se mire- con las gestoras internacionales para tener sus propias plataformas de fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), unos productos financieros de bajo coste que funcionan como un fondo de inversión pero que operativa y fiscalmente son equiparables a las acciones.

ING y Santander son los bancos que están espoleando al resto de entidades para subirse al carro. Además del banco neerlandés y el español, Financial Times publicó en septiembre que UniCredit y Commerzbank también estaban en trámites de registro para sus propios ETF.

Los ETF son los productos financieros de moda a ambos lados del Atlántico. Gracias a su reducido precio, las entidades los están utilizando para ensanchar la cultura financiera de la población y, de paso, aumentar su base de clientes inversores.

La nueva cuenta europea de inversión Financia Europa -en sus formatos Caife, Caife Reinversión y Sialpfe- abre ahora un nuevo mundo de oportunidades de crecimiento a los ETF, ya que han sido validados como activo invertible por la citada cuenta. Eso sí, tendrán que invertir mayoritariamente en renta variable europea.

Los ETF comenzaron su andadura como unos productos que replican índices bursátiles, de renta fija o de materias primas. Y ese sigue siendo su uso principal. Pero hoy las gestoras ya conforman carteras de valores a discreción y de forma activa que las empaquetan en ETF para que los inversores los compren de forma sencilla, rápida (se pueden comprar y vender intradía) y barata.

ING ha sido el último banco europeo en subirse al tren de los ETF activos, y ha elegido a Amundi como proveedor y a Irlanda como jurisdicción.

El banco naranja va a lanzar una oferta inicial de dos ETF destinados en exclusiva a la nueva Altersvorsorge-Depot, una cuenta de inversión para la jubilación en Alemania, a partir del 1 de enero de 2027. Los expertos del Centro Global de Inversiones de ING en Ámsterdam darán las indicaciones que luego Amundi tendrá que ejecutar.

El primero de los vehículos es el ING Global Equity UCITS ETF, un fondo global de acciones tanto de mercados desarrollados como emergentes que tendrá su punto de partida en el MSCI ACWI, pero que luego los especialistas irán modulando según los escenarios de mercado de cada momento.

El segundo es el ING Global Fixed Income UCITS ETF, que contendrá bonos públicos europeos, bonos corporativos europeos con grado de inversión, bonos de mercados emergentes y bonos globales de alto rendimiento (high yield). Los gastos totales anuales de ambos productos serán del 0,20%.

Contra BlackRock o Vanguard

"Aprovechando la experiencia de Alemania, ING explorará llevar este enfoque a otros mercados europeos con el tiempo", según su comunicado. Aunque todavía no ha decidido a qué mercados los exportará primero, ni cuándo.

Mientras, Santander Asset Management continúa innovando con su gama de fondos de inversión para estar "a la vanguardia" del sector.

El brazo de inversión del Santander está pendiente también del visto bueno por parte del regulador financiero irlandés para lanzar sus tres primeros ETF: uno de deuda soberana en euros (Santander EUR Government Bond UCITS ETF), otro de bonos corporativos en euros (Santander EUR Corporate Bonds UCITS ETF) y un tercero de renta variable sobre el índice S&P 500 (Santander S&P 500 UCITS ETF).

Su proveedor externo, sin embargo, es Carne Global Fund Managers.

ING, Santander, UniCredit o Commerzbank buscan capitalizar la creciente popularidad de los ETF en la región, donde gigantes de los fondos como BlackRock o Vanguard ya tienen una fuerte presencia.