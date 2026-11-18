Es un vehículo multiactivos que combinará modelos cuantitativos (redes neuronales, árboles de decisión) con la supervisión y experiencia de gestores humanos, usando datos y capacidades internas de ingeniería y matemáticas para la gestión.

Qué es el "fondo híbrido entre lo mejor de las máquinas y los humanos" que anuncia Santalucía AM?

El registro en Luxemburgo permitirá distribuir fondos en mercados europeos con normativa y estructuras de inversión transfronterizas, lo que puede facilitar el acceso institucional y la venta fuera de España; los cambios administrativos y fiscales dependen del vehículo y la jurisdicción del inversor.

Cómo afectará a los clientes que Santalucía AM traslade sus fondos a Luxemburgo en 2027?

Ha logrado sumar alrededor de 1.000 millones de euros en activos gestionados en doce meses, alcanzando 13.000 millones totales, y ha integrado en su gestión el balance que el grupo le cedió hace año y medio.

¿Qué impacto ha tenido hasta ahora el plan estratégico de Santalucía AM en sus cifras?

Busca entidades con red de distribución en banca generalista o banca privada, o equipos de gestión en verticales de mercado muy especializados que completen sus capacidades internas. También valora adquisiciones que aporten acceso comercial inmediato.

Santalucía AM busca acelerar la segunda parte de su plan estratégico tras incrementar 1.000 millones de activos en un año y quiere sumar capacidad de distribución y equipos especializados que no controla internamente. El objetivo es crecer inorgánicamente cuando detecten "oportunidades de mercado".

Para 2027, la gestora prevé una economía resistente pero en transición, apostando por el crédito en renta fija y por la bolsa, con foco en empresas que rentabilicen la IA.

Entre sus planes de crecimiento orgánico figura llevar sus fondos estrella a Luxemburgo a finales de 2027 y lanzar un fondo híbrido basado en inteligencia artificial avanzada.

La firma alcanza los 13.000 millones de euros en activos bajo gestión, 1.000 millones más en el último año, tras integrar el balance cedido por el grupo asegurador.

Santalucía AM explora la compra de gestoras con capacidad de distribución bancaria o equipos especializados para impulsar la segunda fase de su plan estratégico.

Santalucía Asset Management llega al ecuador de su actual plan estratégico con 1.000 millones de euros más en activos bajo gestión respecto a doce meses antes, por valor de 13.000 millones, y gestionando a pleno rendimiento y de forma integrada el balance que el grupo le cedió hace año y medio.

Para acelerar la hoja de ruta de cara a la segunda parte del plan, el brazo de inversión del grupo asegurador explora tanto el crecimiento orgánico como alguna posible adquisición corporativa para crecer inorgánicamente.

En esta segunda hipótesis, se trataría de comprar alguna entidad con capacidad de distribución en una red bancaria generalista o de banca privada, o bien capacidades humanas (equipos) de gestión en verticales de mercado "altamente especializados" que Santalucía AM no controla tanto.

Así lo ha avanzado Carlos Babiano, consejero delegado de Santalucía AM, durante la presentación de perspectivas de inversión para el año 2027 de la gestora: "Sí hay oportunidades de mercado las cuales estamos estudiando".

Cabe recordar que, entre 2015 y 2017, Santalucía compró dos gestoras -Alpha Plus y Aviva Gestión, adquirida junto con el negocio de vida y pensiones de Aviva España- que, en 2018, fusionó para dar lugar a la actual Santalucía Asset Management.

Por la vía puramente orgánica, Santalucía AM también trabaja para llevar sus fondos estrella a Luxemburgo, previsiblemente para finales de 2027.

Hasta ahora, la gestora de Santalucía ha ido registrando nuevos fondos para ampliar su escaparate. Por ejemplo, el fondo de pagarés corporativos que lanzó a finales de 2025 ya lleva captados 150 millones de euros en lo que llevamos de 2026.

Su último registro estos días ha sido un fondo de bonos convertibles, un activo que combina las características de las emisiones de bonos de empresas europeas con la posibilidad de convertirlos en acciones.

Y para el primer trimestre del año próximo, la firma lanzará un fondo innovador "híbrido entre lo mejor de las máquinas y los humanos". David Sánchez, responsable de Multiactivos en Santalucía AM, ha delineado que el vehículo pondrá a disposición de los clientes las capacidades internas que la gestora ya tiene a través del uso de datos con ingenieros o matemáticos.

"No es tanto la IA en base a ChatGPT. Estamos yendo al origen de la IA, a las redes neuronales o los árboles de decisión", ha dejado entrever.

Para 2027, los expertos de la casa visualizan "una economía que resiste, pero con efectos retardados de la inflación y un modelo en transición".

Bonos y acciones

En renta fija, apuestan por el crédito, con una duración media en torno a los 4,25 años, y son más favorables en Europa que en EEUU para el tramo de la curva de 3-5 años.

En bolsa, ven potencial, "pero con más diferenciación entre ganadores y perdedores". "La IA pasa de construir a rentabilizar: la pregunta es quién captura el valor económico de toda esta inversión", han señalado.