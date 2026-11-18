Payhawk ha levantado hasta la fecha 515 millones de dólares, ha expandido su presencia a 12 oficinas en 33 países y ha mantenido el 70% del capital de su ronda de 2022, factores que han sostenido su revalorización.

En la ronda han participado inversores actuales como QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia y Ben Ventures; entraron nuevos socios como Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready e Invus, y como inversores particulares Tomas Okmanas y Didac Lee.

¿Quiénes son los nuevos y principales inversores que participan en esta ronda de Payhawk?

Payhawk ha conseguido estabilidad de liquidez y mantiene recursos para operar sin depender de nueva financiación inmediata. Esto puede permitirle invertir más en producto y precios competitivos o acelerar su expansión geográfica.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes que Payhawk cierre el trimestre con flujo de caja positivo?

Payhawk destinará los fondos a construir un “sistema operativo financiero preparado para la era de la inteligencia artificial” y a impulsar su expansión internacional.

Goldman Sachs ha liderado la ronda porque ve a Payhawk en la intersección creciente de pagos, IA y software empresarial y apuesta por su capacidad de liderar ese mercado, según declaraciones de James Hayward, director gerente de Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives.

¿Por qué Goldman Sachs ha liderado la ronda de 255 millones de euros en Payhawk?

Entre los nuevos inversores de la ronda figuran Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready, Invus y el empresario Dídac Lee.

La compañía destinará los fondos a crear un sistema operativo financiero enfocado en la inteligencia artificial y continuar su expansión mundial.

Con esta operación, la 'fintech' alcanza una valoración de 1.824 millones de euros (2.000 millones de dólares).

Payhawk ha cerrado una ronda de financiación de 255 millones de euros (280 millones de dólares) liderada por un fondo de Goldman Sachs.

La fintech británica de gestión de gastos AI-native Payhawk ha cerrado una ronda de financiación de 280 millones de dólares (255 millones de euros) liderada por un fondo de Goldman Sachs, con lo que alcanza una valoración de 2.000 millones de dólares (1.824 millones de euros), según ha informado este miércoles en un comunicado.

"A medida que convergen los pagos, la IA y el software empresarial, creemos que Payhawk se sitúa en una posición privilegiada para liderar este mercado en rápida evolución. Por eso, estamos encantados de asociarnos con el equipo y formar parte de esta nueva etapa en la cual siguen expandiéndose a nivel mundial", ha afirmado el director gerente de Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, James Hayward.

La empresa espera destinar estos fondos a crear un "sistema operativo financiero preparado para la era de la inteligencia artificial". Hasta la fecha, la empresa ha levantado 515 millones de dólares (470 millones de euros) de financiación.

En la ronda han participado inversores actuales, como QED, Greenoaks, Lightspeed, Hedosophia y Ben Ventures. También se ha dado entrada a nuevos socios como Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready e Invus. Entre los inversores particulares han entrado el cofundador de NordVPN Tomas Okmanas y Didac Lee, socio de Galdana y exdirectivo del FC Barcelona.

Payhawk cuenta actualmente con 12 oficinas y opera en 33 países. La empresa cerró el tercer trimestre con flujo de caja positivo y aún mantiene el 70% del capital obtenido en la anterior ronda, celebrada en 2022.