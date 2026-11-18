Axon cuenta con aproximadamente cincuenta profesionales, lo que sugiere una estructura boutique con capacidad técnica especializada; Aurica pretende ampliarla mediante crecimiento orgánico e inorgánico para escalar servicios y mercados.

Aurica define la posición de Axon como diferencial por su conocimiento técnico y la confianza de clientes institucionales, que constituyen barreras de entrada relevantes en ciberseguridad y consultoría estratégica. Eso justifica la apuesta por convertirla en plataforma de referencia.

La operación contempla una reinversión significativa del equipo fundador y directivo, por lo que seguirán implicados y participarán en el crecimiento futuro. Además, la estructura de precio variable vincula parte del pago a objetivos que condicionan su rentabilidad futura.

Axon opera asesoramiento en ciberseguridad para gobiernos y grandes corporaciones y consultoría estratégica (estrategia corporativa, finanzas, transformación e IA). Esas capacidades ofrecen barreras de entrada técnicas y acceso a clientes institucionales que Aurica quiere consolidar.

Aurica busca crear una plataforma de referencia en consultoría tecnológica y ciberseguridad y acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico de Axon. La operación combina un pago fijo de 35 millones y un máximo adicional de 5 millones ligado a objetivos para alinear incentivos.

Axon Partners Group Consulting cuenta con 50 empleados y opera en las áreas de asesoramiento en ciberseguridad y consultoría estratégica.

El objetivo de la transacción es impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico de la consultora, consolidar sus mercados y desarrollar nuevos servicios.

La operación contempla un pago adicional de hasta cinco millones de euros sujeto al cumplimiento de objetivos, además de una significativa reinversión del equipo directivo.

Aurica Capital acuerda la compra de cerca del 70% de Axon Partners Group Consulting por un importe fijo de 35 millones de euros y un máximo de 40 millones.

La gestora Aurica Capital ha llegado a un acuerdo para comprar una participación mayoritaria de alrededor del 70% -en función de las condiciones de cierre finales- en la consultora Axon Partners Group Consulting, filial de Axon Partners Group, por un importe máximo de 40 millones de euros, según han anunciado en un comunicado conjunto.

El importe fijo de la operación es de 35 millones de euros. Se ha acordado un pago adicional de hasta cinco millones de euros condicionado al cumplimiento de determinados objetivos.

La operación contempla una "significativa reinversión" del equipo fundador y directivo, y tiene como objetivo impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico de Axon Partners Group Consulting, consolidando su presencia en sus mercados existentes y su posicionamiento en el sector mediante el desarrollo de nuevos servicios.

La compañía opera dos líneas de negocio. La primera, de asesoramiento en ciberseguridad, acompaña a gobiernos, autoridades reguladoras y grandes corporaciones en el diseño de estrategias nacionales, marcos de gobernanza, gestión de riesgos y resiliencia corporativa. La segunda, de consultoría estratégica, cubre estrategia corporativa, finanzas corporativas, transformación e inteligencia artificial. Cuenta con una plantilla de unos 50 profesionales.

"Axon Partners Group Consulting ha construido una posición diferencial en un mercado donde el conocimiento técnico y la confianza de los clientes institucionales constituyen importantes barreras de entrada. Creemos que reúne las condiciones para convertirse en una plataforma de referencia en un sector con un gran potencial de crecimiento y consolidación", ha afirmado el socio de Aurica Capital, Martín Vargas.