Pérez-Plá deja claro que Bestinver no está en venta: "Acciona sigue comprometida"

Bestinver ha sumado 4.000 inversores en doce meses, alcanza 50.000 clientes y apunta a cerrar el cuarto año consecutivo con rentabilidades de doble dígito en sus fondos.

Predominan semiconductores ("minería del siglo XXI"), construcción, recuperación cíclica y salud; los seleccionan por su papel en cadenas industriales clave y por oportunidades de valoración tras ajustes de mercado.

¿Qué sectores dominan la cartera internacional de Bestinver y por qué los han elegido?

Bestinver gestiona 8.540 millones; 75,4% en renta variable, 15,4% en renta fija y 9,2% en activos alternativos, lo que indica un sesgo claramente alcista y mayor volatilidad por su elevada exposición a acciones.

¿Cómo está distribuido el patrimonio que gestiona Bestinver ahora y qué significa para su perfil de riesgo?

El respaldo de la matriz garantiza estabilidad accionarial y estratégica, lo que reduce el riesgo de una venta o reestructuración que pudiera alterar la gestión y atraer salidas de clientes.

Pérez‑Plá buscó desvincular a la gestora de los rumores mediáticos y mostrar que Acciona mantiene su respaldo institucional, posición que confirmó con la presencia de José Manuel Entrecanales en la conferencia.

¿Por qué Enrique Pérez‑Plá ha dicho que Bestinver no está en venta?

Las principales apuestas de su cartera internacional se concentran en semiconductores (miner a del siglo XXI) con un 15% y en el sector de la construcci n con un 14,3%.

Bestinver se encamina a su cuarto a o consecutivo con rentabilidades de doble d gito en sus fondos de inversi n.

La firma alcanza los 8.540 millones de euros en activos bajo gesti n y 50.000 inversores, tras sumar 4.000 nuevos clientes en el ltimo a o.

Enrique P rez-Pl , CEO de Bestinver, desmiente los rumores de venta y afirma el compromiso total de Acciona con la gestora en presencia de Jos Manuel Entrecanales.

Bestinver no está en venta. Así de claro lo ha dejado Enrique Pérez-Plá, consejero delegado de la gestora filial de Acciona, durante la 25 Conferencia anual de inversores celebrada por la firma este jueves.

"Acciona sigue comprometida con Bestinver, a pesar de los rumores [de venta] que se leen periódicamente en la prensa. Y muestra su alineamiento con los profesionales de la casa", ha recalcado Pérez-Plá.

El CEO de Bestinver ha dicho estas palabras con un espectador -y protagonista- de lujo sentado en la primera fila: el propio José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona, la matriz de la gestora independiente. Entrecanales da así un espaldarazo a su filial.

Bestinver llega a esta cita con 8.540 millones de euros en activos bajo gestión y 50.000 inversores, tras haber captado 4.000 nuevos inversores en los últimos doce meses.

De ese volumen de patrimonio, el 75,4% sigue concentrado en renta variable (6.440 millones); el 15,4% ya se encuentra en renta fija (1.312 millones), y el 9,2% restante está en activos alternativos de los mercados privados como capital riesgo, infraestructuras o inmobiliario (788 millones).

Pérez-Plá ha remarcado el buen estado de salud de Bestinver, que está a punto de cerrar -si ningún gran evento macro o financiero lo impide- el cuarto año consecutivo en el que sus fondos de inversión consiguen rentabilidades de doble dígito.

En estos momentos, su cartera internacional está expuesta a cuatro grandes temáticas: minería del siglo XXI, que representa un 15%; ciclo de la construcción (14,3%); recuperación del ciclo (13,1%) y salud (10,3%).

Chips y construcción

Bestinver denomina "minería del siglo XXI" al sector de los semiconductores, que son clave para numerosas industrias. En esta temática, tienen valores como Broadcom o TSMC tras haberse desprendido de Qualcomm.

Sobre el tema del día, la caída de Nvidia tras la dimisión de Jensen Huang con motivo de sus dos escándalos extramatrimoniales, de los cuales uno de ellos ha puesto en entredicho la seguridad nacional de EEUU al llevarse a cabo con una supuesta espía china, el director de Renta Variable Internacional de Bestinver, Tomás Pintó, simplemente ha referido que este tipo de grandes compañías tecnológicas (Apple, Microsoft, Alphabet-Google o Amazon), donde enmarca a Nvidia, no sólo sobrevivieron a la salida de sus fundadores, sino que alcanzaron sus mayores valoraciones históricas bajo nuevos liderazgos.

También destaca en su cartera el sector de la construcción, donde han comprado acciones de Persimmon y Barratt Redrow y han incrementado las posiciones en Saint-Gobain y Amrize. Si bien han reducido en ArcelorMittal y han vendido Holcim.

Su analista Colin Gibson ha justificado sobre las entradas que hay un mercado ajustado en el Reino Unido, al igual que en España; que los márgenes mejorarán a medida que bajen los costes del suelo; que su valor bursátil es menor que el valor del suelo y que, por tanto, presentan una "oportunidad histórica" del valor.

Según sus cálculos, Persimmon y Barratt Redrow tienen un potencial de subida de más del 50%.