Mutuactivos refuerza su equipo de clientes institucionales con Ignacio Olave y Pelayo Narváez

La incorporación debería fortalecer la cobertura comercial y ofrecer mayor acceso a mandatos y soluciones a medida, potencialmente mejorando la capacidad de distribución internacional y la atención a grandes inversores.

¿Cómo puede afectar a los clientes la llegada de Olave y Narváez a la red institucional de Mutuactivos?

El Departamento Mayorista gestiona más de 5.500 millones de euros y ha multiplicado por cinco sus activos en ocho años; ofrece fondos, mandatos discrecionales, vehículos de marca blanca y estrategias exclusivas para distribuidores e institucionales.

Mutuactivos refuerza su equipo para impulsar crecimiento tras trasladar varias de sus principales estrategias a Luxemburgo, una operación que facilita distribución internacional y demanda más capacidad comercial y de relación institucional.

Pelayo Narváez trabaja en Mutuactivos desde 2018; pasó por Soluciones de Inversión como especialista de producto y por Asset Allocation en gestión de productos mixtos y mandatos. Esa trayectoria le aporta conocimiento operativo de los productos y mandatos que dirigirá comercialmente.

Ignacio Olave es un directivo que llega desde Estela Capital AV, donde fue director de Relación con Inversores, y suma experiencia en desarrollo de negocio internacional tras ser socio en Azvalor. Su perfil refuerza la captación de inversores institucionales y distribuidores en España e internacionalmente.

El Departamento Mayorista de Mutuactivos gestiona actualmente más de 5.500 millones de euros, habiendo multiplicado por cinco sus activos en ocho años.

Mutuactivos incorpora a Ignacio Olave y Pelayo Narváez para reforzar su área de clientes institucionales en España e internacionalmente.

Mutuactivos ha reforzado su equipo de clientes institucionales con la incorporación de Ignacio Olave y Pelayo Narváez para impulsar el crecimiento del negocio con inversores institucionales y distribuidores, tanto en España como en mercados internacionales, según ha informado.

Ambos reportarán a Fernando Sintes Solís, director del Departamento Mayorista, y contribuirán al desarrollo de la cartera de clientes profesionales de la entidad.

La firma ha enmarcado estos movimientos en su expansión internacional, favorecida por el reciente traslado a Luxemburgo de varias de sus principales estrategias.

Olave procede de Estela Capital AV, donde ocupaba el cargo de director de Relación con Inversores. Anteriormente fue socio y responsable de desarrollo de negocio internacional en Azvalor. Es graduado en Derecho por la Universidad de Deusto y cuenta con un máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos.

Por su parte, Narváez se incorporó a Mutuactivos en 2018 y ha desarrollado su trayectoria profesional en la entidad. Inicialmente trabajó en Soluciones de Inversión como especialista de producto y, posteriormente, en el área de 'Asset Allocation', dentro del equipo de gestión de inversiones de productos mixtos y mandatos. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF.

El Departamento Mayorista de Mutuactivos, que engloba la actividad con distribuidores e inversores institucionales, gestiona actualmente más de 5.500 millones de euros, tras haber multiplicado por cinco sus activos en ocho años.

Esta división ofrece fondos de inversión y soluciones a medida, entre ellas mandatos de gestión discrecional, vehículos de marca blanca y estrategias exclusivas.