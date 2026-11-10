Los banqueros de las grandes fortunas españolas se pasan al sector inmobiliario

Álvaro del Castaño fue jefe de banca privada de Goldman Sachs para España y Portugal durante 34 años y ahora es socio y co-consejero delegado de Besant Capital, donde liderará la expansión del negocio de activos hoteleros de lujo.

El desplazamiento aporta a los patrimonios mayor acceso a activos reales, estructuras de coinversión y soluciones de deuda privada, pero también implica mayor exposición a iliquidez y riesgos de ejecución que requieren especialización en gestión.

¿Cómo afecta a los grandes patrimonios el movimiento masivo de banqueros privados al sector inmobiliario y a los mercados privados?

La incorporación de Sánchez González ha reforzado el área de desarrollo corporativo de Velle Capital y aporta conocimiento territorial y de banca privada para gestionar activos distressed y adjudicados; ya forma parte de la estrategia de crecimiento de la plataforma.

¿Qué consecuencias ha tenido para Velle Capital la llegada de Alfonso Manuel Sánchez González desde CaixaBank Wealth Management?

Salgado explica que tras décadas en mercados cotizados el movimiento a mercados privados fue natural porque los activos reales dan acceso a tendencias de largo plazo, flujos ligados a activos tangibles y una prima por iliquidez que exige gestión de riesgo.

¿Qué motiva a Antonio Salgado a pasar de la gestión patrimonial tradicional a los mercados privados en Stoneweg?

Bunge dio el salto porque combinaba responsabilidades globales en inmobiliario con su rol local y buscaba aplicar esa experiencia en el sector inmobiliario; su paso a JLL fue una evolución profesional y luego aceptó un cargo diplomático que le acercó a la política argentina.

¿Por qué Wenceslao Bunge dejó Credit Suisse para incorporarse a JLL y luego ser embajador de Argentina en España?

Los banqueros aportan a estas nuevas plataformas una visión estratégica orientada al cliente, estructuración de patrimonio y una amplia experiencia en la gestión de riesgos.

Sectores clave como la infraestructura digital, el desarrollo de vivienda, los activos distress y la hotelería de lujo están captando la atención de estas grandes fortunas.

Los altos ejecutivos de la banca privada española están migrando de forma masiva hacia el sector inmobiliario y los mercados privados para impulsar sus carreras.

Los banqueros de las grandes fortunas españolas se pasan al sector inmobiliario. Y a la industria de los mercados privados. Una tendencia que se inició tímidamente en 2022, pero que en 2025 se reactivó y en 2026 se ha disparado definitivamente.

Quienes están dando el salto de un lado a otro, además, suelen ser los directores generales de bancos privados o sus directores territoriales, que buscan reinventarse y darle un giro a su carrera aprovechando las grandes oportunidades que ofrece el ladrillo, pero también el capital riesgo, la deuda privada o las infraestructuras.

En 2022, medio año antes de que Credit Suisse fuera rescatado y adquirido de urgencia por su rival UBS, su jefe para España en ese momento, Wenceslao Bunge, abandonó la entidad suiza tras casi tres décadas en ella para recalar en la firma de servicios inmobiliarios JLL.

En sus años en el banco privado helvético, Bunge había compaginado la codirección global de Inmobiliario dentro del grupo con sus responsabilidades locales en España y Portugal, donde empezó como CEO en 2017.

Tras casi tres años en la firma americana JLL como copresidente global de Banca de Inversión en Inmobiliario, el banquero accedió al cargo de embajador de la República Argentina en España. Desde la primavera de 2025, Bunge es la voz de Javier Milei en nuestro país.

El cambio de Credit Suisse a JLL de Bunge fue replicado tiempo después por Antonio Salgado, con un breve periodo de inactividad por medio. Otro de los grandes banqueros privados españoles (ex CEO de Edmond de Rothschild durante más de once años y ex CEO de BNP Paribas Wealth Management por cinco años) volvió al mercado en 2025 de la mano de Stoneweg.

La firma hispano-suiza es sobre todo conocida por su faceta inmobiliaria y de living, pero también hace capital riesgo, venture capital, hedge funds y otros activos como arte o restauración.

"Después de casi 30 años acompañando a inversores privados en la gestión de su patrimonio, sobre todo en mercados cotizados, el paso a los mercados privados fue una evolución natural. El trabajo de fondo es el mismo: entender al inversor, estructurar bien y gestionar el riesgo con rigor", explica Salgado en conversación con este periódico.

En su opinión, "los activos reales se han convertido en una pieza estructural para los grandes patrimonios. Dan acceso a tendencias de largo plazo, flujos ligados a activos tangibles y una prima por iliquidez, pero también tienen riesgos que hay que saber gestionar". "La infraestructura digital, donde trabajo hoy, es un buen ejemplo de esa combinación", apunta el banquero.

Ola de cambios

Del verano a esta parte, hasta tres grandes banqueros españoles de grandes fortunas han explorado la ruta abierta por Bunge y Salgado, como son Alfonso Manuel Sánchez González, Álvaro del Castaño y Santiago Vivas.

Tras 25 años en Santander en diferentes puestos de responsabilidad en las territoriales de Navarra, La Rioja, Castilla y León o Aragón, Sánchez González se fue a CaixaBank Wealth Management, donde dirigió desde 2018 su territorial en torno al Ebro.

Pero este verano ha decidido convertirse en socio para llevar el desarrollo corporativo de Velle Capital, una plataforma española de inversiones alternativas y gestión de activos distressed (préstamos impagados o activos inmobiliarios adjudicados) fundada por Félix Peralta, ex vicepresidente de Cerberus Spain.

Por su parte, Álvaro del Castaño se ha reenganchado a los mercados después de 34 años en Goldman Sachs -donde fue su jefe de banca privada para España y Portugal, con competencias en Latinoamérica y el sur de Europa- al convertirse en socio y co-consejero delegado de Besant Capital.

Una oficina en Colombia. Gustavo Galeano Maz, Pexels.

En la plataforma internacional de inversión en activos hoteleros de lujo, Del Castaño compartirá mando en plaza con el fundador de la firma, Jerónimo Bremer.

El objetivo de la compañía, junto a sus inversores internacionales, es triplicar el valor de sus inmuebles invertidos hasta 3.000 millones de euros y de esta manera seguir expandiéndose por el sur de Europa.

Del mismo modo, Santiago Vivas ha dejado el grupo Beka para enrolarse en el proyecto de Impar Capital como managing partner, en el marco de su estrategia de crecimiento y consolidación.

Contribuirá a reforzar la estructura de la compañía, ampliar su base inversora e impulsar nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria.

Su incorporación se produce en una etapa de expansión de Impar Capital, que cuenta con más de 630 millones de euros en activos bajo gestión y una cartera de proyectos que incluye desarrollos residenciales vinculados a Marriott International.

Vivas era desde 2022 senior partner de Inversión Alternativa en Beka Finance, participando en iniciativas de inversión y asesoramiento estratégico para clientes institucionales y grandes patrimonios, con operaciones en capital privado, inmobiliario, estructuración de deuda y titulización.

Anteriormente, fue responsable de banca privada para el sur de Europa en Crédit Agricole Indosuez, en Luxemburgo, entre 1998 y 2021.

Y la ola de mudanzas desde la banca privada hacia el sector inmobiliario parece que ha cogido ritmo de crucero y próximos directivos podrían mostrar esta misma predilección.

"Quienes venimos de la banca privada aportamos una mirada centrada en el cliente y en la cartera completa. En lo personal, está siendo un gran aprendizaje junto a equipos con mucho talento. Ver la inversión desde los dos lados te hace un profesional más completo", reconoce Salgado, de Stoneweg.