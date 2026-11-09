Santander, BBVA, Mutua y Marsh se unen a una alianza con el BEI para invertir 10.000M en 'scaleups' europeas

Además de España, participan seis Estados miembros más (Alemania, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) y catorce inversores institucionales europeos como ABN Amro, Azimut, Danske Bank, Green Arrow Capital y Uniqa, que aportan compromiso financiero y diversifican las fuentes de capital para escalar las inversiones en tecnología.

¿Quiénes son los otros socios internacionales y qué papel juegan en la iniciativa del BEI?

El vehículo operará como un fondo de fondos que invertirá en fondos y vehículos de capital que ya financian scaleups, privilegiando operaciones de envergadura —la inversión media esperada por operación es de 200 millones— para impulsar compañías tecnológicas con potencial de crecimiento internacional.

Ya se han comprometido cerca de 2.000 millones para el primer cierre por siete Estados miembros asociados, lo que permite que las primeras inversiones se ejecuten en semanas; en el futuro podría movilizarse hasta 80.000 millones en inversión total si atrae más inversores y cofinanciación privada.

¿Qué efectos ya ha tenido el primer cierre del fondo 'Tech Champions' y qué podría pasar después?

España aporta 200 millones a través de ICO Axis como compromiso público, y los inversores privados españoles (Santander, BBVA, Mutua y Marsh) se suman para movilizar capital privado que complemente el compromiso estatal y el apoyo del BEI. La suma público-privada busca aumentar el tamaño y la ambición de las operaciones.

Es una coalición público-privada liderada por el Grupo Banco Europeo de Inversiones para crear un fondo de fondos llamado 'Tech Champions' que canalizará más de 10.000 millones en capital hacia scaleups tecnológicas europeas. El objetivo es cerrar la brecha de financiación y escalar empresas innovadoras en la UE.

La alianza público-privada prevé movilizar hasta 80.000 millones de euros en inversiones totales, con una media de 200 millones por operación.

España participa en la iniciativa con un compromiso firme de 200 millones de euros a través del Ministerio de Economía e ICO Axis.

El Grupo BEI se alía con catorce inversores institucionales y siete Estados miembros de la UE para canalizar más de 10.000 millones de euros en 'scaleups' europeas.

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) moviliza capital público y privado para convertir la fortaleza tecnológica de Europa en liderazgo mundial, con importantes inversores institucionales, que se unen a Estados miembro de la UE, para canalizar más de 10.000 millones de euros en nuevas inversiones de capital hacia empresas europeas en fase de expansión, scaleups europeas.

Tomando como base el éxito de la European Tech Champions Initiative, el Grupo BEI, catorce inversores institucionales (entre ellos, ABN Amro, Azimut, Danske Bank, Green Arrow Capital o Uniqa Insurance Group) y siete Estados miembros de la UE (España, Alemania, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) se alían para cerrar la brecha de financiación de los innovadores europeos.

Se espera que las primeras inversiones tengan lugar en las próximas semanas, una vez los siete Estados que participan en el proyecto se han asociado con el Grupo BEI para comprometer cerca de 2.000 millones en el primer cierre del fondo de fondos 'Tech Champions'.

España juega un papel destacado en esta alianza y refuerza su apoyo al crecimiento de las scaleups europeas con un compromiso firme de 200 millones de euros del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de ICO Axis.

El impulso público se ve complementado con la intención de canalizar capital privado por parte de cuatro inversores institucionales españoles: Banco Santander, BBVA, Marsh (tras su reciente adquisición de AltamarCAM) y el Grupo Mutua Madrileña.

Con el respaldo de los gobiernos de la UE y de un número cada vez mayor de inversores institucionales, la nueva alianza público-privada tiene como objetivo movilizar hasta 80.000 millones de euros en inversiones totales para ayudar a las empresas tecnológicas europeas a expandirse a escala mundial. Se espera que la inversión media por operación sea de 200 millones de euros.