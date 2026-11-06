Mutuactivos eleva el peso de la deuda francesa en sus carteras

El proyecto presupuestario 2027 incluye 54.000 millones de ahorro, pero el menor crecimiento nominal, el aumento del gasto militar y los costes financieros podrían neutralizar los recortes, con deuda pública proyectada en torno a 122% del PIB. Además, la fragmentación parlamentaria complica aprobar medidas más profundas.

¿Cómo puede la situación política y fiscal llevar a que la deuda pública francesa alcance el 122% del PIB en 2027?

Ya ha aumentado la exposición del sector bancario al riesgo soberano porque los bancos tienen mucha deuda francesa; un aumento de la prima de riesgo puede presionar su balance y financiación. Podría haber más volatilidad en su cotización y en el crédito interbancario.

¿Qué consecuencias tiene para los bancos franceses la mayor prima de riesgo y el deterioro fiscal?

El bono a diez años llegó al 5,14% el 22 de octubre y luego se moderó hacia 4,9%, señalando que los inversores exigen mayor remuneración para financiar a Francia y que parte del deterioro ya está descontado.

¿Qué impacto ha tenido la evolución reciente de la rentabilidad del bono francés a 10 años?

Mutuactivos evita vencimientos largos porque cambios en perspectivas políticas, fiscales o de tipos impactan más el precio de los bonos y elevan la volatilidad. Fragmentación política y posibles variaciones de la prima de riesgo aumentan ese riesgo.

Mutuactivos ha visto oportunidades de rendimiento en bonos franceses de corto plazo tras la subida de rentabilidades y partía de exposición casi nula; ahora Francia pesa alrededor del 6% en sus fondos.

¿Por qué Mutuactivos ha aumentado la exposición a la deuda francesa a corto plazo?

La gestora mantiene la cautela ante la deuda de plazos largos y la renta variable expuesta al mercado doméstico galo por el riesgo de mayor volatilidad ante las elecciones de 2027.

Francia afronta un escenario de incertidumbre por el bajo crecimiento económico, un déficit presupuestario previsto del 5,4% para 2026 y una elevada fragmentación política.

La rentabilidad del bono francés a diez años alcanzó un pico del 5,14%, llevando a Francia a pagar más por su financiación que países como España o Italia.

Mutuactivos aprovecha la volatilidad en Francia para elevar el peso de la deuda del país en sus carteras al 6%, enfocándose en plazos cortos tanto en renta fija soberana como corporativa.

Francia se ha convertido en uno de los principales focos de incertidumbre para los mercados europeos.

La combinación de bajo crecimiento, déficit elevado, mayores costes de financiación y fragmentación política ha llevado la rentabilidad de su deuda a niveles que no se veían desde hace más de dos décadas.

El bono francés a diez años llegó a ofrecer el pasado 22 de octubre una rentabilidad del 5,14%, su nivel más alto desde 2002, aunque posteriormente se ha moderado hasta situarse alrededor del 4,9%.

El movimiento refleja hasta qué punto los inversores están exigiendo una mayor remuneración para financiar al país. Francia paga actualmente más por financiarse que Italia o España y, para Mutuactivos, niveles próximos al 5% pueden estar descontando ya una parte importante del deterioro económico y fiscal.

Con este escenario volátil de fondo, la gestora de Mutua ha comenzado a aprovechar algunas oportunidades en deuda francesa de plazos cortos, tanto corporativa como soberana. Tras partir de una exposición prácticamente nula, Francia supone ahora alrededor del 6% de sus fondos, muy lejos todavía del 21% que representa en el índice europeo.

Por su parte, se muestran especialmente prudentes en los vencimientos largos, donde cualquier cambio en las perspectivas políticas, fiscales o de tipos tiene un impacto mayor sobre el precio de los bonos.

La misma prudencia se extiende a la renta variable. La gestora mantiene cautela con las compañías más dependientes de la demanda doméstica francesa y con aquellas que presentan una elevada exposición a la deuda soberana del país.

En un escenario en el que las valoraciones empiezan a resultar más atractivas pero la visibilidad política continúa siendo escasa, el plazo de las inversiones y la selección de activos se vuelven especialmente relevantes.

Un déficit difícil de corregir

Para Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos, el problema es que Francia necesita dos cosas que ahora mismo no tiene: “tiempo y tipos más bajos”. La inflación continúa condicionando la evolución de la política monetaria y, mientras tanto, el deterioro fiscal y la incertidumbre política dificultan una solución rápida.

El Gobierno francés espera cerrar 2026 con un déficit equivalente al 5,4% del PIB, frente al objetivo inicial del 4,6% y después del 5,1% registrado en 2025. Ante esto, el proyecto presupuestario para 2027 contempla 54.000 millones de euros de ahorro para intentar reducir el desequilibrio hasta el entorno del 5%.

Sin embargo, parte del esfuerzo se ve neutralizado por el menor crecimiento nominal, el aumento del gasto militar y unos costes financieros más elevados. Incluso si se aprueba una parte relevante de las medidas planteadas, la deuda pública podría seguir creciendo hasta alcanzar el 122% del PIB en 2027.

Tampoco ayuda la evolución de la economía. El PIB francés cayó un 0,2% durante el primer trimestre y se estancó en el segundo, mientras que la tasa de paro alcanzó el 8,3%. La confianza empresarial y la de los consumidores permanecen, además, claramente por debajo de sus medias históricas.

El problema fiscal sería más fácil de afrontar con una mayoría parlamentaria estable, pero la fragmentación de la Asamblea Nacional complica la aprobación del presupuesto.

A esa incertidumbre se añade la proximidad de unas elecciones presidenciales, previstas para abril y mayo de 2027, en las que los favoritos para pasar a la segunda vuelta son el Rassemblement National de Le Pen y La Francia Insumisa de Mélenchon.

Desde la óptica de los mercados, Mutuactivos considera que las propuestas económicas de los extremos podrían añadir presión sobre unas cuentas públicas que ya parten de una posición delicada.

Semanas de campaña electoral con un fuerte debate sobre gasto, impuestos y pensiones podrían traducirse en más volatilidad y en un aumento de la prima de riesgo francesa, con especial incidencia sobre los bancos del país por su elevada exposición a deuda soberana.