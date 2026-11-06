Los fondos pelean para que la UE mantenga los bonos catástrofe como activos válidos para el gran público

Ya ocurrido: la mayoría de la inversión minorista directa en estos fondos es marginal, estimada en torno a 1 por ciento, por lo que el impacto directo sobre pequeños ahorradores sería limitado. Posible consecuencia: menor diversificación en los fondos disponibles para el público y menos capacidad de mercado para financiar protección frente a desastres.

¿Cómo afectaría a los inversores minoristas un cambio que deje a los cat bonds fuera de la parte principal de los UCITS?

ESMA considera que los cat bonds se parecen más a productos de seguro que a valores tradicionales porque su rentabilidad depende de eventos catastróficos; además cita riesgos en valoración, liquidez en estrés e información insuficiente para evaluar la idoneidad para inversores minoristas. Por eso propone pruebas de transparencia y límites a exposiciones alternativas.

¿En qué se basan los supervisores para proponer límites a los bonos de catástrofe en UCITS?

Si la UE limita la inversión directa en cat bonds, esos 21 fondos que gestionan alrededor de 21.000 millones tendrían que reasignar carteras, cambiar su política de inversión o podrían enfrentarse a liquidaciones y cierres si no pueden adaptarse. El cambio reduce el espacio de inversión directa y puede encogerse el mercado disponible.

Efama argumenta que los bonos de catástrofe aportan diversificación y facilitan la transferencia de riesgo de desastres naturales al mercado de capitales, lo que amplía la capacidad aseguradora privada. También señala que estos bonos tienen un mercado secundario activo, rotación anual y vencimientos cortos que permiten gestión activa en los fondos.

¿Por qué Efama defiende que la UE mantenga la elegibilidad de los bonos de catástrofe en los fondos UCITS?

Los bonos de catástrofe ofrecen rendimientos de entre el 8% y el 9,5%, asumiendo el riesgo de perder el capital si ocurre el desastre cubierto.

Los defensores de estos instrumentos destacan su liquidez, sus beneficios de diversificación y su papel clave para ampliar la capacidad de cobertura ante desastres naturales.

La patronal de gestoras europeas, Efama, advierte que la medida afectaría a unos 21.000 millones de dólares en fondos minoristas, amenazando con su reestructuración o liquidación.

La Unión Europea y ESMA analizan restringir la inversión de los fondos tradicionales (UCITS) en bonos de catástrofe, limitando los activos alternativos a un máximo del 10% de la cartera.

Las catástrofes naturales llegan al debate de los mercados financieros europeos. La Unión Europea se plantea si limitar la inversión de los fondos tradicionales que compra el gran público (UCITS) en los bonos de catástrofe, o dejar la situación como está.

Un análisis -sin conclusión aún- al que ya se oponen las gestoras de activos europeas. Su patronal, Efama, advierte de que unos 21.000 millones de dólares (casi 18.700 millones de euros) en fondos de inversión que pueden comprar los inversores minoristas podrían verse afectados si la UE cambia las reglas sobre qué activos pueden incluir estos fondos.

La Comisión Europea pidió a ESMA, el supervisor europeo de los mercados homólogo a la CNMV española, asesoramiento técnico para revisar la Directiva de Activos Elegibles de UCITS (EAD, en inglés).

ESMA examinó, entre otros, los bonos de catástrofe, préstamos estructurados, criptoactivos y derechos de emisión, y propuso un enfoque más estricto de "mirar a través" de la cartera de los fondos para identificar exposiciones indirectas.

Según la propuesta recogida en la discusión pública, los fondos UCITS deberían destinar al menos el 90% de su cartera a activos que superen un test de transparencia. Las exposiciones alternativas, incluidos los bonos de catástrofe, quedarían limitadas al 10% restante.

ESMA considera que los bonos de catástrofe se parecen más a productos de seguro que a valores tradicionales, porque su rendimiento depende de eventos como huracanes, terremotos, inundaciones o incendios. También señala riesgos potenciales en la valoración, la liquidez en momentos de tensión y la información disponible para evaluar su adecuación al perfil del inversor.

A esto, Efama ha salido en defensa de dejar el marco actual como está. La patronal de los fondos europeos defiende mantener la elegibilidad de los bonos de catástrofe por sus beneficios de diversificación y su papel en la transferencia de riesgos de desastres naturales.

El mercado de bonos de catástrofe ha alcanzado los 65.600 millones de dólares (58.400 millones de euros) en circulación este 2026.

Hay 21 fondos UCITS especializados que gestionan unos 21.000 millones, casi un tercio del mercado. Si la normativa cambia, podrían verse obligados a reasignar sus carteras, transformar su política de inversión o, incluso, liquidarse y cerrar.

Mantener el 'statu quo'

En el argumentario de Efama, hay varios puntos fuertes para mantener el statu quo.

Un análisis de la patronal pone de manifiesto que los bonos de catástrofe tienen un mercado secundario consolidado: pueden negociarse a diario, aunque muchos inversores los conservan hasta su vencimiento.

Su rotación anual estimada es del 23%, frente al 33% de los bonos corporativos europeos con grado de inversión y el 19% de los de alto rendimiento. Y su vencimiento medio ronda los tres años.

Por otra parte, los fondos UCITS de bonos de catástrofe se usan, sobre todo, por canales profesionales e intermediados. Se estima que los inversores minoristas directos representan sólo cerca del 1% de la base inversora.

Pero, lo más importante a ojos de los fondos europeos es que, al transferir riesgos de catástrofe a inversores en los mercados de capitales, estos bonos amplían la capacidad aseguradora.

De hecho, la propia Comisión Europea señala que sólo alrededor del 25% de las pérdidas por catástrofes en Europa están aseguradas de forma privada.

Así, Efama sostiene que lo mejor es seguir permitiendo que los fondos más habituales entre las familias y los minoristas europeos inviertan en bonos de catástrofe.

De lo contrario, podría reducirse la diversificación financiera disponible para los inversores y debilitarse la capacidad del mercado para financiar la protección frente a desastres.

Si finalmente se adoptara una propuesta restrictiva, la inversión directa en bonos de catástrofe dejaría de ser elegible por los fondos UCITS y esas posiciones quedarían, en principio, dentro del límite del 10% para exposiciones indirectas. Lo que arrojaría un mercado menguante de los mismos.

Si se aprobara una transición larga, los gestores de los fondos tendrían tiempo para reajustar carteras, evitando ventas forzadas o liquidaciones repentinas. El proceso legislativo podría extenderse hasta 2028.