Mutuactivos traslada su fondo de Bolsa española a Luxemburgo

No cambia la rentabilidad histórica reportada: el fondo acumula desde 2009 una rentabilidad neta del 476% y un rendimiento anualizado del 10%.

¿Qué impacto tiene este movimiento sobre la rentabilidad histórica del 'Mutuafondo España FI'?

Forma parte de una operativa mayor que ya ha llevado más de 3.000 millones a Luxemburgo mediante la fusión de varios fondos en compartimentos de su Sicav internacional.

¿Cómo encaja este traslado con la estrategia global de Mutuactivos en 2026?

El fondo seguirá siendo gestionado desde España por el mismo equipo gestor de Mutuactivos, liderado por Emilio Ortiz.

Ya ocurrido: el patrimonio de 140 millones se ha transferido y la titularidad pasa al compartimento luxemburgués; podría ocurrir: los partícipes verán cambios administrativos y fiscales según la normativa de Luxemburgo.

¿Qué consecuencias tiene para los partícipes que el 'Mutuafondo España FI' pase a ser 'Mutuafondo Spain Lux'?

La gestora ha fusionado el fondo español con un compartimento de su Sicav luxemburguesa para incorporar su patrimonio al vehículo internacional y centralizar la operativa en Luxemburgo.

¿Por qué Mutuactivos ha trasladado el 'Mutuafondo España FI' a Luxemburgo?

Con esta integración, la operativa de Mutuactivos en Luxemburgo suma ya el traspaso de más de 3.000 millones de euros.

El vehículo seguirá siendo gestionado desde España por el mismo equipo gestor liderado por Emilio Ortiz.

La operación supone el traslado de 140 millones de euros de patrimonio, sin cambios en la vocación inversora ni en la cartera del fondo.

Mutuactivos ha trasvasado a Luxemburgo su fondo 'Mutuafondo España FI' tras fusionarlo con un compartimento de su Sicav internacional.

Mutuactivos SGIIC, la gestora de Mutua Madrileña, ha trasladado a Luxemburgo su fondo de Bolsa española, el 'Mutuafondo España FI', al fusionarlo con un compartimento de su Sicav en este país, el 'Mutuactivos International Sicav'.

La operación supone el traslado de 140 millones de euros, el patrimonio total del fondo español, al compartimento denominado 'Mutuactivos International SICAC-Mutuafondo Spain Lux', según informó la entidad en un comunicado.

Esta fusión no supone cambios en la vocación inversora del fondo y tampoco en la composición de la cartera. La firma ha especificado que el vehículo continuará siendo gestionado desde España por el mismo equipo gestor, dirigido por Emilio Ortiz.

El 'Mutuafondo España FI' acumula una rentabilidad neta del 476% desde su lanzamiento en 2009, a un ritmo anualizado del 10%.

La operativa de la Sicav de Mutuactivos en Luxemburgo arrancó este año con la fusión de sus tres primeros fondos: 'Mutuactivos International SICAV-Mutuafondo Flexible Bonds' (que absorbió al fondo español 'Mutuafondo Renta Fija Flexible FI'.

También el 'Mutuactivos International SICAV-Mutuafondo FI Lux' (que absorbió al 'Mutuafondo FI') y 'Mutuactivos International SICAV-Mutuafondo Spain Lux' (que absorbió al 'Mutuafondo España FI').

En total, la operativa ha supuesto el traspaso de más de 3.000 millones de euros, que siguen formando parte del patrimonio gestionado por la gestora española, ahora depositado en Luxemburgo.