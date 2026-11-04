Marsh completa la adquisición de AltamarCAM, que perderá su histórica marca

Altamar Advisory Partners queda fuera de la operación; su equipo seguirá independiente, la marca se mantiene y continuará liderada por Jaime Fernández-Pita, José Epalza y Ramón Peláez.

Qué ha pasado con Altamar Advisory Partners, la división de M&A, tras la compra por Marsh?

Los 280 empleados de AltamarCAM en siete ciudades pasan a formar parte de Marsh y Madrid se declara hub de la nueva plataforma internacional. La integración implica liderazgo y presencia operativa ampliada en la capital.

¿Cómo afecta la operación a los empleados y a la estructura operativa en España?

José Luis Molina, cofundador y CEO global de AltamarCAM, será líder de la plataforma, y Claudio Aguirre, fundador y presidente ejecutivo, ejercerá como presidente de la misma.

Perdida la marca, AltamarCAM operará bajo la marca Marsh y su identidad corporativa se integrará en la plataforma internacional de Marsh. El equipo directivo y la plantilla pasan a Marsh, mientras la marca Altamar deja de usarse en España.

Marsh adquiere AltamarCAM para reforzar su oferta en mercados privados y sumar soluciones en secundarios, coinversiones, cuentas a medida y vehículos evergreen. Con la compra, los activos de Marsh en mercados privados suben a 75.000 millones de dólares.

¿Por qué Marsh ha comprado AltamarCAM y qué gana con la operación?

Los fundadores de AltamarCAM, Claudio Aguirre y José Luis Molina, asumirán puestos de liderazgo en la plataforma internacional de Marsh.

Con esta operación, los activos bajo gestión de Marsh en mercados privados alcanzan los 75.000 millones de dólares (67.000 millones de euros).

La gestora pierde su marca histórica para adoptar el nombre de Marsh, convirtiendo a Madrid en un hub de su plataforma internacional.

Marsh & McLennan completa la compra de la gestora hispano-alemana AltamarCAM, cuyos 280 empleados se integran en la firma.

La firma global de servicios profesionales Marsh & McLennan -a través de la antigua Mercer, hoy Marsh People & Investments- ha logrado la aprobación de la adquisición previamente anunciada de la gestora de activos privados hispano-alemana AltamarCAM. No se han divulgado los términos de la operación.

La adquisición refuerza las capacidades de Marsh en mercados privados mediante la incorporación de la amplia experiencia y las soluciones multiactivo de AltamarCAM en secundarios, coinversiones, cuentas a medida y vehículos evergreen.

Con la adquisición de AltamarCAM, los activos bajo gestión de Marsh en mercados privados ascienden a 75.000 millones de dólares (67.000 millones de euros).

En adelante, AltamarCAM adoptará la marca Marsh, perdiendo la histórica marca comercial Altamar en España, y su equipo directivo asumirá puestos de liderazgo en la nueva plataforma internacional de mercados privados de Marsh.

José Luis Molina, cofundador y CEO global de AltamarCAM, será el líder de la Plataforma Internacional de Mercados Privados del negocio de inversiones de Marsh, con el cometido de poner a disposición de los clientes toda la amplitud de las capacidades de la firma en mercados privados. Por su parte, Claudio Aguirre, fundador y presidente ejecutivo de AltamarCAM, será presidente de la misma plataforma.

Los 280 empleados de AltamarCAM en Madrid, Múnich, Barcelona, Colonia, Londres, Nueva York y Santiago de Chile se incorporan desde este miércoles a Marsh.

Además, Madrid se convierte en un hub de la nueva plataforma internacional de inversión en mercados privados de Marsh.

No obstante, como adelantó este medio, la división de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A, en inglés), Altamar Advisory Partners, queda fuera del perímetro de la transacción. Su equipo está liderado por Jaime Fernández-Pita, José Epalza y Ramón Peláez, y la marca se mantendrá como tal.