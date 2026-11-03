Mutuactivos recomienda diversificar ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA

La estrategia consiste en gestión activa que añada exposición a Europa y mercados emergentes, sector farmacéutico y small caps, y a negocios de generación e infraestructuras energéticas para equilibrar la alta ponderación estadounidense y tecnológica.

Desde el 22 de junio parte del capital se ha desplazado hacia salud y pequeñas compañías; por ejemplo, según Mutuactivos Eli Lilly, Johnson & Johnson y Merck registraron avances significativos, y se observa mayor interés por valores con valoraciones menos exigentes.

¿Qué consecuencias ha tenido el replanteamiento de valoraciones en las tecnológicas para el sector salud y las small caps?

Mutuactivos cita crecimientos de Google Cloud del 82 por ciento, AWS del 37 por ciento y Azure alrededor del 41 por ciento, y un volumen conjunto de pedidos pendientes de hyperscalers y neoclouds superior a 2,5 billones de dólares.

La gestora distingue mayor volatilidad y riesgos de apalancamiento y concentración de clientes en neoclouds, frente a riesgos productivos y de demanda en semiconductores, lo que explica correcciones relevantes en compañías como Micron y TSMC.

¿Qué riesgos financieros identifica Mutuactivos en las empresas de semiconductores y neoclouds tras las correcciones desde el 22 de junio?

Mutuactivos señala que, pese al crecimiento de la demanda de IA, no está claro cuándo y cómo se rentabilizará todo el capital invertido; por eso propone reducir riesgos concentrados y buscar contrapesos sectoriales y geográficos.

¿Por qué Mutuactivos recomienda diversificar ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial?

La gestora advierte sobre la alta concentración de los índices globales en EE. UU. y tecnológicas, apostando por la gestión activa para equilibrar los riesgos.

Aunque la demanda de IA sigue fuerte, empresas de semiconductores han registrado correcciones tras las elevadas valoraciones alcanzadas en la primera mitad del año.

Mutuactivos aconseja diversificar las inversiones ante la creciente incertidumbre sobre cuándo y cómo se rentabilizará el capital destinado a la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial continúa siendo uno de los grandes motores de la economía y los mercados, pero los inversores empiezan a exigir algo más que promesas de crecimiento. Tras meses de fuertes inversiones y subidas bursátiles, la atención se desplaza ahora hacia una cuestión fundamental: cómo y cuándo se rentabilizará todo el capital destinado a esta tecnología.

Ignacio Dolz de Espejo, director de Soluciones de Inversión de Mutuactivos, explica que el mercado no ha dejado de confiar en el potencial de la IA, pero sí parece menos dispuesto a pagar cualquier precio por participar en su desarrollo.

Las primeras señales de ese cambio se observaron a mediados de junio en el sector de los semiconductores. Desde el día 22 de ese mes, compañías como Micron, TSMC, CoreWeave y Nebius han registrado correcciones relevantes, después de las fuertes subidas de la primera mitad del año.

Diferentes riesgos

Para entender este movimiento, Mutuactivos considera importante distinguir entre los distintos eslabones del ecosistema de la inteligencia artificial. En un primer grupo se encuentran compañías como Nvidia, AMD y Broadcom, que diseñan los chips, y TSMC, que los fabrica.

Después aparecen los grandes hyperscalers, entre ellos Amazon, Microsoft, Alphabet y Oracle, que compran esos equipos, construyen centros de datos y venden capacidad de computación.

A ellos se suman los laboratorios que desarrollan los modelos, como OpenAI, Anthropic o xAI, y las denominadas neoclouds, entre las que figuran CoreWeave y Nebius. Estas últimas compran infraestructura para alquilar capacidad de computación, pero presentan una mayor exposición a la concentración de clientes y al apalancamiento.

“Una cosa es vender las palas durante la fiebre del oro y otra financiar la mina”, resume Dolz de Espejo para ilustrar que cada negocio asume diferentes riesgos financieros.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta se encaminan hacia una inversión conjunta de 750.000 millones de dólares en 2026. Y es que la demanda, de momento, sigue creciendo este año: Google Cloud lo hace un 82%, AWS, un 37% y Azure, alrededor del 41%. Además, el volumen conjunto de pedidos pendientes de grandes hyperscalers y neoclouds supera los 2,5 billones de dólares, casi el doble que nueve meses atrás.

La pregunta, por tanto, no es si existe demanda de inteligencia artificial, sino si será suficiente para remunerar adecuadamente todo el capital invertido. Para responder a esta cuestión habrá que observar no solo los ingresos y los pedidos, sino también los márgenes, la generación de caja, las depreciaciones y la rentabilidad sobre el capital.

Nuevas oportunidades

Mientras el mercado se replantea las valoraciones de las tecnológicas, parte del dinero está desplazándose hacia sectores que habían quedado rezagados durante el auge de la IA. El sector salud es uno de los ejemplos más claros: desde ese 22 de junio, Eli Lilly ha avanzado un 15%, Johnson & Johnson, un 12% y Merck, un 29%. La gestora de Mutua también aprecia un mayor interés por las pequeñas compañías y por otros segmentos con valoraciones menos exigentes.

Este movimiento refuerza la necesidad de revisar la concentración de los índices globales, que además marcan la referencia de la gestión pasiva. Mutuactivos advierte de que la exposición de estos indicadores a Estados Unidos supera el 70%, y que solo el sector tecnológico tiene un peso del 50%, si se tienen en cuenta las compañías que, aun estando clasificadas en otros sectores, forman parte del mismo ecosistema digital.

“No creemos que haya que salir de la IA ni renunciar a una tendencia que probablemente seguirá siendo uno de los grandes motores de inversión de los próximos años. Pero una cosa es confiar en la tecnología y otra asumir que cualquier valoración o volumen de inversión terminará justificándose”, señala Dolz de Espejo.

Gestión activa

Como respuesta, la estrategia de Mutuactivos consiste en incorporar contrapesos geográficos y sectoriales. Entre ellos figuran Europa, los mercados emergentes, la industria farmacéutica y sanitaria, las pequeñas compañías (small caps) y los negocios vinculados a la generación y las infraestructuras energéticas.

Esta búsqueda de la diversificación cobra especial relevancia en un momento en el que los grandes índices globales, y por tanto las estrategias de gestión pasiva, presentan una elevada concentración en Estados Unidos y en las grandes compañías tecnológicas.

Para Mutuactivos, este escenario abre oportunidades para la gestión activa: seleccionar compañías, sectores y geografías que han quedado fuera del foco del mercado permite construir carteras más robustas sin renunciar al potencial de la inteligencia artificial.