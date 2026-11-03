Los 'hedge funds' se inclinan por los demócratas en las 'midterms' de EEUU porque con ellos son más rentables

La industria global de hedge funds suma 5,64 billones de dólares, por lo que las decisiones políticas de EEUU pueden afectar grandes volúmenes de capital y amplificar impactos en mercados y políticas económicas durante las midterms.

¿Cuánto pesa la industria de los hedge funds en la economía global y por qué importa en las midterms?

Los hedge funds rinden más cuando el Congreso está unificado: HFR registra una rentabilidad anualizada del 10,53% en esos periodos; con Congreso dividido la rentabilidad baja a 5,52%. Eso indica que la gobernabilidad del Legislativo pesa más que la Casa Blanca.

Históricamente, los activos bajo gestión de los hedge funds han crecido más bajo presidentes republicanos (tasa promedio 15,1%) que bajo demócratas (13,1%), según HFR. Eso muestra que la presidencia influye en el volumen gestionado, no solo en la rentabilidad.

Lo ocurrido ya es que la mayor rentabilidad histórica favorece a hedge funds bajo presidentes demócratas; lo que podría ocurrir es un aumento de la volatilidad a corto plazo si los demócratas toman el control del Congreso.

¿Qué consecuencias tiene para los inversores que los demócratas ganen las midterms en EEUU?

El estudio de HFR muestra que, entre 1990 y septiembre de 2026, la rentabilidad anualizada de los hedge funds fue mayor con presidentes demócratas (9,80%) que con republicanos (8,37%). Esa diferencia histórica de 143 puntos básicos es la razón que aporta el sector para preferir a los demócratas.

¿Por qué dicen los hedge funds que prefieren a los demócratas en la Casa Blanca?

El resultado de las 'midterms' afectará a un sector clave para la economía de EEUU, que maneja globalmente unos 5,64 billones de dólares.

La máxima rentabilidad de estos fondos (10,53%) se logra cuando el Congreso está unificado bajo un mismo partido, cayendo al 5,52% si las cámaras están divididas.

El crecimiento del volumen de activos es mayor con el Partido Republicano en la Casa Blanca, alcanzando una tasa promedio anual del 15,1% frente al 13,1% con los demócratas.

Los hedge funds prefieren a los demócratas en el poder de Estados Unidos que a los republicanos. Un estudio reciente de HFR con motivo de las elecciones legislativas de medio mandato (midterms) en el país norteamericano pone de manifiesto que la rentabilidad anualizada de los fondos de cobertura (o hedge funds) ha sido superior con presidentes demócratas que con presidentes republicanos.

Tomando como referencia el periodo entre 1990 y septiembre de 2026, el rendimiento anualizado de los hedge funds ha sido del 9,80% cuando un demócrata era presidente de EEUU.

En cambio, cuando un republicano ha ocupado la Casa Blanca, la rentabilidad anualizada de los hedge funds ha sido del 8,37%. Esto es, 143 puntos básicos menos. La foto muestra un rendimiento medio del 9,14% por parte de la industria en el periodo analizado.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo en cuanto al crecimiento en activos bajo gestión del sector. El volumen de los hedge funds ha crecido a una tasa anual promedio del 14% entre 1990 y 2025.

Históricamente, los activos han aumentado a una tasa promedio del 15,1% bajo presidentes republicanos y del 13,1% bajo presidentes demócratas, según los datos de HFR.

Independientemente del signo político de quién gobierne el país y mande en la Casa Blanca, cuando más rentables se muestran los fondos de cobertura es cuando el Congreso está unificado, es decir, cuando el mismo partido controla tanto el Senado como la Cámara de Representantes, independientemente del partido al que pertenezca el presidente. En ese caso, los hedge funds han rentado un 10,53% de forma anualizada.

Por el contrario, cuando el Congreso está dividido y partidos distintos manejan el Senado y la Cámara de Representantes, los hedge funds suelen disminuir su rendimiento a la mitad, al 5,52%.

Todas estas variables pueden influir en las midterms americanas que tienen lugar este martes, dado el gran peso que tienen los hedge funds -y los inversores que están detrás de ellos- en la economía estadounidense. El volumen de la industria global de hedge funds asciende a 5,64 billones de dólares (unos 5 billones de euros).

Las encuestas hablan de que los Estados clave pueden caer del lado de los demócratas, que éstos controlen el Congreso y, en consecuencia, dificulten la segunda mitad del mandato del republicano Donald Trump. Pese a ello, y como ha publicado este periódico, una victoria demócrata no pondrá en jaque a Wall Street, pero sí aumentará la volatilidad a corto plazo.