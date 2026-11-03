Los antiguos dueños de Trea recurren la sentencia para ser compensados con 20M al desistir Beka de su compra

Ya ocurrido: el juzgado condenó a Trea en costas y rechazó la compensación reclamada; para Beka supuso cierre del litigio en primera instancia. Posible: si la Audiencia revoca la sentencia, podría abrirse nueva fase probatoria o reconocimiento de responsabilidad y una eventual indemnización.

Qué consecuencias concretas ha tenido ya la sentencia para Trea y para Beka, y qué podría ocurrir si la Audiencia admite el recurso?

El accionariado se ha reconfigurado en dos ocasiones; Tusquets redujo su peso al 49%, Muñoz-Suñe tiene 25% y directivos y gestores 25%, y hubo recompras para dar liquidez a Lovell Minnick; esos cambios afectan quiénes mantienen el interés económico en reclamar.

Cómo ha cambiado el accionariado de Trea desde la fallida operación con Beka y por qué importa para la disputa?

La operación quedó condicionada a la "no oposición" de la CNMV; esa condición caducó tras agotarse prórrogas y, según Trea, el desistimiento de Beka impidió completar el expediente regulatorio y frustró la compraventa.

Qué ocurrió con la condición suspensiva relacionada con la CNMV que frustró la compra de Trea por Beka?

Beka sostiene que su obligación contractual era de medios, no de resultado; que actuó diligentemente con la CNMV y el Sepblac dentro de los plazos; y que la cláusula de limitación de responsabilidad es válida.

¿Qué argumentos principales utiliza Beka para oponerse al recurso de apelación de los antiguos dueños de Trea?

Porque la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 60 de Madrid desestimó su reclamación por la caducidad de la operación tras el desistimiento de Beka, y los demandantes alegan error en la valoración probatoria y buscan que la Audiencia Provincial revise esa decisión.

¿Por qué Carlos Tusquets, Antonio Muñoz-Suñe y Lovell Minnick han recurrido la sentencia que rechazó su compensación de 20 millones?

El conflicto legal se mantiene mientras el accionariado de Trea ha cambiado, reduciendo Carlos Tusquets su participación al 49%.

Trea acusa a Beka de incumplir de forma dolosa sus obligaciones para impulsar el expediente, mientras que Beka defiende que su compromiso era de medios y no de resultado.

La disputa se originó tras desistir Beka de la compra de la gestora en 2023 al caducar la condición impuesta por la CNMV.

Los antiguos accionistas de Trea AM han recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia que desestimó su reclamo de 20 millones de euros a Beka.

Los antiguos dueños de Trea Asset Management -Carlos Tusquets, Antonio Muñoz-Suñe, que lo siguen siendo, y el fondo americano Lovell Minnick, que ya no lo es- han recurrido la sentencia del Juzgado Civil de Primera Instancia número 60 de Madrid.

Esta sentencia desestimó íntegramente la demanda a título personal de una compensación de 20 millones de euros tras desistir el grupo Beka Financial Markets Holdings de la compra de Trea en 2023, y condenaba a Trea en costas.

"La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid [sección octava], proceso que puede durar varios años", auguran los demandantes.

La disputa se originó en la compraventa de la gestora Trea AM: la operación quedaba condicionada a la obtención de la "no oposición" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una condición suspensiva.

Trea sostiene que Beka incumplió -presuntamente de forma dolosa- sus obligaciones para impulsar el expediente regulatorio, lo que habría provocado la caducidad de la condición CNMV y la frustración de la operación.

Beka contesta que su obligación era de medios ("mejores esfuerzos"), no de resultado, y que actuó diligentemente hasta el vencimiento de la última prórroga pactada, el 15 de septiembre de 2023.

En un borrador de oposición al recurso de apelación presentado por Beka ante la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico, Beka argumenta su posición central.

Básicamente, que el contrato imponía una obligación de medios, no un compromiso de resultado; que Beka presentó la solicitud en plazo y contestó diligentemente a los requerimientos de CNMV y el Sepblac, o que el retraso final se debió principalmente a la tramitación administrativa y a la complejidad del expediente.

También que no hubo incumplimiento ni, menos aún, dolo; que la cláusula de limitación de responsabilidad era válida, incluso ante un eventual incumplimiento doloso, y que la apelación pretende sustituir la valoración probatoria del juzgado por la versión parcial de Trea, sin demostrar un error jurídico o valorativo relevante.

En líneas generales, el documento de Beka deja entrever que el recurso de apelación de Trea es, en esencia, una repetición de la demanda y una petición de "volver a empezar" el pleito, sin identificar de forma ordenada los errores concretos de la sentencia.

Cabe recordar que, desde aquella infructuosa operación, el accionariado de Trea Asset Management ha cambiado hasta en dos ocasiones. La última de ellas, este último verano, deja un accionariado en el que Carlos Tusquets ha reducido su peso al 49% para que Antonio Muñoz-Suñe tenga un 25% y otros directivos y gestores el otro 25%.

En una operación intermedia que tuvo lugar para sacar y dar liquidez a Lovell Minnick, que en un inicio llegó a controlar el 30%, los principales directivos (Tusquets y Muñoz-Suñe) y los family offices de los Polanco y Ángel Asín llevaron a cabo una financiación puente con una pequeña participación de estos dos últimos que los directivos recompraron a la postre.