De la banca a la energía: tres valores europeos que Mutuactivos tiene en el radar

La gestora valora que UniCredit cotiza cerca de ocho veces beneficios estimados para 2027, está aumentando crédito y ganando cuota de mercado en Italia, y su estrategia de adquisiciones y sinergias (incluida la integración de Commerzbank) y el equipo directivo liderado por Andrea Orcel fortalecen su caso de inversión.

Porque la compañía tiene una cartera de pedidos muy elevada —cifrada en torno a veinticinco mil millones de euros, más de tres años de ventas— y un múltiplo de beneficios estimados para 2027 de nueve a once veces combinado con una rentabilidad por flujo de caja libre en doble dígito, lo que, según la gestora, ofrece un binomio rentabilidad‑riesgo favorable.

La tensión ha provocado sobrecostes que han reducido el beneficio y las acciones retrocedieron alrededor de veinte por ciento; en adelante la empresa está reclamando parte de esos costes a clientes y su gran cartera de pedidos puede sostener la actividad si logra trasladar costes y completar los contratos.

¿Qué consecuencias ha tenido para Technip Energies la tensión en el Estrecho de Ormuz y qué puede pasar después?

Mutuactivos interpreta que el anuncio de no renovación responde a una táctica negociadora y no a una decisión estructural, porque construir torres alternativas resultaría económicamente ineficiente para los operadores; por eso espera que las partes lleguen a un acuerdo y la acción recupere niveles previos.

UniCredit destaca por su solidez, ganancia de cuota en Italia y una valoración atractiva de unas ocho veces sus beneficios estimados para 2027.

Technip Energies ofrece un atractivo binomio rentabilidad-riesgo tras corregir un 20%, respaldada por una cartera récord de pedidos de 25.000 millones de euros.

Mutuactivos ve potencial en Inwit al considerar que la no renovación de clientes es una estrategia de negociación y prevé una revalorización de al menos el 15%.

En bolsa, una caída de la cotización no siempre significa que un negocio haya perdido atractivo. A veces, detrás de esos descensos hay incertidumbres que pesan sobre el precio a corto plazo, pero que pueden ofrecer oportunidades a los inversores capaces de mirar más allá.

Es precisamente en ese ejercicio de separar el ruido de los problemas estructurales donde la gestión activa puede marcar la diferencia.

Con esa perspectiva, el equipo de Renta Variable de Mutuactivos ha puesto el foco en tres compañías europeas que operan en sectores tan diferentes como las telecomunicaciones, las infraestructuras energéticas y la banca.

Son Inwit, Technip Energies y UniCredit. En las tres, aunque por motivos distintos, la gestora del Grupo Mutua encuentra argumentos para pensar que su valoración actual no recoge todo su potencial.

La baza de Inwit

La italiana Inwit, especializada en torres de telecomunicaciones, es uno de esos casos en los que Mutuactivos considera que el mercado puede estar pecando de pesimista. En marzo, sus dos principales clientes, Telecom Italia y Fastweb, anunciaron que no renovarían sus contratos y que comenzarían a instalar torres por su cuenta.

Pera el equipo de gestión de Mutuactivos, ese anuncio hay que interpretarlo con cautela. Construir una infraestructura alternativa no tendría, a su juicio, sentido en términos económicos, de manera que el anuncio de no renovación responde fundamentalmente a una estrategia de negociación para conseguir mejores condiciones contractuales.

“Entendemos que las partes acabarán llegando a un acuerdo y que la acción volverá a los niveles previos”, señala Joaquín Ferrer, director de Renta Variable de Mutuactivos. Partiendo de esa hipótesis, en la gestora de Mutua encuentran un potencial de revalorización de, al menos, un 15%.

El momento de Technip Energies

Una situación diferente es la de Technip Energies, uno de los líderes mundiales en ingeniería y construcción de grandes infraestructuras energéticas, especialmente de gas natural licuado. Sus acciones han retrocedido un 20% desde máximos, corrección que Mutuactivos atribuye a los sobrecostes derivados de las tensiones en el Estrecho de Ormuz más que a un deterioro de la demanda o de la posición competitiva de la empresa.

La compañía ha optado por reconocer ese incremento de los costes mientras negocia con sus clientes la recuperación de una parte de ellos.

En todo caso, frente a esta dificultad coyuntural, hay cifras que ayudan a entender el interés de la gestora de Mutua en esta compañía: Technip Energies cuenta con una cartera de pedidos récord, cercana a 25.000 millones de euros, equivalente a más de tres años de ventas.

Igualmente, el mercado paga entre 9 y 11 veces los beneficios estimados de Technip Energies para 2027, mientras que su rentabilidad por flujo de caja libre se sitúa en el doble dígito, una combinación ante la que Ferrer considera que “el binomio rentabilidad-riesgo resulta atractivo”.

Además, las futuras necesidades de reparación, refuerzo y diversificación de las infraestructuras energéticas en Europa podrían abrir nuevas oportunidades de negocio.

La solidez de UniCredit

El tercer nombre es UniCredit. Aquí la tesis descansa tanto en su valoración, alrededor de ocho veces beneficios estimados para 2027, como en las perspectivas del propio negocio. A Mutuactivos le gusta la estrategia de adquisiciones del banco, pero también su capacidad para crecer orgánicamente.

En Italia, mientras otras entidades están inmersas en distintas operaciones corporativas, UniCredit está aumentando el crédito y ganando cuota de mercado. A ello se suma la valoración positiva que hace Mutuactivos de su estrategia y de las sinergias asociadas a Commerzbank. “Valoramos positivamente el equipo directivo y especialmente el CEO, Andrea Orcel”, destaca Ferrer.

Las tres inversiones responden a situaciones muy distintas, pero comparten un hilo conductor: detrás de cada una hay elementos que, según el análisis de Mutuactivos, el mercado puede no estar valorando adecuadamente. Detectarlos antes de que afloren es, precisamente, una de las claves de la gestión activa propia de la gestora de Mutua Madrileña.