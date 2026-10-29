CaixaBank AM palía sus salidas en fondos españoles con entradas récord en Luxemburgo

Fuentes del mercado consultadas indican que las entradas tuvieron carácter puntual y responden principalmente a reasignaciones reactivas de grandes clientes, por lo que podrían no mantenerse en meses venideros. Fuente de respaldo: fragmento del artículo en El Español que recoge la valoración de fuentes del mercado sobre el carácter "puntual" de las entradas.

¿Estas entradas récord en Luxemburgo son una estrategia comercial estable de CaixaBank AM o un hecho puntual?

CaixaBank AM ha captado en neto casi 1.210 millones en fondos luxemburgueses y suma un volumen cercano a 1.380 millones, pero sigue muy por detrás de gestoras con mayor presencia en Luxemburgo, como Santander AM con alrededor de 8.100 millones. Fuente de respaldo: URL del artículo sobre la presencia de gestoras en Luxemburgo (El Español) — fragmento: "Santander Asset Management ... maneja unos 8.100 millones de euros en fondos luxemburgueses de clientes españoles".

¿En qué medida estas entradas en Luxemburgo cambian la posición de CaixaBank AM frente a otras gestoras españolas?

El fondo acumuló salidas netas de casi 3.700 millones en los nueve primeros meses, con cerca de 1.800 millones solo en septiembre, y eso dejó al sector con reembolsos netos de más de 1.700 millones en ese mes. Fuente de respaldo: misma cobertura de El Español indicada en el artículo que documenta las salidas del monetario.

¿Qué impacto ha tenido el reembolso del CaixaBank Monetario Rendimiento en la industria de fondos española?

Porque clientes institucionales trasladaron posiciones desde la clase institucional de su fondo monetario CaixaBank Monetario Rendimiento hacia otras soluciones gestionadas por CaixaBank AM Luxembourg. Fuente de respaldo: https://www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/fondos-de-inversion/20261003/fuertes-reembolsos-monetario-estrella-caixabank-lastran-crecimiento-fondos/1003744406544_0.html — "clientes institucionales que han trasladado posiciones desde la clase institucional de nuestro fondo monetario... hacia otras soluciones de CaixaBank AM Luxembourg".

¿Por qué CaixaBank AM ha registrado entradas récord en sus fondos de Luxemburgo?

Los fondos internacionales comercializados en España sumaron 12.000 millones en captaciones en el tercer trimestre, liderados por firmas globales como BlackRock, Vanguard y DWS.

Fuentes del mercado señalan que la captación en Luxemburgo responde a un movimiento puntual y reactivo a las decisiones de grandes clientes, a diferencia de la estrategia comercial más ofensiva de competidores como Santander AM.

El trasvase de liquidez responde a una redistribución interna realizada por clientes institucionales hacia otras soluciones de inversión del grupo en el Gran Ducado, donde la gestora roza los 1.380 millones de patrimonio.

CaixaBank AM compensó las fuertes salidas de su fondo monetario estrella en España con entradas récord de casi 1.210 millones de euros en sus vehículos de Luxemburgo entre junio y septiembre.

Lo comido por lo servido. CaixaBank Asset Management, que en buena medida provocó por sí sola el bache de la industria de fondos españoles en septiembre a raíz de las abultadas salidas en su fondo monetario estrella, ha compensado esos reembolsos con entradas récord en sus vehículos de Luxemburgo.

El fondo CaixaBank Monetario Rendimiento acumulaba salidas netas de dinero en los nueve primeros meses de casi 3.700 millones de euros, con casi 1.800 millones sólo en septiembre.

Eso provocó que el sector cerrara el noveno mes del año con reembolsos netos de más de 1.700 millones.

Sin embargo, el brazo de inversión de CaixaBank ha paliado esos números rojos coyunturales con entradas récord en sus fondos del Gran Ducado.

De junio a septiembre, CaixaBank AM ha captado, en neto, casi 1.210 millones de euros en fondos luxemburgueses, unos productos que ya aglutinan un volumen de cerca de 1.380 millones, conforme a los últimos datos de la patronal Inverco.

Como explican desde la gestora de CaixaBank, estos movimientos internos responden "prácticamente en su totalidad a clientes institucionales que han trasladado posiciones desde la clase institucional de nuestro fondo monetario, CaixaBank Monetario Rendimiento, hacia otras soluciones de inversión del grupo, fundamentalmente a otras soluciones de CaixaBank AM Luxembourg".

Por tanto, se trata de una redistribución entre distintos vehículos gestionados por CaixaBank AM. Aunque la gestora de CaixaBank no detalla hacia cuáles de sus fondos del Gran Ducado se ha ido el dinero, ni qué clientes institucionales son los que han decidido reasignar sus posiciones.

Comparativamente, Santander Asset Management, la gestora española con más presencia en la plaza centroeuropea, maneja unos 8.100 millones de euros en fondos luxemburgueses de clientes españoles, sumando captaciones netas de casi 2.385 millones en lo que llevamos de curso, de las cuales más de 500 millones han tenido lugar en el tercer trimestre.

Con todo, fuentes del mercado conocedoras aseguran que la estrategia comercial de CaixaBank AM no sigue los mismos pasos ofensivos que la de Santander AM, que sí está apostando claramente por vender sus fondos internacionales entre inversores institucionales terceros.

Esto es, las entradas récord de la gestora de CaixaBank en Luxemburgo en los últimos meses tendrían carácter "puntual" y podrían no tener continuidad en los meses venideros. Dicho de otra forma, han sido más producto de la casualidad y de forma reactiva a decisiones tomadas por sus grandes clientes.

Otras gestoras españolas con fuerte presencia comercial en Luxemburgo son Mutuactivos (con un volumen de 2.545 millones), Mapfre AM (1.500 millones) o Magallanes Value Investors (1.440 millones).

De March a JPMorgan

También están EDM (del Grupo Mutua, con 750 millones de euros), Cobas (725 millones), March AM (más de 680 millones), Azvalor (580 millones) o Abante (casi 510 millones).

Por ejemplo, March AM está redoblando su apuesta por el Gran Ducado como centro europeo de distribución para sus soluciones de inversión.

Desde el 1 de enero de 2027, Banca March Luxemburgo contará con licencia bancaria propia, y su nueva filial le permitirá desarrollar producto y distribuirlo internacionalmente bajo la normativa europea UCITS. Su primer destino será Portugal, donde ha abierto un centro de negocio en Lisboa.

A nivel general, los fondos internacionales que se distribuyen en España han cosechado entradas netas de dinero de 12.000 millones en el tercer trimestre, y ya acumulan captaciones de 28.000 millones en el conjunto del año. Su volumen bajo gestión total asciende a 430.000 millones de euros dentro de nuestras fronteras.

En el tercer trimestre, BlackRock se ha anotado suscripciones netas superiores a los 1.925 millones, por los casi 1.680 millones de Vanguard y los 1.330 millones de DWS. En cambio, JPMorgan AM sigue lastrado por su paulatino desenganche de la red bancaria de Unicaja, con reembolsos netos de 610 millones en el periodo estival.