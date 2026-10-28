ING estrena su banca privada con 6.000 clientes con más de 500.000 euros de patrimonio

ING quiere ofrecer planes financieros personalizados, espacios exclusivos y productos alternativos respaldados por capacidades globales para captar progresivamente los dos tercios de patrimonios que esos clientes declaran tener fuera de la entidad.

¿Cómo piensa ING atraer a los clientes con patrimonios fuera del banco hacia su nueva banca privada?

El servicio arranca con más de 35 banqueros y planificadores financieros, con el objetivo de tener 40 asesores en 2026, apoyados por más de 120 especialistas del grupo en análisis de mercados y gestión de activos.

¿Quiénes atenderán a los clientes de la nueva banca privada de ING en España?

Ya ocurrido: los clientes disponen de vehículos europeos como Eltif para invertir en activos ilíquidos; podría aumentar su exposición a alternativas y reducir liquidez disponible según la estructura de producto.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes de ING que la banca privada ofrezca acceso a Eltif y mercados privados?

Ha incorporado gestión discrecional de carteras y acceso a mercados privados (capital riesgo, infraestructuras y multiactivos alternativos) además del asesoramiento personalizado, acciones, ETF y fondos que ya ofrecía.

¿Qué servicios nuevos ofrece la banca privada de ING y cómo difieren de su oferta actual?

ING busca captar patrimonios elevados que ya tiene identificados dentro de su base de clientes y aprovechar sinergias globales; parte de 6.000 clientes con más de 500.000 euros y 6.500 millones de euros para escalar negocio en un mercado estratégico.

¿Por qué ING lanza su banca privada en España con 6.000 clientes y 6.500 millones de euros?

La oferta ampliada incluye gestión discrecional de carteras y acceso a mercados privados como capital riesgo e infraestructuras, complementando su catálogo tradicional.

El servicio se estrena en la nueva sede de Madrid y en oficinas de Barcelona, Sabadell, Valencia y Sevilla, con intención de extenderse al resto de su red.

La entidad cuenta con más de 35 banqueros especializados y prevé alcanzar los 40 asesores a finales de 2026, fijándose el objetivo de duplicar sus cifras para 2029.

ING arranca su banca privada en España con 6.000 clientes con más de 500.000 euros de patrimonio y un volumen inicial de 6.500 millones de euros.

ING estrena su banca privada en España al tiempo que su flagship de Colón en Madrid. El banco naranja parte de una posición “sólida” en este segmento con 6.000 clientes con un patrimonio invertido a partir de 500.000 euros.

Esto supone comenzar con un volumen de 6.500 millones de euros, a razón de una media de algo más de un millón de euros por cliente. El grupo ya se plantea doblar cifras tanto a nivel de grupo como a nivel español para 2029, desde el punto de partida del proyecto en 2024.

Cada cliente contará con un plan financiero personalizado y adaptado a sus objetivos. La entidad ha identificado más de 40.000 clientes dentro del banco con 250.000 euros o más que podrían ser atendidos potencialmente por la banca privada.

ING ya cuenta con más de 35 banqueros y planificadores financieros que ofrecen acompañamiento experto en los momentos clave, y su intención es cerrar 2026 con 40 asesores.

Por ahora, la nueva banca privada de ING cuenta con espacios exclusivos en su recién inaugurada flagship de Madrid y en sus oficinas de Barcelona, Sabadell, Valencia y Sevilla. A medida que pase el tiempo, abrirán más espacios exclusivos de banca privada dentro de la red general de 29 oficinas con las que la entidad ya cuenta en España.

Su oferta de inversión ha sido ampliada con dos nuevos servicios: gestión discrecional de carteras y el acceso a mercados privados. En concreto, dentro del segundo segmento, a capital riesgo, infraestructuras y multiactivos alternativos, siempre en formato de asesoramiento y con un Eltif europeo.

Estas soluciones se suman a la oferta ya disponible, que incluye asesoramiento personalizado, más de 7.000 acciones y ETF, fondos de gestoras nacionales e internacionales y planes de pensiones.

“Combinamos tecnología y asesoramiento. No compiten, se complementan”, ha defendido Alfonso Tolcheff, consejero delegado de ING para España y Portugal.

Sus clientes con patrimonios elevados declaran tener dos tercios de su dinero fuera de ING, un negocio externo pero cercano que esperan atraer progresivamente a su nueva banca privada.

La propuesta española se apalanca en las capacidades globales del banco, dado que más de 120 profesionales especializados en análisis de mercados, gestión de activos e inversión apoyan al servicio en los seis mercados en los que opera: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Polonia, Italia y España.

El Grupo ING presta servicios de inversión a 5,3 millones de clientes inversores y cuenta con 321.000 millones de euros en activos bajo gestión y bróker.

“Nuestra propuesta permite que cada cliente elija cómo quiere relacionarse con el banco en cada momento”, ha apuntado Pablo Porres, director general de Banca Privada e Inversión de ING en nuestro país.

“España es un mercado estratégico para ING y uno de los que más contribuyen al crecimiento de nuestra base de clientes inversores”, ha resaltado Anneka Treon, responsable global de Banca Privada, Gestión Patrimonial e Inversiones de ING.

Respecto a su participación del 40% en Singular Bank, pendiente de autorización, Porres ha avanzado que “estamos trabajando con ellos en un modelo de colaboración por necesidades de clientes que ellos pueden cubrir y nosotros no. Pero no es un tema de volumen o patrimonio mínimo, sino de necesidades específicas”, ha dejado claro.