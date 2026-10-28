Criteria entra en Artiso, la startup de los exdirectivos de Mango que lleva la IA al mundo de la moda

El capital se dedicará a acelerar el desarrollo del sistema operativo, ampliar plantilla y acompañar la implantación en clientes, contratando perfiles de moda y tecnología.

Artiso trabaja con grupos de moda y casas de lujo en Europa, Norteamérica y Asia, y tiene clientes como Deichmann, Natura, RW&CO, Penningtons y We Norwegians.

Artiso genera una ficha técnica en unos cuatro minutos, frente a las dos a seis horas que suele llevar el proceso manual.

Artiso centraliza el diseño, la memoria de marca y los datos del PLM con IA agéntica para evitar pérdidas de conocimiento entre temporadas y automatizar fichas técnicas.

Criteria Venture Tech ha liderado la ronda porque Artiso combina IA aplicada al ciclo de vida del producto con un equipo fundacional de exdirectivos de Mango, lo que ofrece potencial de escalado en retail y lujo.

Los fondos obtenidos se destinarán a acelerar el desarrollo de su sistema operativo, ampliar el equipo con perfiles de moda y tecnología, e impulsar su expansión internacional.

La plataforma utiliza IA agéntica para unificar los procesos creativos y de gestión, permitiendo reducir tareas como la generación de fichas técnicas de horas a solo minutos.

La operación ha sido liderada por Criteria Venture Tech y ha contado con la participación de Swanlaab Venture Factory, Bynd Venture Capital y destacados business angels.

Artiso, la startup de inteligencia artificial para el sector de la moda fundada por exdirectivos de Mango, ha cerrado una ronda de financiación presemilla de más de 3 millones de euros.

Artiso, la startup creada por tres exdirectivos de Mango (Sarah Iglesias Hiller, Lucas Pastur y Matthias Brenninkmeijer) que lleva la inteligencia artificial al mundo de la moda, ha cerrado una ronda presemilla de más de 3 millones de euros, íntegramente en capital, liderada por Criteria Venture Tech, el fondo de venture capital enfocado en tecnología de Criteria Capital Risc, el brazo de inversión de CriteriaCaixa.

Swanlaab Venture Factory y Bynd Venture Capital se han sumado a la ronda de financiación, junto a los business angels David Tomás, cofundador de Cyberclick, y Nicolaj Reffstrup, fundador y ex consejero delegado de la danesa Ganni, que invierte a través de Look Up Ventures y aporta a Artiso la experiencia de haber construido una de las marcas de moda contemporánea más influyentes del mundo.

Hoy una colección pasa por la gestión del ciclo de vida del producto (PLM, en inglés), los programas de diseño, el Excel, las carpetas compartidas y el email, y cada temporada parte del conocimiento de la marca se pierde por el camino.

Artiso reúne ese trabajo con IA agéntica y una memoria propia de cada marca, desde la inspiración hasta la campaña. Por ejemplo, genera una ficha técnica en unos cuatro minutos, frente a las dos a seis horas habituales. Un año después de su nacimiento, ya trabaja con grupos de moda y casas de lujo en Europa, Norteamérica y Asia.

Estados Unidos es uno de sus mercados clave, y entre sus clientes actuales hay cadenas como Deichmann, Natura, RW&CO, Penningtons o We Norwegians.

El nuevo capital acelerará el desarrollo del sistema operativo, ampliará la plantilla y permitirá acompañar a cada cliente en la implantación de Artiso en toda su organización.

Para ello, la compañía barcelonesa está contratando perfiles de moda y tecnología, que se sumarán a un equipo que ya reúne técnica de prenda, patronaje, diseño, dirección de arte, motion y data science.

"El próximo capítulo de la moda empieza aquí: un único sistema operativo que conecta el gusto de cada firma y su archivo con el trabajo de sus equipos creativos, para que cada nueva creación lleve consigo toda la riqueza de lo que vino antes. En la era de la IA hay que pensar en grande y moverse rápido, y con Artiso queremos llevar más lejos los límites de lo posible", apunta Sarah Iglesias Hiller, CEO y cofundadora de Artiso.