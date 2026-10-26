No necesitas invertir en un Mac mini para tener OpenClaw, pues hay opciones más seguras y económicas para ejecutar agentes de IA, como un servidor VPS.

¿Por qué hay gente comprando Mac minis para usar la IA? La alternativa que pocos conocen

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Mac mini y los agentes de IA de código abierto como OpenClaw se han popularizado para ejecutar tareas de forma autónoma las 24 horas del día. Instalar agentes de IA en ordenadores personales conlleva riesgos de seguridad como la exposición de archivos privados, errores en la gestión de documentos y vulnerabilidades a 'prompt injection'. Los servidores virtuales privados (VPS), como los que ofrece Hostinger desde 5,49€ al mes, se presentan como una alternativa económica y más segura para aislar el agente del equipo personal. Para operar con seguridad se recomienda limitar los permisos del agente, restringir credenciales, realizar copias de seguridad periódicas y mantener el software actualizado. Preguntas ¿Por qué algunos usuarios compran un Mac mini para ejecutar OpenClaw como agente de IA? Compran un Mac mini para separar físicamente el agente del ordenador de uso habitual y mantenerlo encendido 24/7 sin interferir con el equipo principal. También buscan compatibilidad y control local dentro del ecosistema Apple. ¿Qué riesgos concretos tiene instalar OpenClaw en mi ordenador personal? El agente puede acceder a documentos, fotos y contraseñas si recibe permisos amplios, puede borrar o modificar archivos por error y puede ser manipulado por prompts maliciosos (prompt injection). Estas tres amenazas son las principales citadas. ¿Qué ventajas ofrece un VPS frente a comprar un Mac mini para ejecutar OpenClaw? Un VPS mantiene el agente separado de tus archivos locales, funciona 24 horas sin que tu PC esté encendido y evita la inversión en hardware físico; además facilita despliegues con plantillas y copias de seguridad. ¿Cómo puedo reducir el riesgo si decido ejecutar OpenClaw en un VPS? Limita permisos a lo estrictamente necesario, no compartas credenciales, haz copias de seguridad regulares, mantiene el software actualizado y exige aprobación manual para acciones sensibles. ¿Qué tipo de usuario tiene más sentido que pague un VPS para su agente OpenClaw en vez de usar el ordenador personal? Usuarios que necesitan disponibilidad continua, quieren separar procesos y datos del equipo personal, o buscan una solución económica sin comprar hardware tienen más sentido en un VPS.

¿Te has planteado sumarte a la 'moda' de comprar un Mac mini para tener un agente de IA funcionando 24/7? El compacto de sobremesa de Apple se ha convertido en la primera opción de hardware entre los usuarios que quieren tener un asistente de inteligencia artificial con OpenClaw. Es decir, un agente de IA de código abierto que se instala en un ordenador o en un servidor para ejecutar tareas (organizar archivos, responder correos o WhatsApp, gestionar proyectos de software de forma autónoma…).

Ahora bien, ¿de verdad necesitamos instalar un agente de IA en el mismo ordenador en el que almacenamos información personal, fotos, documentos y contraseñas? Sí, una opción para tener OpenClaw es comprar un equipo dedicado, como un Mac Mini, pero hay otras alternativas —como un servidor virtual— para no tener que invertir en hardware. Y, sobre todo, para que un agente de IA no ponga en riesgo toda la información que almacenamos en nuestro equipo. ¿Conocías esta opción?

Un agente de IA no es como ChatGPT: puede actuar por ti

Agente de IA de Hostinger Hostinger

Vamos a diferenciar un chatbot de un agente de IA. El primero es un chat que responde preguntas, genera textos o resume documentos, como puede ser ChatGPT. En cambio, un asistente de inteligencia artificial realiza tareas más complicadas y, según los permisos que le des, consulta páginas web, organiza archivos, ejecuta comandos, interactúa con las apps conectadas…

Por ejemplo, con OpenClaw puedes pedirle a tu agente de IA que te organice las facturas de todo un año, que las clasifique por meses y las resuma en una hoja de cálculo. El problema es que el agente de IA tiene acceso completo a tus archivos. Y si le das mal una instrucción (no la interpreta bien o sufres un ataque de prompt injection), puede hacer cambios en tus documentos e incluso eliminar facturas por error.

OpenClaw no tiene acceso a tu ordenador por defecto. Sin embargo, los usuarios que lo empiezan a usar quieren que su agente de IA automatice el mayor número de tareas posibles, así que terminan dándole acceso a más recursos de los necesarios. ¿Compensa poner en riesgo información personal a cambio de tener un asistente 24/7?

Qué riesgos tiene instalar un agente de IA en tu ordenador personal

Estos son algunos de los principales riesgos de instalar un agente de IA en tu ordenador personal y concederle todos los permisos:

Exposición de información privada: si le das todos los permisos, el agente puede acceder a documentos, fotos, archivos, contraseñas… Y en realidad no necesita esos permisos para realizar las tareas que le pides. Errores al ejecutar tareas: por ejemplo, si quieres organizar tus archivos y le pides que elimine las fotos duplicadas de una carpeta. El agente puede identificar dos versiones distintas como copias y borrar archivos que querías conservar. Instrucciones maliciosas ocultas: puede que un correo, una web o un documento contengan prompts maliciosos para manipular el comportamiento del agente de IA. Es decir, que el modelo podría ignorar las instrucciones originales y utilizar tu información de forma ilícita o maliciosa, lo que se conoce como prompt injection. De hecho, OpenClaw advierte de este riesgo cuando el agente procesa contenido externo y tiene permiso para ejecutar acciones.

¿Significa entonces que es mejor no tener un agente de IA instalado en el ordenador? Para nada. El 'truco' está en hacerlo bien, decidir dónde ejecutas un asistente de inteligencia artificial y limitar lo que puede hacer y a qué archivos accede.

¿Dónde instalar un agente de IA? 3 alternativas y cuál es mejor

Hay tres opciones para tener tu propio agente de IA funcionando, y unas entrañan más riesgos que otras. Las dos primeras ya las conocemos: experimentar con OpenClaw en tu ordenador personal o invertir en un ordenador dedicado —como el Mac Mini— para separar el agente del equipo que utilizas habitualmente.

Opción Ventajas Inconvenientes Para quién tiene sentido Ordenador personal No necesitas comprar otro dispositivo y aprovechas el que ya tienes Comparte entorno con documentos, sesiones y cuentas personales; también depende de que el equipo esté encendido y conectado Quien quiere experimentar y puede limitar los permisos Mac mini u ordenador dedicado Separa físicamente el agente del ordenador de uso habitual y permite mantenerlo funcionando en casa Necesitas hacer una inversión inicial, consumo eléctrico y mantener el equipo y el software Control local, funciones específicas del ecosistema Apple o prefiere tener el hardware en casa VPS o servidor virtual Funciona en infraestructura remota, evita comprar hardware y sigue disponible aunque el ordenador esté apagado Gestionar correctamente accesos, permisos y actualizaciones; el uso de modelos externos puede implicar costes adicionales Disponibilidad continua y mantener el agente separado de su equipo personal

¿Y la tercera opción? Instalar OpenClaw en un servidor virtual privado (VPS) para tener tu agente de IA funcionando las 24 horas sin necesidad de tener el ordenador encendido. Hostinger ofrece servidores VPS desde los que puedes ejecutar agentes, como OpenClaw, sin asumir riesgos en tu ordenador personal ni comprar un Mac mini. Y con planes que comienzan en 5,49€ al mes.

Cómo ejecutar OpenClaw en un VPS de Hostinger sin complicarte con la instalación

Agente de IA de Hostinger Hostinger

Un VPS (o servidor virtual privado) es un entorno informático alojado en un servidor físico remoto. Algo así como un 'ordenador' al que accedes en remoto, con recursos asignados para ejecutar aplicaciones y sin necesidad de tenerlo en casa.

¿Y cuáles son sus ventajas para tener un agente de IA? Principalmente, hay dos: el asistente funciona en un entorno distinto a tu ordenador personal, por lo que puedes separar archivos y procesos; y funciona 24 horas aunque tu portátil esté apagado.

En el caso de Hostinger, proporciona una plantilla de OpenClaw para desplegar la aplicación en un solo clic. El VPS incluye herramientas como un administrador de Docker, acceso a los registros del contenedor, actualizaciones en un clic y copias de seguridad automáticas y gratuitas todas las semanas.

Ahora mismo, sus planes VPS para OpenClaw tienen descuentos de hasta el 69%, y el KVM 1 comienza en 5,49€ al mes. Sin embargo, el más vendido es el KVM 2 (7,79€ al mes), con 2 núcleos de vCPU, 8 GB de RAM, 100 GB de espacio en disco NVMe y 8 TB de ancho de banda. Es el más equilibrado en cuanto a consumo de recursos para lo que necesita OpenClaw.

Eso sí, un servidor virtual privado evita que el agente de IA acceda a los archivos de un ordenador personal, pero tienes que saber que si conectas OpenClaw al correo, a WhatsApp o a cualquier otra cuenta, también podrá actuar desde ellas según los permisos que le des. Así que igualmente necesitas controlar lo que puede hacer (y lo que no) y configurar medidas de protección.

5 consejos para utilizar agentes de IA de forma segura

¿Prefieres ejecutar tu agente de IA con un VPS de Hostinger? Elijas la opción que elijas para tener un asistente funcionando 24 horas, toma nota de estos consejos para reducir al máximo el riesgo:

Limita los permisos: permite que acceda solo a los archivos, servicios o herramientas que sean necesarios. Y si le vas a pedir que organice carpetas o fotos, no le des permiso para borrar documentos. No compartas credenciales: en vez de conectar todas tus cuentas personales, utiliza permisos concretos y restringe los accesos. Haz copias de seguridad: sobre todo, si le das permiso al agente de IA para que modifique o elimine documentos. Mantén actualizado el software: es importante que el agente esté ejecutándose y también el ordenador o VPS que estés utilizando. Supervisa las acciones importantes: configura el agente de IA para que tengas que aprobar manualmente o confirmar las acciones más 'sensibles'.

Si pensabas que comprarte un Mac mini era la única opción para tener un agente de IA con OpenClaw, te equivocas. Es una de las alternativas, sí, pero no es necesario invertir en hardware ni tampoco dejar que tu agente campe a sus anchas entre los archivos de tu ordenador. La opción del VPS de Hostinger es la más segura y económica de las tres para desplegar OpenClaw en un servidor remoto, con planes que comienzan en 5,49€ al mes y una instalación mucho más sencilla de lo que crees.

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