Seaya lanza su fondo Nova de 'scaleups' europeas con 600 millones del FEI o el Santander

La apertura en Londres refuerza la presencia de Seaya en mercados tecnológicos clave y facilita la identificación y el seguimiento de scaleups europeas con ambición global, además de apoyar la captación de inversores internacionales.

Seaya Nova estará liderado por Beatriz González, fundadora de Seaya, y Vinoth Jayakumar, nuevo managing partner con más de una década en growth en Europa y participaciones en empresas como Revolut, Wise, Thought Machine e ICEYE.

Nova invertirá en rondas series B a D de empresas tecnológicas europeas con modelo probado y ambición internacional, aportando entre 20 y 50 millones de euros por compañía y liderando o coliderando las rondas.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) actúa como inversor ancla con un compromiso de 300 millones a través de la iniciativa ETCI, y Banco Santander figura entre los inversores institucionales y corporativos que completan la otra mitad del cierre.

¿Qué papel desempeñan el FEI y el Banco Santander en el primer cierre de Nova?

Seaya ha lanzado Nova para acompañar a scaleups europeas en las fases de growth y ayudarles a alcanzar liderazgo global, canalizando capital mayor y más temprano. El fondo aspira a levantar entorno a 1.000 millones y ya cerró 600 millones en seis meses.

El fondo estará liderado por Beatriz González y Vinoth Jayakumar, y la firma abrirá una nueva oficina en Londres para reforzar su presencia internacional.

El vehículo invertirá entre 20 y 50 millones de euros por compañía en rondas de financiación series B a D para impulsar líderes tecnológicos desde Europa.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) actúa como inversor ancla con 300 millones, acompañado por el Banco Santander y otros inversores institucionales.

Seaya lanza Nova, un fondo de 'scaleups' europeas con un primer cierre de 600 millones de euros y el objetivo de alcanzar los 1.000 millones.

Seaya lanza su tercer vehículo de inversión, un megafondo de scaleups europeas bautizado como Nova que aspira a levantar del entorno de 1.000 millones de euros -como hace tiempo deslizó el Banco Europeo de Inversiones (BEI)- y que en un tiempo récord de tan sólo seis meses ha logrado hacer un primer cierre con 600 millones.

Se trata de un fondo de growth que cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a través de la iniciativa European Tech Champions Initiative (ETCI), quien ya le comprometió 300 millones de euros como inversor ancla.

La otra mitad del capital comprometido procede de diversos inversores institucionales, family offices y corporaciones, entre ellas el Banco Santander, tal y como confirman fuentes del mercado. Santander es accionista de la gestora que lidera Beatriz González, de la que adquirió una participación de más del 30%.

El fondo invertirá entre 20 y 50 millones de euros por compañía, liderando o coliderando rondas de financiación series B a D de empresas tecnológicas europeas con modelos de negocio probados y ambición internacional.

Así, el fondo aspira a contribuir al desarrollo de la próxima generación de líderes tecnológicos globales, apoyando su ambición de alcanzar una posición de liderazgo global desde Europa.

Seaya Nova estará liderado por Beatriz González, fundadora de Seaya, y Vinoth Jayakumar, que se incorpora como managing partner tras más de una década de experiencia en inversión de crecimiento en Europa, durante la que ha respaldado a compañías como Revolut, Wise, Thought Machine o ICEYE.

Además, como parte de esta nueva etapa de crecimiento internacional, Seaya abrirá una nueva oficina en Londres, que se suma a su sede en Madrid y refuerza la presencia de la firma en los principales mercados tecnológicos europeos.

La IA, clave

"Seaya Nova representa la evolución natural de lo que hemos construido durante los últimos trece años. Comenzamos apoyando a emprendedores en sus primeras etapas [con Seaya Ventures], ampliamos nuestra actividad con una estrategia de inversión sostenible a través de Seaya Andromeda y ahora podemos acompañar a las mejores compañías europeas hasta alcanzar el liderazgo global", repasa González.

"Europa ya es capaz de crear compañías que pueden liderar sus sectores a escala global. La cuestión ya no es si podemos crearlas aquí, sino si podemos hacerlas crecer desde Europa. La inteligencia artificial está acortando el camino desde que una empresa encuentra su encaje en el mercado hasta que alcanza el liderazgo en su categoría, y el capital que determina quién consigue imponerse se necesita antes y en mayores cantidades", añade Jayakumar.

Con este tercer fondo, Seaya pasará a gestionar 1.200 millones de euros en activos a través de sus tres vehículos.

El otro megafondo de tecnología y clima respaldado por el FEI-BEI es Kembara, de Mundi, la gestora de Javier Santiso, que también fijó su primer cierre en los 600 millones para intentar levantar 1.250 millones de euros. En su caso, CriteriaCaixa y el CDTI también lo han apoyado.