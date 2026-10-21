Tusquets reduce su peso en Trea al 49% para que Antonio Muñoz tenga un 25% y otros directivos y gestores el otro 25%

La gestora administra cerca de 11.000 millones de euros en activos, siendo Cajamar y Banco Mediolanum sus principales clientes institucionales.

Con esta operación, aproximadamente la mitad de la plantilla accede al accionariado, adoptando un modelo de 'partnership' anglosajón para alinear intereses.

Antonio Muñoz-Suñe pasa a controlar el 25% del capital, mientras que el 25% restante se distribuye entre otros 14 directivos y profesionales de la gestora.

Carlos Tusquets reduce su participación en Trea Asset Management por debajo del 50%, manteniendo algo más del 49% tras un proceso de 'management buy-out'.

El nuevo reparto accionarial de Trea Asset Management para dar mayor protagonismo a los ejecutivos y empleados de la gestora conlleva que su fundador y presidente ejecutivo, Carlos Tusquets, reduzca su peso por debajo del 50%.

Hasta hace unos meses, Tusquets controlaba el 88%; el director general y de Inversiones, Antonio Muñoz-Suñe, tenía un 10%, y el resto estaba en pocas manos, entre ellas las de Ramón Cardil, director corporativo de la firma.

Pero, este verano, el equipo directivo de Trea tomó el control de la gestora tras completar con éxito un proceso de management buy-out (MBO).

Así, y según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes financieras, Tusquets posee ahora algo más del 49%, pero ya menos de la mitad; Muñoz-Suñe en torno a un 25%, y otros directivos y gestores de la casa -entre ellos, el propio Cardil- el otro 25%.

En este tercer y último grupo de accionistas, se incluyen hasta 14 profesionales de Trea AM, lo que supone que, aproximadamente, la mitad de la plantilla de la gestora catalana tenga acciones de la misma.

Por tanto, los contrapesos en Trea AM estarán más equilibrados y diversificados. Los directivos de la entidad y gestores de los fondos tendrán más voz en el proceso de toma de decisiones y, además, recibirán más dividendos del beneficio que genera la compañía, cuyo volumen de activos bajo gestión ronda los 11.000 millones de euros.

Sus principales clientes tienen carácter institucional y son Cajamar y Banco Mediolanum.

Este es el modelo de partnership anglosajón que siguen muchas boutiques profesionales independientes en Reino Unido, Estados Unidos o el resto de Europa.

Con todo, Tusquets continúa siendo presidente ejecutivo de Trea y mantiene su ascendencia diaria dentro de la gestora, aunque en adelante tendrá que consensuar los próximos pasos de la hoja de ruta de la entidad con Muñoz-Suñe, Cardil y otros ejecutivos como Ricardo Gil, Ascensión Gómez, Xavi Brun, Pol Tusquets, Gonzalo Cuadrado, Juan Luis Martín, Ricardo López, Amparo Nieto, Daniel Zaplana o Pablo Castets.

Como comunicó la propia Trea AM en julio, la transacción busca "potenciar el alineamiento de intereses entre la propiedad de la gestora y la gestión diaria de la compañía".

Con esta nueva estructura de control, "los propios profesionales que operan el negocio liderarán de forma directa tanto la estrategia corporativa como el desarrollo a largo plazo del proyecto empresarial".