Azvalor entra a gestionar un fondo de Orienta junto a otras boutiques europeas

El fondo Acurio European Managers administra ms de 67 millones de euros en acciones europeas con capitalizacin flexible, de los cuales Azvalor gestionar entre 15 y 20 millones.

Junto a Azvalor, el resto de los mandatos del fondo han sido adjudicados a las boutiques europeas Aberforth Partners, Aecus Partners y Trigon Asset Management.

El fondo ha reformulado su diseo desde una estructura de fondo de fondos hacia un modelo por mandatos para lograr mayor flexibilidad y reducir costes.

Azvalor ha obtenido un mandato de gestión para el fondo Acurio European Managers, administrado por Orienta Wealth, filial de Grupo Mutua Madrilea.

Azvalor amplía su base de clientes institucionales. La gestora value capitaneada por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad ha conseguido un mandato del fondo Acurio European Managers, que está gestionado por Orienta Wealth, una de las filiales de gestión patrimonial del Grupo Mutua Madrileña.

El fondo, que administra más de 67 millones de euros y sube este año un 10% tras haber ganado un 7,5% el ejercicio pasado, invierte en acciones europeas con capitalización flexible.

Hasta ahora, funcionaba como un fondo de fondos, pero Orienta ha reformulado su diseño hacia un fondo por mandatos y ha dado uno de ellos a Azvalor.

Los otros mandatos de la cartera han ido a parar a otras tres boutiques europeas: Aberforth Partners, gestora escocesa especializada en pequeñas cotizadas británicas; Aecus Partners, firma francesa con foco en renta variable europea y global; y Trigon Asset Management, gestora estonia cuyo enfoque son las cotizadas de la Europa emergente.

Por tanto, Azvalor se llevará un pellizco de entre 15 y 20 millones, aproximadamente.

"En Orienta Wealth llevamos años seleccionando gestores para nuestros clientes. Es una parte esencial de nuestra propuesta de valor. Ya contamos con una experiencia muy positiva con este modelo en nuestro fondo Acimut North American Managers, donde estructuramos cuatro mandatos con gestores americanos especializados", explican desde la firma de banca privada.

En ese caso, los seleccionados fueron Donald Smith & Co, Ranger Investment Management, Conestoga Capital Advisors y DF Dent and Company.

"A partir de esa experiencia, hemos trasladado el modelo a Acurio European Managers. Se trata de una evolución natural del fondo. Llevamos años trabajando con estos cuatro gestores y hemos construido con ellos una relación estrecha y de confianza", añaden desde Orienta Wealth.

Según la filial de Mutua, "el modelo de mandatos, frente a la estructura fondo de fondos, nos otorga una mayor flexibilidad en la gestión, nos permite acceder directamente a estrategias exclusivas, desarrolladas específicamente para esos mandatos, y hacerlo con una estructura de costes más eficiente".

En el caso de Azvalor, cerró el primer semestre con 4.800 millones de euros en activos gestionados tras registrar entradas netas de 460 millones. En 2022, se hizo con el mandato del plan de pensiones de empleo de los trabajadores de Amadeus en España.

Su buque insignia, el Azvalor Internacional, se dispara casi un 31% en 2026 después de haberse revalorizado un 19,5% el año anterior. Su cartera contiene cerca de un 40% de exposición al sector de la energía, y más de un 20% en materiales básicos.