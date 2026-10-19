La plataforma de A&G y Aurica en EEUU acomete sus dos primeras compras: Harbor Education Group y Deerfield

El objetivo final de la plataforma es alcanzar los 100 millones de dólares para coinvertir en pymes estadounidenses con alto potencial de crecimiento.

Ha destinado 5 millones de dólares a Harbor Education Group, operador de colegios para niños con autismo severo, junto a Excolere Equity Partners.

La joint venture Alisios Global Coinvestments, creada por A&G y Aurica, inicia su actividad en EE.UU. con la inversión de 9 millones de dólares en sus dos primeras operaciones.

La joint venture que el banco privado A&G y la gestora de capital riesgo Aurica formaron a comienzos de 2025 para coinvertir unos 100 millones de dólares (casi 90 millones de euros) en pymes de Estados Unidos echa a andar.

La plataforma de coinversión, bautizada como Alisios Global Coinvestments, ya ha acometido sus dos primeras operaciones. Ha entrado en el capital de Harbor Education Group con un ticket de 5 millones de dólares, y en Deerfield con una inversión de 4 millones.

En total, 9 millones de dólares desplegados (la décima parte de lo presupuestado) a través de una plataforma que se encuentra actualmente en pleno proceso de fundraising, con el objetivo de alcanzar los 100 millones en compromisos totales, y que mantiene un "sólido" pipeline de nuevas oportunidades de coinversión en EEUU, según sus promotores.

Harbor Education Group es un operador de colegios especializados en la atención a niños con autismo severo en el noreste del país. Alisios ha realizado la inversión junto a Excolere Equity Partners, gestora especializada en el sector educativo.

Mientras que Deerfield es una agencia de marketing y comunicación especializada en la industria farmacéutica y biotecnológica a lo largo del ciclo de desarrollo y comercialización de sus medicamentos. En su caso, ha coinvertido junto a Martis Capital, gestor especializado en inversiones en el sector salud.

Gracias a la experiencia del equipo -coordinado por Iván Plaza, socio de Aurica Capital, y David Núñez, por parte de A&G Global Investors- y a su red de relaciones con gestoras norteamericanas, Alisios analiza alrededor de 250 oportunidades de coinversión al año, de las que, aproximadamente, un 1% termina materializándose en inversión.

Su estrategia prioriza la inversión directa como en estos dos casos, aunque contempla también, en menor medida, la inversión en fondos especializados en lower mid-market como vía para ampliar la diversificación de la cartera.

Fuertes crecimientos

"Harbor Education Group y Deerfield son un buen ejemplo de lo que buscamos en Alisios: compañías líderes en sus nichos, que operan en mercados con tendencias de crecimiento estructurales, cuentan con modelos de negocio recurrentes y una elevada generación de caja, y presentan importantes oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico", señalan desde Alisios.

Harbor cuenta con más de 350 alumnos matriculados y presta servicio a más de 65 distritos escolares. Actualmente, tiene registrados a más de 100 alumnos en lista de espera y se beneficia de la elevada recurrencia asociada a los largos periodos de permanencia de los estudiantes. En 2025, alcanzó unas ventas de 50,7 millones de dólares y un ebitda de 15 millones. Para 2026, la compañía prevé incrementar sus ventas orgánicamente un 45%.

Por su parte, Deerfield cuenta con más de 130 clientes, mantiene una relación media de, aproximadamente, siete años con sus clientes y está especializada, entre otras áreas, en el marketing dirigido a profesionales sanitarios. En 2025, tuvo una facturación de 69,8 millones y un ebitda de 23,2 millones, y para 2026 prevé un crecimiento orgánico superior al 15%.

Su estrategia contempla también el crecimiento inorgánico y mantiene conversaciones avanzadas con cinco potenciales adquisiciones complementarias.