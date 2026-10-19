La plataforma de A&G y Aurica en EEUU acomete sus dos primeras compras: Harbor Education Group y Deerfield
Alisios despliega 9 de los 100 millones de dólares que aspira a levantar.
La inversión en Harbor ha sido junto a Excolere Equity Partners, y en Deerfield se ha entrado de la mano de Martis Capital.
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La joint venture Alisios Global Coinvestments, creada por A&G y Aurica, inicia su actividad en EE.UU. con la inversión de 9 millones de dólares en sus dos primeras operaciones.
Ha destinado 5 millones de dólares a Harbor Education Group, operador de colegios para niños con autismo severo, junto a Excolere Equity Partners.
Ha invertido 4 millones de dólares en Deerfield, agencia de marketing farmacéutico y biotecnológico, junto al gestor especializado Martis Capital.
El objetivo final de la plataforma es alcanzar los 100 millones de dólares para coinvertir en pymes estadounidenses con alto potencial de crecimiento.
La joint venture que el banco privado A&G y la gestora de capital riesgo Aurica formaron a comienzos de 2025 para coinvertir unos 100 millones de dólares (casi 90 millones de euros) en pymes de Estados Unidos echa a andar.
La plataforma de coinversión, bautizada como Alisios Global Coinvestments, ya ha acometido sus dos primeras operaciones. Ha entrado en el capital de Harbor Education Group con un ticket de 5 millones de dólares, y en Deerfield con una inversión de 4 millones.
En total, 9 millones de dólares desplegados (la décima parte de lo presupuestado) a través de una plataforma que se encuentra actualmente en pleno proceso de fundraising, con el objetivo de alcanzar los 100 millones en compromisos totales, y que mantiene un "sólido" pipeline de nuevas oportunidades de coinversión en EEUU, según sus promotores.
Harbor Education Group es un operador de colegios especializados en la atención a niños con autismo severo en el noreste del país. Alisios ha realizado la inversión junto a Excolere Equity Partners, gestora especializada en el sector educativo.
Mientras que Deerfield es una agencia de marketing y comunicación especializada en la industria farmacéutica y biotecnológica a lo largo del ciclo de desarrollo y comercialización de sus medicamentos. En su caso, ha coinvertido junto a Martis Capital, gestor especializado en inversiones en el sector salud.
Gracias a la experiencia del equipo -coordinado por Iván Plaza, socio de Aurica Capital, y David Núñez, por parte de A&G Global Investors- y a su red de relaciones con gestoras norteamericanas, Alisios analiza alrededor de 250 oportunidades de coinversión al año, de las que, aproximadamente, un 1% termina materializándose en inversión.
Su estrategia prioriza la inversión directa como en estos dos casos, aunque contempla también, en menor medida, la inversión en fondos especializados en lower mid-market como vía para ampliar la diversificación de la cartera.
Fuertes crecimientos
"Harbor Education Group y Deerfield son un buen ejemplo de lo que buscamos en Alisios: compañías líderes en sus nichos, que operan en mercados con tendencias de crecimiento estructurales, cuentan con modelos de negocio recurrentes y una elevada generación de caja, y presentan importantes oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico", señalan desde Alisios.
Harbor cuenta con más de 350 alumnos matriculados y presta servicio a más de 65 distritos escolares. Actualmente, tiene registrados a más de 100 alumnos en lista de espera y se beneficia de la elevada recurrencia asociada a los largos periodos de permanencia de los estudiantes. En 2025, alcanzó unas ventas de 50,7 millones de dólares y un ebitda de 15 millones. Para 2026, la compañía prevé incrementar sus ventas orgánicamente un 45%.
Por su parte, Deerfield cuenta con más de 130 clientes, mantiene una relación media de, aproximadamente, siete años con sus clientes y está especializada, entre otras áreas, en el marketing dirigido a profesionales sanitarios. En 2025, tuvo una facturación de 69,8 millones y un ebitda de 23,2 millones, y para 2026 prevé un crecimiento orgánico superior al 15%.
Su estrategia contempla también el crecimiento inorgánico y mantiene conversaciones avanzadas con cinco potenciales adquisiciones complementarias.