Si vas a cambiar de compañía y no te cuadra la factura de cierre, revisa las fechas de facturación, los kWh consumidos, descuentos y cualquier posible regularización.

Cómo leer la factura de la luz para detectar en qué estás gastando de más

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LO ESENCIAL Las claves La factura de cierre es la liquidación final tras cambiar de compañía o finalizar el contrato de luz, y su importe puede variar por contar con un periodo de días inusual. Las diferencias en el importe suelen deberse a la regularización de lecturas estimadas pasadas o al cobro de servicios adicionales y mantenimientos pendientes. Para verificar que el recibo es correcto, se deben revisar el rango de fechas, la lectura del contador, los kWh consumidos, la potencia facturada y los descuentos aplicados. Es posible reclamar a la comercializadora si se detectan cobros posteriores a la baja, errores en la lectura, precios distintos a la tarifa contratada o servicios ya cancelados.

¿Te acabas de cambiar de compañía eléctrica y la última factura que has recibido no te cuadra? Es más cara o más barata de lo habitual, aparecen conceptos que no te resultan familiares… Una factura de cierre es la liquidación final de tu contrato de electricidad cuando cambias de compañía o finaliza el suministro con tu comercializadora. Si el importe no coincide con lo que pagas habitualmente, suele deberse a un período de facturación diferente, a ajustes de lecturas estimadas anteriormente o al cobro de servicios adicionales que estaban pendientes.

Los tres motivos principales por los que puede variar una factura de cierre son:

Días facturados inusuales : el último período puede ser más corto o más largo de lo habitual dependiendo de la fecha en la que se haga efectivo el cambio de compañía.

: el último período puede ser más corto o más largo de lo habitual dependiendo de la fecha en la que se haga efectivo el cambio de compañía. Regularizaciones de lecturas estimadas : si alguna factura anterior se calculó con una lectura estimada, la factura de cierre puede ajustar la diferencia cuando se dispone del consumo real.

: si alguna factura anterior se calculó con una lectura estimada, la factura de cierre puede ajustar la diferencia cuando se dispone del consumo real. Cierre de servicios adicionales: pueden aparecer importes pendientes relacionados con servicios de mantenimiento u otros productos asociados al contrato.

Si aun así hay algo que no te encaja, conviene revisar las fechas de facturación, las lecturas del contador, los kWh consumidos, los descuentos aplicados y el precio del suministro. Con Iberdrola puedes consultar tus facturas online y comparar el último recibo con los anteriores para detectar fácilmente cualquier diferencia. A continuación, te contamos cómo leer la factura de la luz y qué comprobaciones deberías hacer antes de dar por correcto el importe final.

He cambiado de compañía: ¿qué debería aparecer en la última factura?

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La factura de cierre, como su nombre indica, recoge la liquidación del suministro con la comercializadora con la que acabas de dar de baja la luz. Y por eso mismo es probable que el período de facturación no coincida con lo que suele ser habitual. Por ejemplo, si has realizado el cambio de compañía a mitad de mes, este último recibo abarca menos días de suministro.

Compara siempre la fecha final del periodo facturado con la fecha efectiva del cambio y revisa las lecturas del contador. A veces, la factura puede utilizar una lectura estimada, y eso dará lugar a una regularización en la factura de cierre cuando la comercializadora disponga del dato de consumo real.

Por último, comprueba si aparecen cargos o servicios extra. Además del coste fijo habitual en la factura de la luz y la energía consumida, esta última factura también puede incluir regularizaciones, cargos o cualquier otro servicio pendiente de pago. No cometas el error de comparar directamente el importe final de esta última factura con un recibo anterior, porque hay muchos aspectos que varían.

Comprueba estos datos en tu factura de cierre

Estos son los datos que sí o sí debes comparar en tu factura de cierre para saber si es correcta e identificar posibles errores:

Fecha de inicio y de fin del período de facturación.

Lectura inicial y final, y si se trata de una lectura real o estimada.

Consumo en kWh, comparándolo con tu consumo habitual para el total de días facturados.

Si el precio de la energía coincide con lo que pagas habitualmente según tu tarifa.

Que el coste fijo correspondiente a la potencia contratada corresponda con los días del período de facturación.

Te han aplicado correctamente los descuentos vinculados a tu contrato.

Posibles regularizaciones y saldo pendiente de servicios extra o de facturas anteriores.

Hay variaciones con respecto a las facturas anteriores que son totalmente normales. Por ejemplo, si quedaba pendiente alguna regularización de facturas anteriores que estuvieran calculadas por el coste estimado y no el real (puede ser a tu favor o no). Igual que servicios extra que abones de forma mensual y ahora te toque pagar el importe restante por la finalización del contrato.

¿Cómo identificar el problema en tu factura?

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Los problemas más habituales en las facturas de cierre están relacionados con una fecha de liquidación más amplia de lo que corresponde o errores en la lectura. Estos son los principales problemas que te puedes encontrar y la causa:

Dato ¿Qué comparar? Posible incidencia Fechas Periodo facturado y fecha efectiva del cambio Consumo posterior al cambio o periodo que necesita aclaración Lecturas Lectura de la factura y contador Lectura incorrecta o regularización de una estimación anterior Consumo kWh y días facturados Aumento real del consumo o periodo más largo Precio Condiciones del contrato anterior Precio o descuento que no coincide con lo contratado Potencia kW contratados y días facturados Coste fijo superior al necesario Servicios Servicios contratados y fecha de baja Cobro de un servicio que ya se había cancelado Regularizaciones Facturas y lecturas anteriores Ajuste que no está bien explicado

¿Cuándo reclamar una factura de cierre?

Que la última factura de tu comercializadora sea diferente no significa que sea incorrecta. Si después de revisar todos los aspectos anteriores hay algo que sigue sin cuadrarte, reclama el recibo a tu compañía de la luz para que aclare o rectifique el importe final.

Reclama esta factura si detectas un consumo correspondiente a una fecha posterior al cambio de comercializadora, si la lectura no coincide con el contador, el precio del kWh es diferente a lo que tenías contratado o te siguen cobrando por un servicio que ya has dado de baja.

En este caso, vas a necesitar la factura de cierre, la anterior, una fotografía del contador que coincida con el cambio de compañía y documentos o contratos en los que aparezca la fecha en la que se hizo efectiva la baja con una comercializadora y el alta con la otra.

Si sabes dónde mirar, solo tienes que comprobar las fechas, las lecturas, los kWh consumidos, el precio aplicado y cualquier concepto o servicio extra para entender el precio a pagar en esa factura de cierre. Con Iberdrola puedes consultar y descargar en cualquier momento tus facturas online, así como resolver dudas si hay algo que no te cuadra.

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