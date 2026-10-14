Panza Capital concentra la mitad de su cartera en construcción, pero evita exponerse a España

Consideran que la demanda de vivienda sigue intacta y que el sector ofrece más seguridad y menos riesgos que áreas como la inteligencia artificial.

Su presidente, Beltrán de la Lastra, justifica no invertir en España por la alta dependencia de las constructoras del presupuesto público y la regulación.

La gestora centra sus posiciones en Reino Unido, el norte de Europa y Estados Unidos, excluyendo por completo a España.

Panza Capital ha elevado su inversión en la construcción hasta concentrar la mitad de su cartera actual.

Panza Capital eleva su apuesta acérrima por el sector de la construcción a la mitad de la cartera actual. Así lo ha confirmado Beltrán de la Lastra, presidente y director de Inversiones de la gestora española. El foco en la construcción se expande por diferentes subsectores relacionados y geografías, sobre todo Reino Unido, norte de Europa y Estados Unidos.

Pero, en cambio, excluye a España pese al gran problema de vivienda que hay en nuestro país y que una de las recetas más repetidas por los políticos de diferentes partidos es construir nuevas viviendas.

"No sabemos cuándo se recuperará la construcción, pero nos da margen de seguridad de sobra. Tenemos una cartera diversificada en el sector por modelos de negocio y geografías, y estamos extraordinariamente protegidos por las valoraciones bajas y sus fuertes balances", ha defendido De la Lastra en la presentación de la carta trimestral a inversores.

En su opinión, se trata de "una posición muy incómoda, pero que paga o esperamos que pague mucho". De hecho, como ha avanzado el jefe de Panza, su posición máxima en construcción está aún "muy lejos de donde estamos ahora", por lo que "podríamos seguir añadiendo peso de forma diversificada y prudente".

Entre sus principales posiciones en construcción, destacan acciones como Berkeley Group, Bellway, Morgan Sindall, D.R. Horton, Pulte, NVR, Lennar, Forterra, Ibstock, Geberit o Rockwool. Pertenecen a subsectores como promotoras de vivienda, construcción y regeneración urbana, y productos y materiales de construcción.

Su tesis es que las hipotecas caras retrasan la compra de una casa, pero que la necesidad de vivienda sigue intacta. "Quien hoy aplaza la compra seguirá necesitando una casa mañana. La demanda se acumula".

El déficit viene de lejos. En los 18 años anteriores a 2008, EEUU construyó 27 millones de viviendas para una población de 300 millones. En los 18 años siguientes a la gran crisis financiera mundial, construyó 7 millones menos de casas, mientras la población crecía hasta los 340 millones.

Mientras que Reino Unido construye 140.000 casas al año frente a las 200.000 de media a largo plazo.

Comparativamente, la construcción es para Panza una posición "con muchos menos riesgos que, por ejemplo, la inteligencia artificial, una de las áreas más sobrevaloradas del mercado".

Sin España

De hecho, ha incidido, en sectores económicos en la mirilla de los inversores como banca y defensa "no lo haríamos jamás". "La construcción es un sector muy particular, mientras que bancos y defensa están regulados o dependen mucho del BOE y Presupuestos para su negocio. Y eso nos gusta menos. En la construcción, el origen de estrés negativo es muy entendible, es un bien de primera necesidad y el producto no se destruye", ha argumentado el gestor.

Y, aun siendo un bien de primera necesidad y habida cuenta de las manifestaciones y acampadas vividas en España en las últimas semanas exigiendo que se cumpla tal derecho a raíz del desahucio de Maricarmen y el trámite en la Diputación Permanente de los dos decretos que llevan su nombre, en nuestro país Panza Capital no ve oportunidades de inversión.

Si bien De la Lastra ha reivindicado que "en España faltan más casas, no más leyes", el gestor ha matizado que "muchas de las constructoras que hay en España están muy vinculadas a las infraestructuras y no tanto a viviendas, dependen del presupuesto público y tienen más tolerancia a la deuda que la que tenemos nosotros en nuestra cartera por filosofía". De ahí que no haya posiciones españolas en cartera, tampoco en construcción.