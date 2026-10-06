Unicaja culmina la integración de Unicorp y refuerza sus servicios de inversión

La operación se alinea con el plan estratégico 2025-2027, centrado en impulsar segmentos de mayor valor como banca privada y personal.

Unicaja AM incorpora las capacidades de inversión de la sociedad y refuerza la gestión de carteras modelo y la selección de fondos internacionales.

El negocio de banca privada de Unicorp pasa a Unicaja Banca Privada, con presencia específica en 23 localidades y más de cien gestores.

Unicaja culmina la integración de Unicorp Patrimonio para coordinar y especializar sus servicios de inversión.

Unicaja ha culminado la integración de Unicorp Patrimonio, sociedad de valores del grupo, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más coordinado y especializado para la prestación de sus servicios de inversión.

Así, el negocio de banca privada de Unicorp Patrimonio se integra en el banco y la atención a sus clientes pasa a prestarse a través de Unicaja Banca Privada.

Unicaja Banca Privada cuenta con una red de centros y oficinas de atención específica en 23 localidades y más de un centenar de gestores especializados, con el apoyo de la red de oficinas de Unicaja.

En tanto que Unicaja AM incorpora las capacidades técnicas de inversión de la sociedad y refuerza la gestión de carteras modelo y la selección de fondos internacionales.

La operación se enmarca en el plan estratégico 2025-2027 de Unicaja, que apuesta por la transformación del negocio y la potenciación de los segmentos de mayor valor, entre ellos banca privada y banca personal.

La integración llega pocos días después de que el presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, anunciara que no renovará su mandato de tres años cuando finalice el próximo abril de 2027, tras la junta general de accionistas de la entidad andaluza.