Sabadell Urquijo crea una unidad de fondos alternativos para desarrollar nuevos productos junto a BS Capital

Amundi ha nombrado a Pierre-Adrien Domon como nuevo CEO de Sabadell Asset Management, en sustitución de Alexandre Lefebvre.

En Sabadell Urquijo coexistirán tres direcciones de inversión: Multiactivos, Carteras de Fondos y Gestión Alternativa.

Javier Reguart, procedente de Actyus Private Equity (Andbank), será el nuevo director de Activos Alternativos en Urquijo Gestión.

Sabadell Urquijo ha creado una unidad de fondos alternativos para desarrollar nuevos productos junto a BS Capital.

Sabadell Urquijo, la banca privada de Banco Sabadell, refuerza sus capacidades en los activos alternativos en plena ofensiva de la banca y otras entidades financieras por los fondos de activos privados o no cotizados.

Su gestora, Urquijo Gestión, ha fichado en Actyus Private Equity (Andbank) a Javier Reguart como director de Activos Alternativos. Reguart dependerá de Jaime Hoyos, el consejero director de Urquijo Gestión desde hace once años.

Así, dentro de la gestora de Sabadell Urquijo coexistirán tres direcciones de Inversión: una de Multiactivos, otra de Carteras de Fondos y la recientemente creada de Gestión Alternativa.

La intención del grupo catalán es que Sabadell Urquijo desarrolle conjuntamente con BS Capital vehículos de inversión de mercados privados.

BS Capital es la unidad del grupo Banco Sabadell encargada del negocio de capital riesgo y participadas que desarrolla su actividad en capital expansión a través de cuatro líneas de negocio y cinco vehículos de inversión: private equity (a través de Aurica Capital), energías renovables (Sinia Renovables), venture capital (Sabadell VC y BStartup 10) y otras inversiones (Bansabadell Inversió Desenvolupament).

Reguart dirigía el área de Activos Alternativos en Actyus -el brazo para los activos no cotizados de Andbank- desde el verano de 2024, como resultado de la integración de Gesconsult en el banco andorrano, donde también capitaneaba esta división.

Antes fue analista y gestor de activos alternativos en firmas como Axon Partners Group, Dunas Capital o Fonditel (Telefónica).

Nuevo CEO en Sabadell AM

El nombramiento de Reguart se produce pocos días después de conocerse que en Sabadell Asset Management también se ha notificado un cambio relevante en su cúpula directiva.

Si bien hay que tener en cuenta que Sabadell AM es propiedad del grupo francés Amundi desde 2020 y mantiene un acuerdo de distribución exclusiva con Banco Sabadell desde entonces.

Amundi ha designado a Pierre-Adrien Domon como nuevo consejero delegado de Sabadell AM en lugar de Alexandre Lefebvre, que ha sido reubicado como director adjunto de Activos Reales y Alternativos de la gestora gala.